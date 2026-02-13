  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 美股先升後重挫，金價再穿5000美元，華虹上季扭虧仍遜預期

13/02/2026

要聞盤點

 

1、美股市場於周四（12日）坐過山車，早段一度造好，道指高開48點後，升幅擴大至最多325點，惟市場擔憂高昂的AI建設成本將打壓企業利潤，且AI應用可能從根本上顛覆傳統商業模式，資金大舉撤離成長股，轉向具備抗跌屬性的防禦性板塊，科技股成跌市重災區，拖累納指重挫逾2%，標指亦錄得連續第三個交易日下跌。道指收市跌669.42點，或1.34%，報49451.98點；標普500指數跌108.71點，或1.57%，報6832.76點；納指跌469.32點，或2.03%，報22597.15點。

 

2、美國上周首次申請失業救濟人數22.7萬人，按周減少5000人，但仍高於市場預期的22.3萬人，料受冬季風暴餘波影響。

 

3、周四貴金屬價格美國紐約交易時段突告急瀉，現貨黃金失守5000美元美元關口，低見4878美元，日內報4920美元，跌幅約3.2%。紐約期金同步回軟，尾市報4938美元，下跌3.1%。現貨銀亦遭遇大幅拋售，暴跌逾10%，報75.43美元。

 

4、受歷史性低溫和大範圍冬季風暴影響，美國1月二手樓銷售下降8.4%至391萬戶，低於預期的415萬戶，售價中位數同比升0.9%至39.68萬美元。

 

5、據《路透》報道，在中美元首會晤前，特朗普政府已擱置若干對華關鍵技術安全措施，包括禁止中國電信在美國開展業務，以及限制向美國數據中心銷售中國設備等。

 

6、谷歌發布Gemini 3 Deep Think推理模型升級版，據介紹該模型是專為拓展智能邊界、解決科學和研究及工程領域挑戰而打造的專業推理模式；據報OpenAI發布第一款採用Cerebras晶片的模型。

 

7、美國資產管理公司Nuveen宣布約1055億港元收購超過200年歷史的英國資產管理公司施羅德，交易完成後合併公司所管理資產將達2.5萬億美元。

 

8、中國商務部決定自今日起對歐盟進口相關乳製品實施反補貼措施，實施期限5年，惟稅率介乎7.4%至11.7%，大幅低於去年初步裁定的最高42.7%。

 

9、日媒向當選眾議員作出的問卷調查結果顯示，超過八成眾議員同意將自衛隊正式入憲。

 

10、美國能源部長稱中國已經購買部分美國政府出售的委內瑞拉石油。

 

11、渣打銀行將2026年底的比特幣目標價從15萬美元下調至10萬美元，並警告在企穩前可能跌至5萬美元。

 

12、東風集團股份(00489)預期最後交易時間為3月10日，於3月18日撤銷上市地位；旗下高端智慧新能源品牌嵐圖汽車(07489)以介紹方式在港上市，將於3月19日上午9時開始買賣，每手單位1000股。

 

焦點股

 

金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)
黃金EFF:SPDR金(02840)、恒生黃金ETF(03170)
　- 貴金屬價格隔晚遭遇新一輪暴力調整

外賣平台股：美團(03690)、京東(09681)、阿里(09888)
　- 多地市監部發文要求外賣平台立即停止內捲式惡性競爭，保障春節市場秩序穩定

大模型概念股：阿里(09888)、百度(09888)、智譜(02513)
　- 谷歌及Open AI分別發布新模型
　- 智譜稱新模型GLM-5上線後平台流量爆炸性增長，已通過國產晶片合作夥伴加速擴容部署

中芯國際(00981)
　- 稱其記憶體、BCD產品漲價仍供不應求

永利澳門(01128)
　- 第四季澳門業務經調整後物業EBITDAR跌7.5%，收入銳減17%

華虹半導體(01347)
　- 第四季同比轉虧為盈1745.4萬美元惟仍低於預期，收入同比增22.4%，毛利率增加1.6個百分點至13%。
　- 預計今年第一季銷售收入約在6.5億元至6.6億美元，毛利率介乎13%至15%。

海致科技(02706)
　- 超購5064倍無人穩中，暗盤暴升2倍帳面賺逾1萬元，今日掛牌

沃爾核材(09981)
　-超購568倍抽350手方穩中，暗盤僅稍升4.5%，今日掛牌

乳業股：蒙牛(02319)、中國飛鶴(06186)
　- 中國大幅下調對歐盟進口相關乳製品反補貼稅率

長和(00001)
　- 警告巴拿馬指定接管公司勿接管其巴拿馬碼頭

華潤置地(01109)
　- 1月總合同銷售金額按年增長0.4%

新濠國際發展(00200)
　- 美國上市附屬新濠博亞娛樂上季虧轉盈6063萬美元

新火科技(01611)
　- 公布目前客戶逾500家，月複合增長率達52.8%

安東油服(03337)
　- 預料全年盈利按年增長最多57%

 

油金報價

 

紐約期油下跌2.8%，報每桶62.82美元

布倫特期油下跌2.7%，報每桶67.53美元

黃金現貨下跌3.2%，報每盎司4920美元

紐約期金下跌3.1%，報每盎司4938美元

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 02768 國恩科技
  • 51.550
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 16:14  長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署

13/02/2026 16:18  《本港樓市》中原CCL按周升1.47%，連升四周共3.3%，蛇年漲7.84%

13/02/2026 15:09  《Ａ股行情》滬綜指收跌1.26%失4100，蛇年累漲25.6%，創業板指累漲59%

13/02/2026 15:06  西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券

13/02/2026 14:20  恒基李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽

13/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀行股｜憂理財顧問被AI工具取代金融股下挫，滙控渣打仍可趁調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 莊主：港股重磅科網股走弱，拖累大市氣氛，預期港股27000水平比較大阻力，下周部署宜守不宜攻新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱初二煙花匯演亮點：駿馬元素＋金元寶造型＋「8」字型＋「吉」字煙花新文章
人氣文章

玩樂假期

CON-CON HONG KONG｜動漫／IP／潮流文化盛會！港日歌手打造最強音樂會：AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

熱量高≠不健康？最新研究黑朱古力能抗老：營養密度才是關鍵！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

這個二月，為她與教授留一席——在坂本龍一的音樂裡再次重逢
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
醫美風險警示｜韓團AOA前成員權珉娥32歲臉頰二級燒傷，恐留疤毀容新文章
人氣文章
名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳新文章
人氣文章
節慶素食譜：花開富貴西蘭花炒木耳本菇芋絲，團年飯遇上情人節
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2026
銀行股｜憂理財顧問被AI工具取代金融股下挫，滙控渣打仍可趁調整吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區