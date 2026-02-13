  • 會員
盤前攻略｜美科技股遭拋售三大指數全線挫，內地長假在即恒指難逃一跌

13/02/2026

　　美國最新一周首次申領失業金人數雖減少5000人至22.7萬人，但仍略高於預期的22.3萬人；持續申領失業金人數增加2.1萬人至186.2萬人，亦高過預期的185萬人。而1月份二手樓銷售急降8.4％，至以年率計391萬間，創4年來最大跌幅。大型科技股遭拋售，蘋果挫5％，思科瀉12％；英偉達跌1.6％，特斯拉2.6％拖累大市；美股三大指數齊跌，道指跌669點或1.3％，報49451點；標普500指數低跌108點或1.6％，報6832點；納指跌469點或2％，收報22597點。

 

盤前攻略｜美科技股遭拋售三大指數全線挫，內地長假在即恒指難逃一跌

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數急跌3%。阿里巴巴跌3.4％，報158.73美元；京東跌2.65％，報27.52美元；百度跌4.64％，報138.38美元；理想跌2.08％，報18.80美元；小鵬跌2.26％，報17.70美元；蔚來跌2.37％，報4.95美元；嗶哩嗶哩跌4.87％，報30.29美元。

 

*夜期急跌，重磅港股ADR全線低走*

 

　　恒指夜期跌283點，報26703，低水330點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.67％，折合83.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.55％，折合63.2港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.67％，折合526.6港元；小米(01810)ADR較港股低1.38％，折合36.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.41％，折合412.3港元；滙控(00005)ADR較港股低2.75％，折合135.7港元。


　
*牛進熊退大好友或遭圍剿，長假疊加外圍利淡恒指沽壓重*

 

　　恒指昨日結束三連升，收跌逾200點。部分熊證獲利離場，熊證最新街貨總數減少數百張至5970張，重貨區雖維持於28100至28199區間，惟數量減少過百張至686張，多個百點組合均見減倉情況，只有接近恒指現價幾個組別有輕微增持，但三個百點組合合共新增數量只有150張。牛證方面，儘管昨日恒指下跌，但好友信心滿滿，牛證最新街貨增加過千張至16137張，為近期高位。所有百點區間牛證數量全線上升，重貨區維持在26200至26299區間，數量新增144張至1625張。而次重貨區26800至26899區間持倉亦過千張，該區距離恒指昨日收市價最少只有133點，預料今天成為首階段圍剿對象。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌305點，報26692，低水340點，預料恒指低開近300點。恒指昨天雖然收跌，但收市重上27000點大關。加上按照過往幾年春節長假前的表現，恒指在假前上升的機率較高，因此，部分好友態度較進取。不過，今年情況有點特殊，由於今年春節假期被稱為史上最長，而特朗普上台後，國際局勢瞬息萬變，投資者擔心長假期內國際政局隨時轉趨緊張，股市隨時逆轉，或有部分投資者寧願在假期前獲利離場。隔夜中概股急跌，加上今天是內地春節長假前最後一個交易日，預料恒指難逃一跌。

 

撰文：經濟通市場組

 

撰文：經濟通市場組

