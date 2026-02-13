  • 會員
AI｜谷歌發布Gemini 3深度思考模式，專攻科研與工程難題

13/02/2026

　　谷歌(US.GOOG)於宣布推出Gemini 3深度思考模式(Deep Think)的重大升級，專為解決科學研究、工程及學術領域的複雜挑戰而設。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　此次升級與科學家及研究人員緊密合作開發，旨在應對缺乏明確解決方案、數據混亂或不完整的研究難題。

 

　　升級後的Gemini 3深度思考模式在多項基準測試中刷新紀錄。在「人類最終考試」測試中，該模型在未使用工具的情況下取得48.4％的成績，為業界設立全新標準。在ARC-AGI-2推理測試中更創下84.6％的歷史新高，並獲得ARC Prize基金會認證。此外，模型在Codeforces競技編程挑戰中達到3455分的驚人Elo評級。



　　新版本將深層科學知識與日常工程實用性相結合，超越抽象理論層面，推動實際應用。用戶可透過深度思考模式將草圖轉化為3D可列印檔案，系統會分析繪圖、建立複雜形狀模型並生成實體物件製作文件。

 

撰文：經濟通市場組

 

