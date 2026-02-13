銀行股｜憂理財顧問被AI工具取代金融股下挫，滙控渣打仍可趁調整吸納？

人工智能(AI)顛覆疑慮在重創軟件股後，開始蔓延至金融服務產業。科技初創企業Altruist近日推出一款AI稅務工具，引發市場憂慮理財顧問會被AI工具取代，繼多間美股財富管理公司股價於周二(11日)大跌後，摩根士丹利及高盛等投行隔晚亦分別急挫4.9%及4.2%。港股國際金融板塊同樣受壓，其中滙控(00005)及渣打(02888)今日(13日)分別跌近3%及逾4%，兩間銀行過完年後就公布業績，可否趁其調整吸納？

（AP圖片）

Altruist推AI工具宣稱三分鐘內完成稅務規劃 專家：市場反應過度

據外媒日前報道，科技初創企業Altruist推出一款名為Hazel的創新型AI輔助稅務籌劃工具，宣稱該工具通過深度學習算法，能夠在大約三分鐘內解析包括1040表格(美國個稅申報表)、工資單及各帳戶對帳單在內的複雜財務文件，並為客戶量身定製全套節稅策略。由於該服務僅以每月60美元的席位費向理財顧問開放，極大地壓縮了傳統稅務規劃的成本，市場普遍擔憂這將迫使傳統金融巨頭陷入激烈的「價格戰」並面臨嚴重的利潤收縮。

行業分析師對此看法分歧，部分專家認為這場「AI恐慌」反映了市場對技術更迭的過度反應。根據Bloomberg Intelligence的分析，雖然 Hazel的高效性可能削減入門級稅務諮詢的需求，但財富管理的核心壁壘在於高淨值客戶所需的複雜行為輔導與深度信任建立，這些軟實力在短期內仍難以被自動化算法完全復刻。然而，Morningstar(晨星)的研究提醒，若傳統巨頭無法快速將類似的AI能力整合進現有平台，其在數字化資產轉移浪潮中的獲客成本將會持續攀升，未來的營收結構必將迎來根本性調整。

券商料渣打去年除稅前溢利最多升25% 滙控本月25日公布末期業績

值得一提，渣打將於本月24日公布截至去年12月底止全年度業績。受本港銀行同業拆息改善、信貸業務未見明顯問題等因素推動，綜合券商預測，渣打2025年列帳基準除稅前溢利料介乎69.66億至75.26億美元，按年增加15.8%至25.1%；基本表現經營收入料介乎207.97億至210.81億美元，按年上升5.6%至7%；每股股息料介乎0.44至0.53美元，按年增加18.9%至43.2%。另外，渣打近日宣布財務總監杜智高(Diego De Giorgi)即時離任，市場對此感到意外，因杜智高近年於渣打銀行轉型中發揮了核心作用，將關注其繼任計劃，以及公司未來策略。投資者亦將關注集團有形股本回報率表現，最新營運、股東回報展望指引，以及近期財富管理及市場業務收入動能。

滙控亦宣布，將於本月25日召開董事會會議，審議截至2025年12月底止年度之末期業績公告，以及會否派發2025年普通股第4次股息。若獲董事會會議通過，股息將於4月30日派發予3月13日已登記於股東名冊的股份持有人。

摩通料港銀去年盈利分化偏好滙控渣打 花旗看好國際銀行首選滙控

摩根大通近日發表研報指，香港銀行股將自2月中旬開始陸續公布2025財年業績，預計因淨息差變動及信貸成本波動影響，各銀行盈利勢頭將現分化，但預計股息政策不會有重大變化。預計渣打及大新銀行(02356)或表現最佳，盈利預測增長超過30%，而東亞銀行(00023)可能表現最差，預計盈利下滑；其中大新銀行及渣打在2025財年的總股東回報表現更為突出。展望未來，儘管銀行業的管理層對資產質量仍持謹慎看法，但並不悲觀，並對收入前景的態度將漸趨積極。在香港大型銀行中，更偏好渣打及滙控，分別予目標價265元及165元，評級「增持」。

花旗則預計本地香港銀行的業績大致符合預期，因潛在的營收上行可能被更高的減值支出所抵銷。香港銀行同業拆息(HIBOR)正常化將在2025年第四季對淨利息收入形成支撐，但手續費收入增長在高基數下可能放緩。儘管本地銀行資本比率處於歷史高位，預計其在全年業績中不會宣布股份回購計劃。在港股銀行中，更看好國際銀行，首選滙控。預期滙控將對2026年目標釋出積極信息，且非淨利息收入改善有望帶動盈利上行。

（Shutterstock圖片）

麥嘉嘉：滙控仍可作收息藍籌128元值博 渣打風險較高現價未宜追入

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，在未來環球高息見頂、美國聯儲局減息下，滙控應會從一隻利率敏感股逐步轉為高息加穩定回購的核心收息藍籌，這亦解釋了之前由於投資者擔憂那些高Beta科技股估值過高，有些配置資金重回此類傳統金融股，上一兩周它們都走得較好。雖然其股價已累積一定升幅，但現時滙控仍有4至6%股息率，相信未來會漸漸進入穩息加選擇性回購階段，回購應會於2027年慢慢恢復。如果投資者接受到利率趨勢會帶來估值波動，滙控仍可作為一隻收息藍籌，可利用每次股價回調收集，若回至約128元值博空間會慢慢顯現，短線目標價可看143元。

至於渣打，麥嘉嘉指，始終其新興市場包括亞洲、中東及非洲業務較廣泛，於當地的匯率及政治風險相對滙控高，一旦地緣政治升溫，或當區部分國家經濟放緩，有機會影響渣打的撥備及令風險加權資產上升，影響其盈利及資本充足率，所以渣打偏向有新興市場加財富管理成長的故事，比較適合承受到股價波動大及風險高的投資者，故較偏好滙控。渣打近期仍有機會反覆下試低位，技術形態明顯轉差，對其看法較中性，現價未必值得追入。

另麥嘉嘉認為，AI理財工具是一個結構性放大器，其實，AI中線會幫到滙控及渣打此類大型國際銀行在全球網絡或客戶基礎的發展，而AI始終要通過一些規模化及監管。當然，AI有機會削弱銀行財富管理的人手，但最終未必會壓抑收入，長遠或會影響傳統利潤，但亦有機會補給到一些新興業務收入增長，很視乎銀行怎樣將AI故事放入財富管理，以及接入步伐有多快，相信中長線不單止財富管理業務，全球很多行業都受此方面爭議影響，短期會借著此類消息令整個板塊情緒受壓。

滙控今日跌2.72%收報135.7元，成交19.85億元，渣打則跌4.18%報185.9元，成交3.62億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，其中東亞去年純利跌24%至35億元，第二次中期息減少42%至22仙，股價急插11.13%收報14.14元；中銀香港(02388)跌1.64%報43.28元，大新銀行跌4.75%報12.44元。保險股亦急跌，友邦(01299)跌4.18%報80.3元，保誠(02378)跌7.58%報115.9元，宏利(00945)跌5.62%報282元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

