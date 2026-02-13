3分鐘熱炒股點評｜AI半新股逆市沖高！股價愈升愈有？
13/02/2026
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/Uu8yRwrYq74?si=5Y-on1xeRONzwOWH
13/02/2026 16:14 長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署
13/02/2026 16:18 《本港樓市》中原CCL按周升1.47%，連升四周共3.3%，蛇年漲7.84%
13/02/2026 15:09 《Ａ股行情》滬綜指收跌1.26%失4100，蛇年累漲25.6%，創業板指累漲59%
13/02/2026 15:06 西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券
13/02/2026 14:20 恒基李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽
13/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物
13/02/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半
13/02/2026 16:23 《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點
