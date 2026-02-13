長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署

隔夜華爾街大型科技股遭拋售，拖累美股三大指數由升轉跌，道指、標指齊跌逾1%，納指重挫2%。亞太股市今日（13日）普遍跟跌，A股明天（14日）開始一連9日的春節長假，假前最後一個交易日兩市齊走軟，恒指午後更曾跌超500點，尾盤稍有回穩，總結全日恒指收報26567，跌465點或1.7%。恒生中國企業指數收報9032，跌142點或1.6%。恒生科技指數收報5360，跌48點或0.9%。

作為農曆新年長假前最後一個全日交易日，港股全日主板成交近2576億元，今日亦是假期前港股通最後一個交易日，逾202億元北水淨流入部署年後行情。港股通將於2月24日恢復交易。

回顧全周恒指走勢呈拱門形，上周五（6日）資金勇猛撈底推動道指歷史性突破50000大關，周一（9日）港股避險情緒急降，當日升超450點突破兩萬七，周二（10日）進一步上升至本周最高點27397點，獲利心態浮現指數回落，周四、周五（12至13日）兩日合共下跌近700點，累計全周僅升7點，打和收場。

美股大型科技股遭拋售，拖累中概科技股齊挫，反映中概股表現的金龍指數急跌3%，港股科技板塊亦跌，美團(03690)跌3.18%，報82.15元百度(09888)挫3.07%，報135.8元，阿里巴巴(09988)跌2.02%，報155.4元，京東集團(09618)跌1.85%，報106.4元，快手(01024)跌1.58%，報68.45元。

隔晚黃金、白銀及有色金屬卻遭拋售，隔晚金價急挫，紐約期金每盎司跌穿5000美元大關，至亞洲時段略為回穩，惟暫時仍在5000美元附近徘徊。紫金(02899)瀉7.64%，報41.58元，招金礦業(01818)跌3.88%，山東黃金(01787)跌5.87%，報38.5元，SPDR金(02840)則跌1.57%，報3577元。

華虹(01347)第四季純利1745.4萬美元，而對上一年同期淨虧損2519.9萬美元。期內收入6.6億美元，升22.4%。毛利率13%，按年增加1.6個百分點。華虹全日跌0.8%，報98.75元，連跌4日累計跌幅3.66%。

東亞銀行(00023)去年純利35.01億元按年跌24%，每股基本盈利1.22元，按年減少19.74%；派發第二次中期息22仙，按年減少42%；全年累派61仙，按年減少11.59%。股民急急腳離場，東亞銀行全日大跌11.13%，報14.14元。

國際能源署下調對今年石油需求增速的預測，並預計2026年將出現略高於370萬桶/日的供應過剩，按年度平均口徑計算將創紀錄。隔晚油價受壓，拖累三桶油齊跌，中海油(00883)跌3.5%，報24.24元，中石油(00857)跌4.33%，報9.05元，中石化(00386)跌5.12%，報5.37元。

憧憬春節消費旺季表現，內需股抗跌，海底撈(06862)漲3.13%領升藍籌，報17.15元，百威亞太(01876)升1.4%，報7.94元，萬洲國際(00288)升0.92%，報9.89元，安踏體育(02020)升0.9%，報84.25元；聯想集團(00992)則反彈2.89%，報9.26元。

金沙(01928)績前跌0.05%，報18.5元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

