  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署

13/02/2026

　　隔夜華爾街大型科技股遭拋售，拖累美股三大指數由升轉跌，道指、標指齊跌逾1%，納指重挫2%。亞太股市今日（13日）普遍跟跌，A股明天（14日）開始一連9日的春節長假，假前最後一個交易日兩市齊走軟，恒指午後更曾跌超500點，尾盤稍有回穩，總結全日恒指收報26567，跌465點或1.7%。恒生中國企業指數收報9032，跌142點或1.6%。恒生科技指數收報5360，跌48點或0.9%。

 

長假前最後全日市恒指跌465點報26567，資源股領跌內需節前炒起，逾200億北水湧入部署

 

　　作為農曆新年長假前最後一個全日交易日，港股全日主板成交近2576億元，今日亦是假期前港股通最後一個交易日，逾202億元北水淨流入部署年後行情。港股通將於2月24日恢復交易。

 

　　回顧全周恒指走勢呈拱門形，上周五（6日）資金勇猛撈底推動道指歷史性突破50000大關，周一（9日）港股避險情緒急降，當日升超450點突破兩萬七，周二（10日）進一步上升至本周最高點27397點，獲利心態浮現指數回落，周四、周五（12至13日）兩日合共下跌近700點，累計全周僅升7點，打和收場。

 

　　美股大型科技股遭拋售，拖累中概科技股齊挫，反映中概股表現的金龍指數急跌3%，港股科技板塊亦跌，美團(03690)跌3.18%，報82.15元百度(09888)挫3.07%，報135.8元，阿里巴巴(09988)跌2.02%，報155.4元，京東集團(09618)跌1.85%，報106.4元，快手(01024)跌1.58%，報68.45元。

 

　　隔晚黃金、白銀及有色金屬卻遭拋售，隔晚金價急挫，紐約期金每盎司跌穿5000美元大關，至亞洲時段略為回穩，惟暫時仍在5000美元附近徘徊。紫金(02899)瀉7.64%，報41.58元，招金礦業(01818)跌3.88%，山東黃金(01787)跌5.87%，報38.5元，SPDR金(02840)則跌1.57%，報3577元。

 

　　華虹(01347)第四季純利1745.4萬美元，而對上一年同期淨虧損2519.9萬美元。期內收入6.6億美元，升22.4%。毛利率13%，按年增加1.6個百分點。華虹全日跌0.8%，報98.75元，連跌4日累計跌幅3.66%。

 

　　東亞銀行(00023)去年純利35.01億元按年跌24%，每股基本盈利1.22元，按年減少19.74%；派發第二次中期息22仙，按年減少42%；全年累派61仙，按年減少11.59%。股民急急腳離場，東亞銀行全日大跌11.13%，報14.14元。

 

　　國際能源署下調對今年石油需求增速的預測，並預計2026年將出現略高於370萬桶/日的供應過剩，按年度平均口徑計算將創紀錄。隔晚油價受壓，拖累三桶油齊跌，中海油(00883)跌3.5%，報24.24元，中石油(00857)跌4.33%，報9.05元，中石化(00386)跌5.12%，報5.37元。

 

　　憧憬春節消費旺季表現，內需股抗跌，海底撈(06862)漲3.13%領升藍籌，報17.15元，百威亞太(01876)升1.4%，報7.94元，萬洲國際(00288)升0.92%，報9.89元，安踏體育(02020)升0.9%，報84.25元；聯想集團(00992)則反彈2.89%，報9.26元。

 

　　金沙(01928)績前跌0.05%，報18.5元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,673.81
    +221.83 (+0.449%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,875.87
    +43.11 (+0.631%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,716.44
    +119.29 (+0.528%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌404.657
變動率︰-1.863%
較港股︰-0.13%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌133.007
變動率︰-1.982%
較港股︰-1.98%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.159
變動率︰-2.739%
較港股︰-0.18%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.533
變動率︰-2.955%
較港股︰+1.56%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升54.940
變動率︰+2.404%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升120.430
變動率︰+1.912%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.799
變動率︰-1.694%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌45.911
變動率︰-1.983%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升17.630
變動率︰+25.929%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升166.195
變動率︰+17.794%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升42.980
變動率︰+7.155%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升61.668
變動率︰+6.877%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 12:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 12:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 02768 國恩科技
  • 51.550
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 劉偉強：港股重磅科網股走弱 拖累大市氣氛 丨預期港股27000水平比較大阻力 | 下周部署宜守不宜攻 新文章
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新春優惠︱$48十八件麥樂雞＋$68麥炸雞分享桶＋$78青花椒味雞翼桶 新文章
人氣文章

智城物語．方展策

AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

如何平衡裝潢預算與美學？3個貼士保留設計質感，減輕成本壓力
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

情人節怎麼過？當渴求儀式感的人遇上務實的伴侶，如何取得完美平衡
人氣文章

Beauty Feature

情人節必收！NARS Deeply Blooming 限量系列開箱：全新四色胭脂、悅光水凝唇膏，打造自然約會妝感！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜66歲綠葉王車保羅近況曝光，暴瘦憔悴引健康隱憂
人氣文章
食水安全警示｜塑膠微粒風險，醫生教煲水後1步驟減90%，推薦2種安全容器新文章
人氣文章
家居運動｜醫生推薦2分鐘踏步法，坐著做都有效，助預防三高、糖尿病與認知障礙新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2026 01:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2026
恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區