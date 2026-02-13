小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

最近筆者碌碌吓脆，突然見到幾條極逼真嘅惡搞片，例如Kanye唱《新鴛鴦蝴蝶夢》仲拍埋MV，條片抽象得嚟畫面又似模似樣，完全冇當年「韋史密夫食意大利麵」嘅唔和諧感，最緊要係竟然有分鏡！之後又睇到「孫悟空大戰漩渦鳴人」、「Chiikawa大戰哥斯拉」，畫面一樣夠順暢，有bug但唔多。邊一家大模型成功進化？原來係TikTok母企字節跳動推出嘅Seedance 2.0全新模型，本來文生影片係快手(01024)旗下可靈AI嘅主場，但字節跳動一出手，可靈就要傷腦筋。

神州攝影KOL頂流「影視颶風」嘅Tim實測完Seedance 2.0，直呼「被嚇親」，佢最驚訝嘅位在於Seedance 2.0嘅分鏡設計「有明確嘅導演意圖，機位變化符合影視敘事邏輯」。而《黑神話：悟空》製作人馮驥就斷言，Seedance 2.0係目前「地表最強影片生成模型，沒有之一」。馮驥好感嘆，話如果AI已經可以做到咁嘅程度，傳統製作公司可能都要變成「非遺手工作坊」。筆者又心思思，想睇下呢位「全能導演」同可靈3.0嚟個大亂鬥，到底邊個更勝一籌？

實測咗一輪，筆者覺得兩者真係各有各型。網上成日話可靈3.0出嚟嘅片好有「電影感」，尤其光影處理勁靚，筆者落咗以下提示詞：「一位穿刺繡旗袍嘅女人，用摺扇掩住面，之後慢慢移開，淺笑浮現。」可靈3.0用嗰種喺市集霓虹燈下流轉嘅昏黃光影，配埋旗袍絲綢上嗰啲細膩浮光同褶皺，懷舊vibe做到十足，尤其係女人小腹微隆起，旗袍表面形成咗自然嘅褶皺，而嗰啲亮面反光位亦都跟住個弧度分布。當女人手入面把鏤空摺扇由面部慢慢移開嗰陣，你可以見到啲扇底嘅鏤空影跟隨摺扇移動好精確咁落喺女人身上。而最寫實嘅一點係，佢連女人塊面上面化妝遮唔晒嘅暗瘡印都生成埋出嚟，一時之間難分真假。

可靈3.0生成嘅影片具備電影感同人物質感。

至於Seedance 2.0優勢在於鏡頭設計，相當於一個「自動導演」，幫你諗埋機位同鏡頭語言。筆者影咗兩個公仔嘅圖片畀seedance，提示詞係兩個公仔開始打交。Seedance 2.0明顯規劃好咗一條完整嘅動作動線。由第一幕兩個公仔面對面企定定，眼神對峙，緊張氣氛，到第二幕突然同步跳起扭打、羽毛飄起，再到第三幕其中一隻公仔被打到趴低，三個鏡頭之間嘅動作係連續而且有邏輯，並且識得喺適當嘅時候自動切換遠、中、近景。仲未夠驚喜？Seedance 2.0仲識得幫你「自動配樂」。佢會跟住畫面嘅節奏同動作嘅力度，自動匹配BGM同音效，生成嘅影片甚至可以直出，果然係一條龍服務。

Seedance 2.0生成嘅影片有自動分鏡同唔同鏡頭角度。

文生影片大模型嘅兩大巨頭，偏偏就係字節跳動同快手，兩家大廠憑藉自家大量用戶同短片資源優勢，有源源不絕嘅資源供AI訓練，模型水平領先同行相當合理。但係同時科企可以點樣保證數據安全不被濫用？Tim就話過，Seedance 2.0竟然可以通過佢個樣「估」到佢嘅聲線，甚至可以「估」到佢公司大樓嘅外觀格局，可想而知大模型有幾「好學」。自從「吉卜力之亂」後，西方科企喺收集AI訓練資源上一直受到掣肘，而影片資源就比文字同相片更加敏感、更加難取得。就好似人面識別技術一樣，神州要從文生影片大模型領域彎道超車都唔係冇可能，花旗國今次睇你點拆，請請！

