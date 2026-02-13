  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

13/02/2026

　　最近筆者碌碌吓脆，突然見到幾條極逼真嘅惡搞片，例如Kanye唱《新鴛鴦蝴蝶夢》仲拍埋MV，條片抽象得嚟畫面又似模似樣，完全冇當年「韋史密夫食意大利麵」嘅唔和諧感，最緊要係竟然有分鏡！之後又睇到「孫悟空大戰漩渦鳴人」、「Chiikawa大戰哥斯拉」，畫面一樣夠順暢，有bug但唔多。邊一家大模型成功進化？原來係TikTok母企字節跳動推出嘅Seedance 2.0全新模型，本來文生影片係快手(01024)旗下可靈AI嘅主場，但字節跳動一出手，可靈就要傷腦筋。

 

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

 

　　神州攝影KOL頂流「影視颶風」嘅Tim實測完Seedance 2.0，直呼「被嚇親」，佢最驚訝嘅位在於Seedance 2.0嘅分鏡設計「有明確嘅導演意圖，機位變化符合影視敘事邏輯」。而《黑神話：悟空》製作人馮驥就斷言，Seedance 2.0係目前「地表最強影片生成模型，沒有之一」。馮驥好感嘆，話如果AI已經可以做到咁嘅程度，傳統製作公司可能都要變成「非遺手工作坊」。筆者又心思思，想睇下呢位「全能導演」同可靈3.0嚟個大亂鬥，到底邊個更勝一籌？

 

　　實測咗一輪，筆者覺得兩者真係各有各型。網上成日話可靈3.0出嚟嘅片好有「電影感」，尤其光影處理勁靚，筆者落咗以下提示詞：「一位穿刺繡旗袍嘅女人，用摺扇掩住面，之後慢慢移開，淺笑浮現。」可靈3.0用嗰種喺市集霓虹燈下流轉嘅昏黃光影，配埋旗袍絲綢上嗰啲細膩浮光同褶皺，懷舊vibe做到十足，尤其係女人小腹微隆起，旗袍表面形成咗自然嘅褶皺，而嗰啲亮面反光位亦都跟住個弧度分布。當女人手入面把鏤空摺扇由面部慢慢移開嗰陣，你可以見到啲扇底嘅鏤空影跟隨摺扇移動好精確咁落喺女人身上。而最寫實嘅一點係，佢連女人塊面上面化妝遮唔晒嘅暗瘡印都生成埋出嚟，一時之間難分真假。

 

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

可靈3.0生成嘅影片具備電影感同人物質感。

 

　　至於Seedance 2.0優勢在於鏡頭設計，相當於一個「自動導演」，幫你諗埋機位同鏡頭語言。筆者影咗兩個公仔嘅圖片畀seedance，提示詞係兩個公仔開始打交。Seedance 2.0明顯規劃好咗一條完整嘅動作動線。由第一幕兩個公仔面對面企定定，眼神對峙，緊張氣氛，到第二幕突然同步跳起扭打、羽毛飄起，再到第三幕其中一隻公仔被打到趴低，三個鏡頭之間嘅動作係連續而且有邏輯，並且識得喺適當嘅時候自動切換遠、中、近景。仲未夠驚喜？Seedance 2.0仲識得幫你「自動配樂」。佢會跟住畫面嘅節奏同動作嘅力度，自動匹配BGM同音效，生成嘅影片甚至可以直出，果然係一條龍服務。

 

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

小傳日記 | 神州文生影片AI大對決：Seedance鏡頭調度驚人，可靈畫面細緻具像真度

Seedance 2.0生成嘅影片有自動分鏡同唔同鏡頭角度。

 

　　文生影片大模型嘅兩大巨頭，偏偏就係字節跳動同快手，兩家大廠憑藉自家大量用戶同短片資源優勢，有源源不絕嘅資源供AI訓練，模型水平領先同行相當合理。但係同時科企可以點樣保證數據安全不被濫用？Tim就話過，Seedance 2.0竟然可以通過佢個樣「估」到佢嘅聲線，甚至可以「估」到佢公司大樓嘅外觀格局，可想而知大模型有幾「好學」。自從「吉卜力之亂」後，西方科企喺收集AI訓練資源上一直受到掣肘，而影片資源就比文字同相片更加敏感、更加難取得。就好似人面識別技術一樣，神州要從文生影片大模型領域彎道超車都唔係冇可能，花旗國今次睇你點拆，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08115

上海青浦消防

11.500

異動股

02546

智匯礦業

18.690

異動股

03690

美團－Ｗ

82.150

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,657.97
    +205.99 (+0.417%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,873.53
    +40.77 (+0.597%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,707.82
    +110.67 (+0.490%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌404.657
變動率︰-1.863%
較港股︰-0.13%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌132.944
變動率︰-2.028%
較港股︰-2.03%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.159
變動率︰-2.739%
較港股︰-0.18%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.533
變動率︰-2.955%
較港股︰+1.56%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升54.940
變動率︰+2.404%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升120.430
變動率︰+1.912%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.795
變動率︰-1.913%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌45.900
變動率︰-2.007%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升17.599
變動率︰+25.710%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升166.095
變動率︰+17.723%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升43.012
變動率︰+7.235%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升61.668
變動率︰+6.877%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 12:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：13/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/02/2026 12:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08115 上海青浦消防
  • 11.500
  • 02546 智匯礦業
  • 18.690
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.150
  • 01757 俊裕地基
  • 9.870
  • 02768 國恩科技
  • 51.550
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.260
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 517.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.610
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.350
  • 目標︰$4.20
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
報章貼士
  • 03996 中國能源建設
  • 1.200
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.450
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.020
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/02/2026 17:00  《盤後部署》北水收爐前淨流入202億元撈底港股，百度料百天線見底可博反彈

13/02/2026 18:31  【恒指季檢】寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻

13/02/2026 18:37  【恒指季檢】國指加入貝殼及地平線機器人，剔除潤啤及蒙牛

13/02/2026 17:12  港交所(00388)據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026 15:45  東亞：料今年上半年淨息差保持平穩，不排除未來為香港及內地商業房地產進行撥備

13/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１６４，一周拆息較上日微升１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞去年少賺24%削派息，李民橋：上半年淨息差料保持平穩，不排除為商業房地產再撥備新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德時代、洛陽鉬業及老鋪黃金染藍，成分股數目增至90隻新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位 新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱初二煙花匯演亮點：駿馬元素＋金元寶造型＋「8」字型＋「吉」字煙花新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！誰會曖昩關係增多？誰會忽略伴侶的感受？塔羅師美子剖析！ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

情人節怎麼過？當渴求儀式感的人遇上務實的伴侶，如何取得完美平衡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫
人氣文章
另類新春賀歲食譜｜中醫推介3款湯+2款茶，助紓解節日後上火消化不良、酒醉不適
人氣文章
醫美風險警示｜韓團AOA前成員權珉娥32歲臉頰二級燒傷，恐留疤毀容新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2026 01:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/02/2026
恒地李家誠入稟控告周秀娜誹謗騷擾，發聲明強調絕不認識：忍無可忍以正視聽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區