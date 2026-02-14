  • 會員
美股收盤 | 通脹降溫預期6月減息，道指收市微升48點

14/02/2026

　　由於美國最新通脹數據回落，重燃市場對聯儲局年中減息的憧憬，惟投資者同時憂慮人工智能(AI)將對傳統軟件及物流業造成結構性衝擊，美股周五（13日）個別發展。三大指數最終在長周末前夕表現反覆，道指微升，納指則受科技股拖累續跌，三大指數全周均錄得跌幅，創下自2026年以來最差單周表現。

 

　　美國勞工統計局公布的1月整體CPI按年升2.4%，較上月大幅回落0.3個百分點，回落至2025年4月，即特朗普宣布開徵高額關稅後次月的水平，顯示關稅帶來的通脹衝擊已逐漸被市場消化。

 

　　芝商所FedWatch工具顯示，數據公布後，交易員押注聯儲局6月減息的機率急升至約83%。

 

美股收盤 | 通脹降溫預期6月減息，道指收市微升48點

美股三大指數全周計均錄得跌幅，創2026年以來最差單周表現。(AP)

 

　　應用材料(US.AMAT)逆市大升8.1%，受惠於AI晶片製造設備需求激增。Pinterest(US.PINS)股價重挫16.8%，公司第四季業績遜預期。Airbnb(US.ABNB)逆市升4.7%。

 

　　重磅股表現方面，英偉達(US.NVDA)跌2.2%，Meta(US.META)跌1.6%，蘋果(US.AAPL)跌2.3%，谷歌(US.GOOGL)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)連續第九個交易日下跌，日內微跌0.4%。

 

　　道指收市升48.95點，或0.10%，報49500.93點；標指升3.41點，或0.05%，報6836.17點；納指跌50.48點，或0.22%，報22546.67點。

 

　　美股三大指數本周均錄得跌幅，道指跌1.23%，納指跌2.1%，標指則跌1.39%。

 

　　美匯指數日內報96.92，微升約0.01%。美元兌日圓交投於152.79水平附近，升約0.06%，日圓本周累升逾2%。歐元兌美元匯率報1.1865，下跌0.04%。

 

金價急插後回升

 

　　現貨黃金早市受俄羅斯可能回歸美元結算體系的傳聞拖累，金價一度急插近3.5%，低見每盎司4880美元水平。隨後歐美時段受美國CPI數據低於預期推動，金價迅速收復失地，報5031美元，日內升幅約2.2%。紐約期金表現相若，報5055美元，升幅約2.1%。

 

　　國際原油市場在反彈後出現回落，紐約期油報每桶62.63美元，下跌0.06%；布蘭特期油報每桶67.62美元，錄得0.1%升幅。

 

　　隨著下周一（16日）為美國假期，美股全日休市，市場在長周末前夕傾向避險。下周焦點將轉向聯儲局官員對最新通脹數據的解讀，以及零售巨企的業績，以判斷消費力是否受高關稅政策進一步影響。

 

撰文：經濟通國金組

