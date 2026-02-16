  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

開市Go | 阿里百度等被美列涉軍名單，杭州六小龍首IPO近，美團見光死發盈警

16/02/2026

要聞盤點

 

1、由於美國最新通脹數據回落，重燃市場對聯儲局年中減息的憧憬，惟投資者同時憂慮人工智能將對傳統軟件及物流業造成結構性衝擊，美股周五（13日）個別發展，道指收市升48.95點，或0.10%，報49500.93點；標指升3.41點，或0.05%，報6836.17點；納指跌50.48點，或0.22%，報22546.67點。三大指數全周均錄得跌幅，創下自2026年以來最差單周表現。

 

2、美國1月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，市場預期為漲0.3%；按年升2.4%，預期為漲2.5%，前值為升2.7%。期內，核心CPI按月升0.3%，降至四年來最低水平，按年漲2.5%，均符合預期，前值為升2.6%。數據公布後，交易員押注聯儲局6月減息的機率急升至約83%。

 

3、美國國防部宣布將阿里(09988)及百度(09888)等企業列入1260H清單，另外把12家公司從名單移除，包括國產內存晶片龍頭長江存儲等，這份最新版本的名單在公布後不久一度被撤回，其後重新發布，前後內容沒有變化。

 

4、亞馬遜上周四（12日）成為第二家進入技術性熊市的美股七雄，上周五連續第九日下跌，創2006年以來最長連跌天數；Meta距離熊市的20%跌幅門檻僅差0.4%，或成為下一個跌入熊市的Mag7成員。

 

5、此前有傳美國總統特朗普計劃縮減部分鋼鐵及鋁製品關稅，不過白宮貿易顧問納瓦羅隨即公開否認。

 

6、據報SpaceX正考慮在IPO中採用雙重股權結構，以保證創始人馬斯克對公司的絕對限制。

 

7、中國外長王毅及美國國務卿盧比奧在德國慕尼黑安全會議期間進行場邊會談，中方引述王毅指，烏克蘭和談進程出現令人欣慰的跡象，強調中方立場始終主張勸和促談。

 

8、內地3D雲設計平台「酷家樂」母企群核科技申請到香港上市，已獲中國證監會備案，若上市成功則有望成為首家IPO的「杭州六小龍」企業。

 

9、商業物聯網解決方案提供商上海商米科技通過港交所上市聆訊，擬在本港主板掛牌，該企業上市前股東包括阿里巴巴(09988)、美團(03690)及小米(01810)。

 

10、恒生指數公司公布恒生指數系列季檢結果，恒生指數成分股數量最新增加至90隻。

 

11、財政司司長陳茂波預計春節假期訪港內地旅客量將有143萬人次，日均訪客人數料按年上升約6%。

 

焦點股

 

阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)、蔚來(09866)、速騰聚創(02498)、禾賽(02525)
　 - 被美國國防部列入1260H清單

美團(03690)
　 -料去年盈轉巨虧最多243億人幣，今年首季料續虧損
　 - 在科指比重獲增磅至上限8%

百度(09888)
　 - AI晶片業務崑崙芯預計春節後啟動投資人路演

騰訊(00700)
　 - 在恒指、國指、科指比重獲重新增磅至上限8%，料合計的被動資金淨流入約57億元

滙控(00005)
　 - 在恒指比重下調至上限8%

金沙中國(01928)
　 - 去年少賺14%，淨收入上升半成，經調整物業EBITDA減少0.7%，派息50仙同比增派1倍

安踏體育(02020)
　 - 獲各方批准收購德國運動品牌Puma逾29%股權事項

京東(09618)
　 - 在科指比重從5.04%削至4.51%

寧德時代(03750)、洛陽鉬業(03993)、老鋪黃金(06181)
　 - 獲納入恒指成分股

中升控股(00881)
　 - 被剔出恒指成分股

北海康成(01228)
　 - 藥明生物(2269)折讓15%大舉增持股份成第二大股東

新秀麗(01910)
　 - 尋美國雙重上市，擬以ADR形式發行最多1.38億股

貝殼-W(02423)、地平線機器人(09660)
　 - 獲納入國指成分股

華潤啤酒(00291)、蒙牛乳業(02319)
　 - 獲剔出國指成分股

東亞銀行(00023)、京東工業(07618)、滴普科技(01384)等
　 - 獲納入恒生綜合指數成分股

圓通國際快遞(06123)
　 - 料去年虧損擴大至逾1.4億


油金報價

 

紐約期油下跌0.06%，報每桶62.63美元

布倫特期油上升0.1%，報每桶67.62美元

黃金現貨上升2.2%，報每盎司5031美元

紐約期金上升2.1%，報每盎司5055美元

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

122.800

異動股

06696

多想雲

2.030

異動股

02720

樂欣戶外

30.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 122.800
  • 06696 多想雲
  • 2.030
  • 02720 樂欣戶外
  • 30.040
  • 00826 天工國際
  • 4.220
  • 00290 國富量子
  • 3.150
股份推介
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 847.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.300
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 531.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.590
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.700
  • 00700 騰訊控股
  • 533.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.660
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 00005 滙豐控股
  • 134.200
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 28.700
  • 目標︰$30.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 目標︰--
  • 02714 牧原股份
  • 39.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2026 13:10  《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點，美團多重利淡股價料未見底

16/02/2026 13:05  【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直，表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌

16/02/2026 13:05  《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期

16/02/2026 12:12  【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

16/02/2026 11:14  《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%，國富量子更飆18%

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

16/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】美團發盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眾大行提高目標

16/02/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘新文章
人氣文章

新聞>專訪

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德洛鉬老鋪黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從履卦看美伊會談（有片） 新文章
人氣文章

熱話 Feature

車公廟懶人包｜初二／初三拜車公？轉風車要順時針／逆時針？如何處理舊風車？新文章
人氣文章

玩樂假期

香格里拉「88晚全球免費住宿」有獎活動＋新春住宿優惠66折 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

熱量高≠不健康？最新研究黑朱古力能抗老：營養密度才是關鍵！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦 新文章
人氣文章

ChatENT．月巴氏

金燕玲就是女主角 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家事百科｜廚房3大隱形毒物，高溫難殺惡菌，醫生警告恐傷肝腎破壞血管 新文章
人氣文章
醫美風險警示｜韓團AOA前成員權珉娥32歲臉頰二級燒傷，恐留疤毀容
人氣文章
皮膚護理迷思｜專家揭洗面5大錯誤，暗瘡爛面元兇曝光，9成人都做錯1步驟 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道16/02/2026
定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區