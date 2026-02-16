開市Go | 阿里百度等被美列涉軍名單，杭州六小龍首IPO近，美團見光死發盈警

要聞盤點

1、由於美國最新通脹數據回落，重燃市場對聯儲局年中減息的憧憬，惟投資者同時憂慮人工智能將對傳統軟件及物流業造成結構性衝擊，美股周五（13日）個別發展，道指收市升48.95點，或0.10%，報49500.93點；標指升3.41點，或0.05%，報6836.17點；納指跌50.48點，或0.22%，報22546.67點。三大指數全周均錄得跌幅，創下自2026年以來最差單周表現。

2、美國1月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，市場預期為漲0.3%；按年升2.4%，預期為漲2.5%，前值為升2.7%。期內，核心CPI按月升0.3%，降至四年來最低水平，按年漲2.5%，均符合預期，前值為升2.6%。數據公布後，交易員押注聯儲局6月減息的機率急升至約83%。

3、美國國防部宣布將阿里(09988)及百度(09888)等企業列入1260H清單，另外把12家公司從名單移除，包括國產內存晶片龍頭長江存儲等，這份最新版本的名單在公布後不久一度被撤回，其後重新發布，前後內容沒有變化。

4、亞馬遜上周四（12日）成為第二家進入技術性熊市的美股七雄，上周五連續第九日下跌，創2006年以來最長連跌天數；Meta距離熊市的20%跌幅門檻僅差0.4%，或成為下一個跌入熊市的Mag7成員。

5、此前有傳美國總統特朗普計劃縮減部分鋼鐵及鋁製品關稅，不過白宮貿易顧問納瓦羅隨即公開否認。

6、據報SpaceX正考慮在IPO中採用雙重股權結構，以保證創始人馬斯克對公司的絕對限制。

7、中國外長王毅及美國國務卿盧比奧在德國慕尼黑安全會議期間進行場邊會談，中方引述王毅指，烏克蘭和談進程出現令人欣慰的跡象，強調中方立場始終主張勸和促談。

8、內地3D雲設計平台「酷家樂」母企群核科技申請到香港上市，已獲中國證監會備案，若上市成功則有望成為首家IPO的「杭州六小龍」企業。

9、商業物聯網解決方案提供商上海商米科技通過港交所上市聆訊，擬在本港主板掛牌，該企業上市前股東包括阿里巴巴(09988)、美團(03690)及小米(01810)。

10、恒生指數公司公布恒生指數系列季檢結果，恒生指數成分股數量最新增加至90隻。

11、財政司司長陳茂波預計春節假期訪港內地旅客量將有143萬人次，日均訪客人數料按年上升約6%。

焦點股

阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)、蔚來(09866)、速騰聚創(02498)、禾賽(02525)

- 被美國國防部列入1260H清單

美團(03690)

-料去年盈轉巨虧最多243億人幣，今年首季料續虧損

- 在科指比重獲增磅至上限8%

百度(09888)

- AI晶片業務崑崙芯預計春節後啟動投資人路演

騰訊(00700)

- 在恒指、國指、科指比重獲重新增磅至上限8%，料合計的被動資金淨流入約57億元

滙控(00005)

- 在恒指比重下調至上限8%

金沙中國(01928)

- 去年少賺14%，淨收入上升半成，經調整物業EBITDA減少0.7%，派息50仙同比增派1倍

安踏體育(02020)

- 獲各方批准收購德國運動品牌Puma逾29%股權事項

京東(09618)

- 在科指比重從5.04%削至4.51%

寧德時代(03750)、洛陽鉬業(03993)、老鋪黃金(06181)

- 獲納入恒指成分股

中升控股(00881)

- 被剔出恒指成分股

北海康成(01228)

- 藥明生物(2269)折讓15%大舉增持股份成第二大股東

新秀麗(01910)

- 尋美國雙重上市，擬以ADR形式發行最多1.38億股

貝殼-W(02423)、地平線機器人(09660)

- 獲納入國指成分股

華潤啤酒(00291)、蒙牛乳業(02319)

- 獲剔出國指成分股

東亞銀行(00023)、京東工業(07618)、滴普科技(01384)等

- 獲納入恒生綜合指數成分股

圓通國際快遞(06123)

- 料去年虧損擴大至逾1.4億



油金報價

紐約期油下跌0.06%，報每桶62.63美元

布倫特期油上升0.1%，報每桶67.62美元

黃金現貨上升2.2%，報每盎司5031美元

紐約期金上升2.1%，報每盎司5055美元

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽