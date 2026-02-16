異動股 | 美團窄幅低開，料去年盈轉巨虧最多243億人幣今年首季料續虧

美團(03690)現價跌0.61%，報81.65元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅8.1%。該股成交約23萬股，涉資1889萬元。

集團公布，預期截至去年12月31日止年度虧損約233億至243億元人民幣，2024年溢利約358億元人民幣。該集團指，受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在本年第一季度延續，但經營狀況維持穩健及正常，且擁有充足的現金以支持業務發展。

該集團指，於去年度預期虧損主要是由於核心本地商業分部從2024年度錄經營溢利約524億元人民幣轉為去年度經營虧損約68億至70億元人民幣，同時集團進一步加大海外業務的投入。尤其是，為應對去年度行業空前激烈的競爭，集團已加大對整個生態體系的投入，包括在消費者端，強化營銷推廣力度，提升品牌影響力及價格競爭力；在配送端，增加騎手激勵，並豐富騎手權益，及在商戶端，持續積極投入資源，支持商戶提升運營效率、拓寬消費者覆蓋範圍、迭代經營模式，對核心本地商業分部2025年度的盈利能力造成影響。

該集團指，已調整經營策略，將持續落實一系列措施包括進一步推動AI及無人配送技術的發展與應用、持續推進產品及業務模式創新、通過精細化運營提升效率，以及完善行業生態體系。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票