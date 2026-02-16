  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股 | 美團窄幅低開，料去年盈轉巨虧最多243億人幣今年首季料續虧

16/02/2026

異動股 | 美團窄幅低開，料去年盈轉巨虧最多243億人幣今年首季料續虧

 

 

　　美團(03690)現價跌0.61%，報81.65元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅8.1%。該股成交約23萬股，涉資1889萬元。

 

　　集團公布，預期截至去年12月31日止年度虧損約233億至243億元人民幣，2024年溢利約358億元人民幣。該集團指，受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在本年第一季度延續，但經營狀況維持穩健及正常，且擁有充足的現金以支持業務發展。

 

　　該集團指，於去年度預期虧損主要是由於核心本地商業分部從2024年度錄經營溢利約524億元人民幣轉為去年度經營虧損約68億至70億元人民幣，同時集團進一步加大海外業務的投入。尤其是，為應對去年度行業空前激烈的競爭，集團已加大對整個生態體系的投入，包括在消費者端，強化營銷推廣力度，提升品牌影響力及價格競爭力；在配送端，增加騎手激勵，並豐富騎手權益，及在商戶端，持續積極投入資源，支持商戶提升運營效率、拓寬消費者覆蓋範圍、迭代經營模式，對核心本地商業分部2025年度的盈利能力造成影響。

 

　　該集團指，已調整經營策略，將持續落實一系列措施包括進一步推動AI及無人配送技術的發展與應用、持續推進產品及業務模式創新、通過精細化運營提升效率，以及完善行業生態體系。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

122.800

異動股

06696

多想雲

2.030

異動股

02720

樂欣戶外

30.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 122.800
  • 06696 多想雲
  • 2.030
  • 02720 樂欣戶外
  • 30.040
  • 00826 天工國際
  • 4.220
  • 00290 國富量子
  • 3.150
股份推介
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 847.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.300
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 531.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.590
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.700
  • 00700 騰訊控股
  • 533.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.660
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 00005 滙豐控股
  • 134.200
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 28.700
  • 目標︰$30.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 目標︰--
  • 02714 牧原股份
  • 39.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2026 13:10  《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點，美團多重利淡股價料未見底

16/02/2026 13:05  【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直，表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌

16/02/2026 13:05  《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期

16/02/2026 12:12  【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

16/02/2026 11:14  《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%，國富量子更飆18%

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

16/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】美團發盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眾大行提高目標

16/02/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘新文章
人氣文章

新聞>專訪

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德洛鉬老鋪黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

拜年送禮品味之選 馬年白茶餅、金馬滿堂茶禮盒新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

戰術運用，看領隊智慧；善用後備，才有機奪冠 新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

華人文化蛇吞象的大 Deal 資深傳媒人黎瑞剛操盤新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

金燕玲就是女主角 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《腦細天劫》：社畜逆襲的荒島狂想
健康好人生 Health Channel
人氣文章
水腫｜是不是因為喝水太多？有可能暗藏健康危機！4招助你輕鬆消水腫
人氣文章
一張小票，一份不張揚的同行力量
人氣文章
名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道16/02/2026
定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區