恒指季檢 | 寧德洛鉬老鋪黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？

16/02/2026

　　恒指公司上周五(13日)收市後公布季度檢討結果，寧德時代(03750)、洛陽鉬業(03993)及老鋪黃金(06181)獲納入恒指成分股，中升集團(00881)遭剔出，國指則加入貝殼(02423)及地平線機器人(09660)，剔除華潤啤酒(00291)及蒙牛乳業(02319)。寧德時代染藍是市場期待已久，老鋪黃金亦為今次季檢大熱之一，但今日(16日)股價仍分別升逾2%及6%，洛陽鉬業亦升逾6%，近日三隻股份都獲大行唱好，可否擺脫「染藍魔咒」，股價繼續向好？遭剔出國指的潤啤今日逆市偏軟，蒙牛乳業則微升，兩股是否仍可吼？

 

恒指季檢 | 寧德洛鉬老舖黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？

（資料圖片）

 

寧德時代、洛鉬及老鋪黃金獲納入恒指　潤啤蒙牛被剔出國指

 

　　恒生指數公司宣布季度檢討結果，恒指成分股加入寧德時代、洛陽鉬業、老鋪黃金，剔出中升集團，成分股數目將由88隻增加至90隻。寧德時代、老鋪黃金及洛鉬加入恒指後，權重佔比分別為0.39%、0.29%及0.51%。此外，由於騰訊(00700)股價近期走勢偏弱，恒指公司重新將其在恒指、國指和科指比重被動增磅至單一股份比重上限的8%，料合計的被動資金淨流入約57億元，至於股價連連破頂的滙控(00005)，在恒指佔比從9.71%重新調整回8%。

 

　　恒生中國企業指數成分股則加入貝殼及地平線機器人，剔除華潤啤酒及蒙牛乳業，成分股數目維持50隻。恒生科技指數及恒生生物科技指數成分股均沒有變動，成分股數目維持30隻，惟須留意美團(03690)比重從7.52%增磅至上限8%，京東(09618)比重則從5.04%削至4.51%。上述所有變動將於今年3月6日(星期五)收市後實施，並於3月9日(星期一)起生效。

 

　　至於恒生綜合指數則大執位，成分股數目將由507隻增加至532隻，納入東亞銀行(00023)、俄鋁(00486)、周大福創建(00659)等共53隻股份，剔除瑞安房地產(00272)、百富環球(00327)、華潤醫療(01515)等共28隻股份，進入恒生綜合指數成分股的股份有望於短期內被納入港股通。

 

瑞銀：寧德時代國內外均保持成本競爭優勢　升目標價至660元

 

　　值得一提，瑞銀近日發表報告指，其2026年電池拆解報告涵蓋了寧德時代的神行超充電池、麒麟電池等，並發現集團在國內和海外生產中均保持成本競爭優勢。基於拆解結果，估計寧德時代在匈牙利生產的同類型電池成本，或比在中國生產的高出10至15美元/千瓦時，但預計匈牙利工廠的經營利潤率將與國內工廠相近。集團在全球成本、規模和技術的領導地位，使其能在電動車、儲能系統及新應用領域電氣化加速進程中，從多重增長機遇獲益。

 

　　瑞銀預測，寧德時代在匈牙利工廠的成本曲線將低於德國，並預測其匈牙利工廠的經營利潤率將大體與國內業務保持一致，主要因歐洲市場溢價、高度自動化生產及僅溫和上漲的勞動力成本獲益。憑藉領先且持續增長的全球市場份額，相信集團最能從全球電動車滲透率加深、商用車電氣化加速及儲能系統、數據中心和機械人等應用擴展中獲益；預測集團2024至2029年收入及盈利年均複合增長率，分別為20%與25%。另將其今明兩年電池銷量預測上調5%至7%至829至1044吉瓦時，並將淨利潤預測上調5%至7%，目標價從640港元升至660港元，評級「買入」。

 

恒指季檢 | 寧德洛鉬老舖黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？

（Shutterstock圖片）

 

洛鉬巴西金礦項目完成交割轉入全面營運　花旗升目標價至28.3元

 

　　另外，洛陽鉬業表示，近期公司完成對巴西金礦項目的交割後，位於該國馬拉尼昂州、巴伊亞州及米納斯吉拉斯州四座金礦即刻轉入全面營運狀態。公司表示，今年1月，除RDM金礦因將原擬於本月進行破碎機檢修提前至1月，導致產量受影響之外，Aurizona、Santa Luz及Fazenda金礦均超額完成當月生產任務。

 

　　花旗將洛陽鉬業2025、2026及2027年的淨利潤預測分別上調3.8%、34.2%、17.5%，至205億元、339億元及318億元人民幣。花旗指，洛鉬於2025年12月宣布收購巴西黃金資產，並於2026年1月完成交易。基於花旗大宗商品團隊對2026年黃金基準價格4600美元/盎司的預測，預計該資產在2026年將貢獻7.1噸應佔黃金產量，貢獻約24億元人民幣淨利潤，約佔總淨利潤的7%，將其目標價從20.6港元上調至28.3港元，並維持「買入」評級。

 

摩通看好老鋪黃金春節銷情2月底或再加價　予目標價1296元

 

　　另摩通指，對老鋪黃金的春節消費表現比市場更為樂觀，原因是品牌權益提升、新產品推出、吸引新客戶、現有客戶重複購買及金價走勢有利。集團表現穩健下，應能緩解投資者對近期高基數效應及金價波動下對消費者行為的擔憂。公司憑藉系統性發展策略(如門店擴張審慎、直銷模式及由精選/培訓團隊提供的差異化服務品質)最能從體驗式增長中獲益。

 

　　摩通將老鋪黃金2025至2027年的盈利預測上調1%至7%，預計在今年實現49%的按年盈利增長；預測在2025至2027年將實現銷售額、淨利潤年均複合增長率達77%、82%，而老鋪下一次漲價可能在2月底左右，予目標價1296港元，評級「增持」，潛在短期催化劑包括1月、2月春節期間零售銷售表現，產品價格上漲即將來臨，及海外擴張，是中國消費板塊首選。

 

伍禮賢：寧德洛鉬可吼　蒙牛復甦動力料較強待16.5元吸

 

恒指季檢 | 寧德洛鉬老鋪黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，「染藍魔咒」近幾年不算特別明顯，因始終近年港股升市，有些股份就算在染藍後仍可跟隨大市向上，「染藍魔咒」最明顯反而是之前大市下跌的4年，整體來看現時及往後「染藍魔咒」未必再那麼明顯，但同時要考慮不同行業，例如今次三集染藍股份都屬於不同行業類別，相信資源股包括洛鉬今年仍會受資源價格高企或向上所帶動，而寧德時代的賺錢前景仍很廣闊，特別是強大的海外市場潛力的增長空間仍很大，兩隻股份出現「染藍魔咒」機會應不太大，老鋪卻有些機會，因上市以來其股價已累積很大升幅，且在大市未升時已先行上升，反而在近幾季大市仍強下，老鋪卻有些走弱，同時內地消費仍較波動，故三者比較會較看好洛鉬及寧德時代。

486

　　伍禮賢續指，寧德時代現時股價走勢仍算理想，而以其去年高位近600元，短期內仍有機會再上試該處，現見其維持良好的上升通道，亦見初步突破去年12月頂部的訊號，現價已可留意，目標價可定於590元。至於洛鉬，銅方面業務對公司貢獻相對顯著，而銅礦股是今年其中一個相對看好的資源板塊，洛鉬股價屬大漲小回格局，向上趨勢沒太大改變，現價中長線仍有不錯機會，且見其經過短期調整再度企穩，23元附近不妨繼續留意，目標價看25元。

 

　　至於遭剔出國指的華潤啤酒及蒙牛乳業，伍禮賢指，兩者都屬內需股，且之前業績都見下滑，過去股價亦經歷了較長調整期，往後要看其復甦動力如何，當中對蒙牛看高一線，而啤酒行業過去業績增長靠消費升級，現在消費升級較難重現，相信復甦需更長時間。論到內需復甦動力，蒙牛表現可能較好，特別內地現時政策鼓勵生育，若蒙牛有機會回至250天線16.5元附近可考慮，目標價定於18.5元。

 

　　寧德時代今日升2.71%收報531.5元，老鋪黃金升6.64%報787.5元，洛陽鉬業升6.35%報23.1元，獲納入國指的貝殼卻跌2.08%報45.3元，地平線機器人則升0.89%報9.04元，遭剔出國指的華潤啤酒跌0.6%報26.56元，蒙牛乳業升0.47%報16.95元。「入通」股則升跌不一，其中東亞銀行升7.57%報15.21元，俄鋁升2.84%報5.8元，惟周大福創建跌0.53%報9.38元。

 

恒指季檢 | 寧德洛鉬老舖黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見可以點部署？

 

恒指季檢 | 寧德洛鉬老舖黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨 溫傑分析，請按此

 

 

  • 00826 天工國際
  • 4.220
  • 00290 國富量子
  • 3.150
