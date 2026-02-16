3分鐘熱炒股點評｜寧德時代染藍，要追定等等？
16/02/2026
嘉賓：國農證券 董事總經理 林家亨
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=QA9v4vuNPxA
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票
16/02/2026
嘉賓：國農證券 董事總經理 林家亨
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=QA9v4vuNPxA
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票
更多財經熱話
2026-02-16
2026-02-16
2026-02-16
2026-02-16
2026-02-16
2026-02-16
2026-02-15
2026-02-15
延伸閱讀
16/02/2026 13:10 《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點，美團多重利淡股價料未見底
16/02/2026 13:05 【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直，表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌
16/02/2026 13:05 《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期
16/02/2026 12:12 【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點
16/02/2026 11:14 《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%，國富量子更飆18%
16/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特
16/02/2026 08:55 【大行炒Ｄ乜】美團發盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眾大行提高目標
16/02/2026 11:43 《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON