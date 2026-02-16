  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

3分鐘熱炒股點評｜寧德時代染藍，要追定等等？

16/02/2026

嘉賓：國農證券 董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=QA9v4vuNPxA

 

 

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

122.800

異動股

06696

多想雲

2.030

異動股

02720

樂欣戶外

30.040

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 122.800
  • 06696 多想雲
  • 2.030
  • 02720 樂欣戶外
  • 30.040
  • 00826 天工國際
  • 4.220
  • 00290 國富量子
  • 3.150
股份推介
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 847.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.300
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 531.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.590
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.700
  • 00700 騰訊控股
  • 533.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.660
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 00005 滙豐控股
  • 134.200
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 28.700
  • 目標︰$30.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 目標︰--
  • 02714 牧原股份
  • 39.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2026 13:10  《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點，美團多重利淡股價料未見底

16/02/2026 13:05  【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直，表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌

16/02/2026 13:05  《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期

16/02/2026 12:12  【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

16/02/2026 11:14  《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%，國富量子更飆18%

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

16/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】美團發盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眾大行提高目標

16/02/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘新文章
人氣文章

新聞>專訪

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 寧德洛鉬老鋪黃金染藍，潤啤蒙牛被剔出國指，股價榮辱互見邊隻較值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI代理強勢崛起！Claude Cowork攻入法律、財務核心流程，SaaS軟件業面臨結構性崩潰？ 新文章
人氣文章

玩樂假期

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位 新文章
人氣文章

熱話 Feature

AlipayHK「AI求籤」贏巨獎：100%中獎！有機會贏價值高達18,888元優惠券
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2026最新日本藥妝人氣清單！疲勞恢復睡衣、頭髮專用化妝水、溫熱卸妝按摩Gel
人氣文章

ChatENT．月巴氏

金燕玲就是女主角 新文章
人氣文章

Beauty Feature

季節交替護膚必備：3大功能型保濕急救好物，補水+舒敏+修復一次到位！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
家電安全｜醫生警告氣炸鍋2大地雷，用錯恐增致癌風險，消委會推介安全之選新文章
人氣文章
名人健康｜55歲陳松伶自爆婚前驚揭不育，已規劃晚年入住老人院
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道16/02/2026
定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區