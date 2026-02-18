美股收盤 | 道指收市微升32點，金融股領漲

美股周二（17日）在假期後反覆上落，三大指數最終微升，延續上周拋售後的技術反彈，但軟件及雲端相關股份持續受壓，限制大市升幅。

道指全日於窄幅區間上落，受傳統金融及個別消費股支持，顯示資金在經歷上周劇烈調整後，回流防守性較強的藍籌板塊。標指僅錄得約0.1%升幅，部分緣於指數內科技與軟件權重股持續調整，抵消金融、公用事業及部分必需消費股的升勢。納指早段曾跟隨軟件股回落，但其後在部分大型科技股跌幅收窄、被動資金逢低吸納下，由跌轉升，最終錄得約0.14%漲幅。

在板塊層面，金融股是推動指數企穩的關鍵力量。花旗集團(US.C)股價在券商重申「增持」及上調目標價後造好，收市升2.6%；摩根大通(US.JPM)亦反彈1.5%。

美股三大指數微升，延續上周拋售後的技術反彈。(AP)

與金融股相反，美國軟件與雲端服務板塊周二普遍下跌，延續自1月底以來的調整走勢。ServiceNow(US.NOW)跌逾1%，年內累計跌幅約三成；Palo Alto Networks(US.PANW)與Autodesk(US.ADSK)股價均挫逾2%。

道指收市升32.26點，或0.07%，報49533.19點；標指升7.05點，或0.1%，報6843.22點；納指升31.71點，或0.14%，報22578.38點。

金價失守4900美元關口

美匯指數延續升勢，盤中觸及97.54高位，日內報97.17附近，上漲約0.07%。美元兌日圓匯率在153.2附近窄幅震盪，報153.26，微跌0.16%。歐元兌美元匯率小幅回落至1.1849，單日跌幅0.02%，延續近期震盪格局。

國際現貨黃金價格失守每盎司4900美元關口，報4879美元，下跌2.2%，盤中最低觸及4842美元。紐約期金報4892美元，下挫3%。

紐約期油報每桶62.15美元，下跌約1%。布蘭特原油則回落至約67.31美元，跌幅約1.9%，主要受美元走強及地緣風險緩和拖累。

撰文：經濟通國金組

