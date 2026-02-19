美股收盤 | 道指收市升129點，聯儲局紀要顯現官員分歧

美國股市周三（18日）收市向上，科技股再度成為領漲主力。市場在聯儲局1月會議紀要出爐後，加重對通脹持續高企及利率政策雙向風險的關注，並顯示官員對下一步走向出現明顯分歧。而地緣風險升溫亦推高國際油價，為整體市場氣氛增添不確定性。

科技板塊在人工智能資本開支持續擴大的預期下表現強勁，英偉達(US.NVDA)收市升1.6%，亞馬遜(US.AMZN)升1.8%。監管文件顯示，對沖基金大師阿克曼旗下的Pershing Square在第四季度大幅增持亞馬遜股份，令亞馬遜躋身該基金的第三大重倉股，反映大型機構對其雲端運算、廣告及零售業務的長期估值仍然樂觀。晶片股方面，美光科技(US.MU)錄得5.3%顯著升幅。

市場焦點集中於聯儲局1月27日至28日政策會議的紀要。紀要顯示，官員們在上月會議上以10比2的投票結果，一致決定將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘區間不變。然而，官員對下一步走向出現明顯分歧，首次明確提及如果通脹持續高於目標，可能需要加息的選項，打破市場對只會減息的單向預期。

聯儲局官員在上月會議首次明確提及若通脹持續高於目標，可能需要加息的選項。(Shutterstock)

在投票上，聯邦公開市場委員會理事沃勒與米蘭投下反對票，力主應在1月進一步減息25個點子，以避免勞動市場過早放軟，顯示內部在抗通脹與保就業之間的拉鋸。

道指收市升129.47點，或0.26%，報49662.66點；標指升38.09點，或0.56%，報6881.31點；納指升175.25點，或0.78%，報22753.63點。

金價一度重返5000美元上方

國際油價錄得去年10月以來最大單日漲幅，市場密切關注美伊核談判進展，紐約期油報每桶65.25美元，升逾4.8%；布蘭特期油同樣向上，報70.5美元，升幅達4.5%。

現貨金價強勁反彈，一度重返每盎司5000美元上方，單日漲幅逾2%，日內報4984美元，結束前兩日跌勢。紐約期金同樣走高，報約5007美元，升約2%。

美匯指數呈反彈勢頭，盤中報97.73，上升約0.64%。美元兌日圓日內偏強，報154.8，升約1%。歐元早盤受歐洲央行行長拉加德可能提前卸任傳聞拖累，投資者擔憂政策連續性，歐元兌美元匯率顯著走低，匯率跌破1.18關口，日內報1.1783，下跌約0.6%。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽