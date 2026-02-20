  • 會員
中東戰火｜特朗普：將在未來十日內決定會否對伊朗發動攻擊

20/02/2026

　　美國總統特朗普周四（19日）表示，將在未來十日內決定是否對伊朗發動軍事攻擊。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　特朗普並重申，伊朗不能繼續威脅整個地區的穩定，必須達成協議，否則「壞事就會發生。」

 

撰文：經濟通市場組

 

