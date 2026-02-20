中東戰火｜特朗普：將在未來十日內決定會否對伊朗發動攻擊
20/02/2026
美國總統特朗普周四（19日）表示，將在未來十日內決定是否對伊朗發動軍事攻擊。
（Shutterstock圖片）
特朗普並重申，伊朗不能繼續威脅整個地區的穩定，必須達成協議，否則「壞事就會發生。」
撰文：經濟通市場組
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
20/02/2026
美國總統特朗普周四（19日）表示，將在未來十日內決定是否對伊朗發動軍事攻擊。
（Shutterstock圖片）
特朗普並重申，伊朗不能繼續威脅整個地區的穩定，必須達成協議，否則「壞事就會發生。」
撰文：經濟通市場組
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-19
2026-02-18
2026-02-16
2026-02-16
2026-02-16
延伸閱讀
20/02/2026 09:24 【馬年紅盤】馬年首個交易日恒指隨外圍低開48點報26657，AI概念阿里百度領跌
20/02/2026 09:15 馬年首個交易日，本港九九金高開每両報46518元
20/02/2026 08:55 《盤前攻略》中東局勢趨緊美股三指齊跌，恒指馬年紅盤高開機會仍大
20/02/2026 08:30 【開市Ｇｏ】美再對伊朗施壓，儲局委員立場分化，馬年春晚機械人淘金
20/02/2026 07:56 《國金頭條》道指收市跌267點，標指幾乎回吐年內升幅
16/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特
20/02/2026 09:00 【大行炒Ｄ乜】大摩首予稀宇及智譜超配評級，富瑞首予稀宇目標1118元
16/02/2026 11:43 《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2026 09:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2026 09:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2026 09:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話20/02/2026
盤前攻略 | 中東局勢趨緊美股三指齊跌 恒指馬年紅盤高開機會仍大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON