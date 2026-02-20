  • 會員
盤前攻略 | 中東局勢趨緊美股三指齊跌 恒指馬年紅盤高開機會仍大

20/02/2026

　　美國最新一周首次申領失業金人數減少2.3萬人，至20.6萬人，低於預期的22.5萬人。但12月份貿易赤字由11月的530億美元升至703億美元，高於預期的555億美元。另外，據報美國總統特朗普正考慮對伊朗作初步有限度打擊，迫使其達成核協議。中東局勢緊張，美股三大指數齊跌，道指收跌267點或0.5%，報49395點；標普500指數收跌19點或0.3%，報6861點；納指跌70點或0.3%，報22682點。

 

（Shutterstock圖片）

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌0.4%。阿里巴巴跌0.96%，報154.27美元；京東跌0.51%，報27.27美元；百度跌0.55%，報137.11美元；理想無升跌，報18.32美元；小鵬跌0.39%，報17.75美元；蔚來升0.41%，報4.93美元；嗶哩嗶哩跌0.61%，報30.96美元。

 

隔夜港股ADR比春節假前表現個別

 

　　隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.53%，折合81.6港元；長和(00001)ADR較港股低0.24%，折合63.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.12%，折合532.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.08%，折合36.6港元；港交所(00388)ADR較港股高0.27%，折合409.9港元；滙控(00005)ADR較港股高1.13%，折合135.7港元。


　
牛證維持高水平，北水缺席恒指馬年首日收升機會仍大

 

　　恒指春節假期前最後一個交易日先跌後倒升過百點收市，少數好友獲利離場，牛證街貨雖輕微減少約百張，但總數仍高達16740張。由於熊證總數減少，牛證街貨佔牛熊證總數進一步升至77.2%。牛證重貨仍維持在26200至26299區間，該區亦是最多新增區，總數2676張之中有214張屬於新增，雖然持倉數量相對較高，但由於該區距離恒指現價約400至500點，相對安全。熊證方面，數量減少近百張至總數4954張，重貨區維持於28100至28199區間，但重貨區不重，數量僅有534張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌23點，報26766，仍高水61點，預料恒指高開數十點。恒指在周一（16日）蛇年最後一個交易日先跌後升，顯示投資者看好恒指馬年紅盤高開。從技術走勢圖看，恒指在2月初低位約26300附近見底反彈，周一跌至26382同樣見反彈，顯示恒指在該水平有較大支持。儘管A股仍然休市至24日才復市，北水今天仍然缺席，而地緣政局仍存不明朗因素，但根據過去幾年春節假後表現，恒指首日收升機會大，預料恒指今日走勢仍然看好，惟升幅溫和。

 

