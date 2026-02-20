異動股｜禾賽飆6％，激光雷達產品獲春晚亮相宇樹機械人搭載

禾賽-W(02525)現價升6％，報214元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅7.1％。該股成交約11萬股，涉資2315萬元。

（Shutterstock圖片）

據內媒報道，宇樹科技登陸馬年春晚舞台的兩款人形機器人全部搭載了禾賽JT128激光雷達，幾十台宇樹G1機器人與一台H2機器人一同在台上秀出「賽博真功夫」，幾十顆禾賽激光雷達與其同台閃耀。

港股機械人概念亦獲炒作，優必選(09880)現價升6.2％，報146.5元，越疆(02432)升8.5％，報43.28元。不過臥安機器人(06600)反跌2％，報168.4元。

現時，恒生指數報26617，跌88點或跌0.3％，主板成交逾125億元。國企指數報9042，跌28點或跌0.3％。恒生科技指數報5295，跌71點或跌1.3％。即月期指新報26621，跌179點，高水4點。即月國指期貨報9041，跌55點，低水1點。即月科指期貨新報5297，跌90點，高水4點。

撰文：經濟通市場組

