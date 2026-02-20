  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指或穿50天線於26200點靠穩 恒指回順前機器人股升勢料未完

20/02/2026

　　中東局勢轉趨緊張，隔夜美股三大指數齊跌。恒指低開數十點後，跌幅不斷擴大，最多曾跌逾300點。科技股領跌，拖累恒指馬年首個交易日走軟。恒生指數半日報26544，跌161點或0.6%，主板成交近918億元。恒生中國企業指數報9016，跌53點或0.6%。恒生科技指數報5245，跌122點或2.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指或穿50天線於26200點靠穩 恒指回順前機器人股升勢料未完

（央視截圖）

 

聶振邦：可考慮減持中資大型科技股，買AI新貴或金屬股


　　馬年首日交易日港股早盤偏軟，惟跌穿五十天線（26423點）後跌幅收窄。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，短線恒指仍有下行風險，失守50天線（約26423）機會仍大。他提到，自2月13日以來的恒指表現一底低於一底，加上上個交易日（16日）恒指牛熊證街貨分布顯示，牛證和熊證佔比分別為77.2%和22.8%，街貨分布明顯向牛證傾斜，因此下周恒指仍有下行風險。參考牛證重貨區介乎26200點至26299點，即使以上限26299點為參考，仍低於50天線，料失守50天線機會仍大。預期恒指需回落到26200點水平才有望喘定。

 

　　重磅股百度(09888)，阿里(09988)早盤跌幅居前，拖累恒指進一步受壓，聶振邦表示，上述兩股票捱沽是因為投資公司高瓴於2月18日向美國監管機構遞交13F報告，列出在2025年第四季已清倉百度，引發中資大型科技股遭外資大戶拋售憂慮。而且阿里和百度近期走勢強於騰訊，故此今日兩股跌幅較騰訊明顯。目前資金傾向流入AI新貴，預期中資大型科技股短線仍受壓，暫不宜博撈底。

 

　　據彭博報道，美國向中東地區部署的軍力達2003年以來最大規模，美國總統特朗普表示，最多給伊朗10至15天時間就核計劃達成協議，否則伊朗將面臨嚴重後果。聶振邦表示，近日港股未見重大消息，將傾向跟隨美股走向。若美伊局勢進一步緊張，屆時需留意美股走向。不過，若美伊局勢升溫，將利好貴金屬和有色金屬價格上揚，有望吸引資金流入相關股份，迎來板塊輪動，目前投資者可考慮減持中資大型科技股，買入AI新貴，或者貴金屬和有色金屬等股份。

 

速騰聚創可追落後，上望45元

 

　　在剛過去的2026年中國央視春會節目《武BOT》中，數十台人形機械人登上舞台，集體翻跟頭、打拳、耍雙節棍，成為國際輿論焦點。港股人形機械人板塊受捧，優必選(09880)，越疆(02432)落鑊。聶振邦表示，大市走弱，資金流入有利好消息股份，若恒指未見回順，機器人相關股份可望續受資金追捧，帶動股價續升。

 

　　另外，據內媒報道，在除夕當晚10時，京東上架了包括「春晚同款」機器人在內的多款機械人。在活動上線幾分鐘內，包括春晚亮相品牌魔法原子、宇樹科技、松延動力在內的多個品牌機械人即被搶購一空。聶振邦指出，這四間公司的機械人在春晚有表演，自然對產品銷情有幫助，至於其他同業公司能否受惠，則視乎產品能否令潛在消費者感滿意；而相關供應鏈公司會否受惠，需關注上述四間公司短期內會否公布加大產能消息，若有，相關供應鏈公司的業績才可望受惠。

 

　　對於人形機械人概念股，聶振邦認為板塊短期仍具上升空間，當中建議買入速騰聚創(02498)。他指，該股現價於38元以下，升幅較越疆和首程控股(00697)小，股價可望追落後，建議於35至37元區間吸納，未來一個月目標價看42至45元。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指或穿50天線於26200點靠穩 恒指回順前機器人股升勢料未完

越疆股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指或穿50天線於26200點靠穩 恒指回順前機器人股升勢料未完

優必選股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指或穿50天線於26200點靠穩 恒指回順前機器人股升勢料未完

速騰聚創股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

