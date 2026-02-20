  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

張德熙料未來兩季金價挑戰每盎司6000美元，夥阿里旗下亞博科技開發國際貴金屬交易平台

20/02/2026

　　香港黃金交易所今日（20日）舉行「丙午年新春開市儀式」，香港黃金交易所主席張德熙表示，香港黃金交易所正式與阿里巴巴集團(09988)成員公司亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台、結算系統以及數字商品區塊鏈，提供的服務包括現貨、期貨、數字黃金B2C交易、清算中心、場外OTC交易等，相關平台預計6個月內完成搭建，期望能接入中央清算系統。

 

張德熙料未來兩季金價挑戰每盎司6000美元，夥阿里旗下亞博科技開發國際貴金屬交易平台

（柳英傑攝）

 

張德熙料金價第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平

 

張德熙料未來兩季金價挑戰每盎司6000美元，夥阿里旗下亞博科技開發國際貴金屬交易平台

（柳英傑攝）

 

　　張德熙表示，過去幾年金價已打好根基，現時仍處牛市初中期，他料金價未來將稍作調整後再度上揚，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平。

 

　　他指出，上海黃金交易所參與新成立的「香港黃金中央清算系統」，有助提升交割可靠度，未來內地與香港實現黃金市場互聯互通是「指日可待」。他又指，今日將推出9999銀條紀念香港黃金交易所成立1周年，該銀條將在3月3日正式可供公開認購。

 

　　香港黃金交易所數據顯示，馬年首個交易日，九九金每両開市報46518元，較農曆新年假期前最後一個交易日收市價高93元，收市升260元，收報46685元。港元公斤收市價報1259.3元，高收7元。

 

陳浩濂：目標3年內黃金倉儲超越2000噸，將香港打造成區域黃金儲存樞紐

 

張德熙料未來兩季金價挑戰每盎司6000美元，夥阿里旗下亞博科技開發國際貴金屬交易平台

 

　　財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府正全力推動香港成為國際黃金交易中心，吸引黃金業內企業在香港進行儲存、清算和交割，帶動投資交易、衍生產品、創作、保險、貿易及物流等相關產業鏈全面發展。目前以三年內超越2000噸為目標，把香港打造成為區域黃金儲存樞紐。

 

　　他指出，政府正積極推動金商在香港建立或擴建相關設施，並已與深圳市地方金融監管部門簽署合作備忘錄，依法支援香港金商通過加工貿易合作方式，利用深圳設立的黃金提煉設施，將黃金進口香港作交易和交割用途。同時，金管局亦成立了由特區政府全資擁有的公司，作為香港黃金中央清算系統的營運機構，目標是該清算系統於年內開展實時運作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02513

智譜

725.000

異動股

00700

騰訊控股

522.000

異動股

01093

石藥集團

10.520

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,625.97
    +230.81 (+0.467%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,909.50
    +47.61 (+0.694%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,886.07
    +203.34 (+0.896%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.239
變動率︰+2.092%
較港股︰+1.05%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升137.175
變動率︰+1.709%
較港股︰+1.09%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.315
變動率︰-2.553%
較港股︰+0.74%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.986
變動率︰-4.118%
較港股︰-8.44%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升104.940
變動率︰+2.933%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.820
變動率︰+2.825%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.630
變動率︰-1.795%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌30.300
變動率︰-2.132%
精選美股 More
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰升88.070
變動率︰+3.917%
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升314.900
變動率︰+3.736%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升171.350
變動率︰+3.260%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.000
變動率︰-3.786%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/02/2026 16:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/02/2026 16:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02513 智譜
  • 725.000
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 01093 石藥集團
  • 10.520
  • 00567 大昌微綫集團
  • 0.173
  • 02338 濰柴動力
  • 31.220
股份推介
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 970.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.220
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 526.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.100
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 244.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.360
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
報章貼士
  • 00826 天工國際
  • 4.060
  • 目標︰$5.00
  • 03317 迅策
  • 79.800
  • 目標︰$75.00
  • 09987 百勝中國
  • 420.400
  • 目標︰$500.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指創六年來最差紅盤開局，機械人當炒德昌追落後

20/02/2026 17:34  馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元

20/02/2026 16:37  《本港經濟》本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡：部分行業就業情況持續受壓

20/02/2026 11:46  張德熙︰金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平

20/02/2026 15:18  【宏福苑大火】消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

20/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】大摩首予稀宇及智譜超配評級，富瑞首予稀宇目標…

20/02/2026 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１５３，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 稅務學會倡上調基本及已婚人士免稅額分別至14.5萬元、29萬元，建議樓價650萬元以下免稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 重磅亮相春晚人形機械人概念落鑊，中東局勢趨緊推升油價三桶油上揚新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

賀歲片票房戰｜黃子華《夜王》破3千萬，舊戀情紋身成焦點；翁子光《金多寶》嘆排片量不足輸經驗 新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜六旬外籍男誤信網上投資專家，損失$8,000萬新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

加沙和平委員會的勞役之路 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇 新文章
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

水逆直接影響情緒與思維？2026年首次水星逆行指南！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
一張小票，一份不張揚的同行力量
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
新年飲食開運指南｜命理師推介8大富貴菜，轉運聚財添福驅霉氣 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2026
恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區