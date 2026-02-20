張德熙料未來兩季金價挑戰每盎司6000美元，夥阿里旗下亞博科技開發國際貴金屬交易平台

香港黃金交易所今日（20日）舉行「丙午年新春開市儀式」，香港黃金交易所主席張德熙表示，香港黃金交易所正式與阿里巴巴集團(09988)成員公司亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台、結算系統以及數字商品區塊鏈，提供的服務包括現貨、期貨、數字黃金B2C交易、清算中心、場外OTC交易等，相關平台預計6個月內完成搭建，期望能接入中央清算系統。

（柳英傑攝）

張德熙料金價第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平

（柳英傑攝）

張德熙表示，過去幾年金價已打好根基，現時仍處牛市初中期，他料金價未來將稍作調整後再度上揚，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平。

他指出，上海黃金交易所參與新成立的「香港黃金中央清算系統」，有助提升交割可靠度，未來內地與香港實現黃金市場互聯互通是「指日可待」。他又指，今日將推出9999銀條紀念香港黃金交易所成立1周年，該銀條將在3月3日正式可供公開認購。

香港黃金交易所數據顯示，馬年首個交易日，九九金每両開市報46518元，較農曆新年假期前最後一個交易日收市價高93元，收市升260元，收報46685元。港元公斤收市價報1259.3元，高收7元。

陳浩濂：目標3年內黃金倉儲超越2000噸，將香港打造成區域黃金儲存樞紐

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府正全力推動香港成為國際黃金交易中心，吸引黃金業內企業在香港進行儲存、清算和交割，帶動投資交易、衍生產品、創作、保險、貿易及物流等相關產業鏈全面發展。目前以三年內超越2000噸為目標，把香港打造成為區域黃金儲存樞紐。

他指出，政府正積極推動金商在香港建立或擴建相關設施，並已與深圳市地方金融監管部門簽署合作備忘錄，依法支援香港金商通過加工貿易合作方式，利用深圳設立的黃金提煉設施，將黃金進口香港作交易和交割用途。同時，金管局亦成立了由特區政府全資擁有的公司，作為香港黃金中央清算系統的營運機構，目標是該清算系統於年內開展實時運作。

撰文：經濟通採訪組

