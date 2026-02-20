陳茂波：對馬年市況樂觀，港交所唐家成稱488家企業正排隊上市

財政司司長陳茂波出席港交所(00388)農曆新年首個交易日開市儀式致辭表示，蛇年承接著龍年氣勢，去年為歷年表現最好的蛇年，去年蛇年恒指升幅達6500點，按年升32%，亦對今年馬年更有期盼。

（吳仲賢攝）

陳茂波：對馬年市況樂觀，本港要快馬加鞭力爭上游

陳茂波指出，對丙午馬年市況樂觀，並指過去4個馬年，3個都是升市，錄得雙位數百分比升幅，認為資本市場發展具備駿馬的特質，包括駿馬奔騰，跨越險阻。

他表示，本港要快馬加鞭，力爭上游，科技變革正加速演變，人工智能、生命科技，以至量子計算，正重塑經濟體的競爭力，亦深刻影響股票市場發展和估值。香港股市過去幾年進行多輪改革，支持新科技發展，並會繼續努力推動市場改革，例如檢視同股不同權框架，吸引更多創科企業來香港上市。

他又指，政府會與各監管機構、交易所和業界，共同探索更多提升市場發展的新舉措，進一步豐富產品種類，提升交易機制，例如發展債券和股票互通的託管管理系統，推動跨產品、跨市場、跨範疇的抵押品互通，亦會積極拓展與海外市場聯繫。

唐家成：488家企業正排隊上市，計劃年中落實第二階段收窄買賣價差

（吳仲賢攝）

港交所主席唐家成表示，今年本港市場延續去年良好態勢，今年開局良好，今年來看，已有24隻新股上市，集資逾870億元，並指有488間企業正排隊上市，市場活動活躍，但審核過程絕無鬆懈。

他續指，本港在證券市場方面再創佳績，去年日均成交額近2500億元，而今年一月日均成交額約2780億元，未來將推進各項工作，包括對T+1進行市場諮詢，以及計劃年中落實第二階段收窄買賣價差等。

唐家成表示，固定收益市場具有龐大的發展機遇，不少海外投資者因為地緣政治以及市場不明朗因素，對債券以及貨幣等方面有興趣，亦有很大需求，港交所正著力會推動該市場。

陳翊庭：續推創新衍生產品，拓固收、貨幣及大宗商品業務

（吳仲賢攝）

港交所行政總裁陳翊庭致辭時指，近年在香港上市的企業已經涵蓋最熱門行業，包括新能源、人工智能（AI）、電動車、生物科技等，涉及業內價值鏈上、中、下游企業。她形容，現時港股市場的貨架上，已經擺滿各式各樣證券產品供投資者選擇，而且於未來，亦會不斷推出更多創新的衍生產品。

她亦稱，國際投資者需求不單止是股票，亦會在債券、貨幣、商品等其他資產類別進行全方位配置，港交所積極拓展固定收益、貨幣及大宗商品業務，認為這些業務是香港的「藍海」，期望能如股票市場般，建設一個涵蓋產品、交易、結算以至數據和資訊服務的完整生態圈，將市場規模拓展得更大，為香港金融市場的未來帶來更多增長機遇。

陳翊庭指出，於過去幾年，世界對亞洲市場的關注和討論顯著增加，港交所每年去達沃斯或其他地方開會時一次比一次受歡迎，反映國際投資者都考慮多元化、想了解如何投資香港、內地和亞洲市場，港交所亦會把握機會說好香港故事。

今年以來新股集資額逾100億美元，達去年全年逾25%

她表示，目前為止，港交所已經有二十多隻新股上市，其集資額以美元計算已超過100億美元，而2025年全年IPO集資額約380億美元，相當於去年全年集資額的逾25%，而在增發方面亦錄得強勁勢頭，由年初至今已到去年全年增發集資額的三分之一以上，希望今年相關勢頭能夠保持。

她續指，現時488家輪候在香港上市的企業當中，超過10間是國際公司，去年來香港上市的內地公司，很多都很國際化，部分逾一半收入來自世界各地，未來會繼續優化上市框架等回應市場需要。

撰文：經濟通採訪組