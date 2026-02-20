異動精選 | 重磅亮相春晚人形機械人概念落鑊，中東局勢趨緊推升油價三桶油上揚
20/02/2026
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票
20/02/2026
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票
更多財經熱話
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
2026-02-20
延伸閱讀
20/02/2026 17:00 《盤後部署》恒指創六年來最差紅盤開局，機械人當炒德昌追落後
20/02/2026 17:34 馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元
20/02/2026 16:37 《本港經濟》本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡：部分行業就業情況持續受壓
20/02/2026 11:46 張德熙︰金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平
20/02/2026 15:18 【宏福苑大火】消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元
16/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特
20/02/2026 09:00 【大行炒Ｄ乜】大摩首予稀宇及智譜超配評級，富瑞首予稀宇目標…
20/02/2026 16:28 《財資快訊》美電升報７﹒８１５３，一周拆息較上日微軟至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON