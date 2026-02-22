一周部署 | 北水返場再戰港股，步業績期滙豐新地新世界等放榜

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

特朗普關稅司法戰告敗

美國最高法院周五以6比3裁定，推翻美國總統特朗普大規模全球關稅措施。法院指出，特朗普援引聯邦緊急權力法在全球範圍實施所謂「對等關稅」，以及針對芬太尼販運的特定進口稅，已超越其法定權限，但大法官未有裁定支付關稅的商家是否可獲退款。《彭博》報道，若最終全面退還關稅，金額或高達1700億美元，相當於特朗普關稅收入逾半。特朗普對此亦有準備，他表示將按1974年《貿易法》第122條，在現有稅項之外，於三日後開始向所有進口貨品徵收10%關稅，為期150天，以取代被最高法院裁定非法的部分緊急關稅，不過這項徵稅規定僅能維持150天。

司法問題可以在法院解決，但政治問題則不然，特朗普的反全球化路線，以及把關稅當作國際談判籌碼的套路，不會因為法律限制而改變。外界早已預計特朗普出招應對，且利好已被部分提前定價，市場對消息反應比較溫和，美國三大指數當天升幅仍不超過1%，預計港股周一開市反應亦偏向溫和，電商股、航運股及蘋果概念股會受短期利好。

美聯儲減息取向勢更糾結

美國第四季GDP按季折合成年率增長1.4%，為2025年第一季經濟收縮以來最低的增長，較第三季的4.4%增幅顯著放慢，且遠低於分析師預期的3%升幅。但與此同時，美國去年12月PCE物價指數按月上升0.4%，市場預期為上升0.3%，按年上升2.9%，高於預期上升2.8%，而核心PCE物價指數按月上升0.4%，預期上升0.3%，按年上升3%，高於預期的上升2.9%。滯脹陰影下美聯儲內部對減息路徑立場將持續分化，目前期貨數據顯示市場預測最早6月開始減息，概率約五成半。

北水返崗位港股添波動

港股馬年開局「失蹄」，而周二（24日）A股正式復市，港股通同步重開，將是港股最重要的流動性與情緒修復節點。內地重新上班、財經新聞與數據恢復常態，市場不再處於信息真空，而且A股表現將重新對港股同類中資股形成估值錨定效應；而對港股最直接的影響自然來自北水，由於節前已累積大量資金「休假待命」，復市首日成交量必定放大。規律顯示，北水在春節後首周確實往往呈現淨流入趨勢，但北水回歸不代表必然單邊造好。部分資金可能選擇節前漲幅較大的股票套現落袋，另一些則會觀望A股走勢與政策信號，港股大概率呈現「成交激增+波動放大」格局，而非直線拉升。

滙豐料達成RoTE目標，新世界料續巨蝕

滙豐(00005)即將公布全年業績，市場整體預測去年列賬收入按年升約1.9-3.2%，稅前利潤預測按年跌約7-19%。根據該行早前指引，目標全年銀行淨利息收入約430 億美元或以上，並維持2025年有形股本回報率(RoTE)15%目標，建議關注以上兩項數據指標以及該行給出的過後兩年目標指引。此外，目前市場假設滙豐會維持較高派息以及持續股份回購以回饋股東，大行估算2025-26年股東總回報率可達約低雙位數百分比。

新鴻基地產(00016)即將公布業績，大摩預期2026財年上半年，基本每股盈利按年升約13% ，估計中期息維持0.95 港元不變，評級「增持」，目標價120 元；滙豐研究指新地物業銷售向好、利潤率改善及去槓桿有進展，預期截至2月已完成約250億港元銷售額，約為全年目標的83%。

至於新世界發展(00017)深受流動性危機影響，預計2025財年核心營運利潤按年跌約13%，並錄得逾160億元淨虧損，主因發展物業減值、撥備及投資物業公允價值損失，市場最關注其削減負債、處置非核心資產進度，以及利息開支壓力是否有明顯緩解。

