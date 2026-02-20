恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型

馬年首個交易日開局不利，內地新春假期持續，港股隨外圍走低，尤其是科網龍頭捱沽，淡市之下機械人、大模型等概念成全日亮點。恒生指數全日收報26413，跌292點或1.1%，北水缺席主板成交錄得約1654億元。恒生中國企業指數收報8959，跌110點或1.2%。恒生科技指數收報5211，跌156點或2.9%。

馬年開盤科技龍頭集體捱沽，百度(09888)遭高瓴清倉，股價大挫6.25%，報129元，阿里巴巴(09988)同跌4.91%，報147.1元，暫連跌5日累計跌幅8.35%，網易(09999)跌4.27%，報179.3元，小米(01810)挫3.55%，報35.36元，中芯(00981)跌3.15%，報67.7元，快手(01024)跌2.78%，報66.5元。

兩網醫股同跌，京東健康(06618)瀉6.27%，報56.85元，阿里健康(00241)跌1.94%，報6.05元。

國產大模型兩股獲大摩追蹤兼給予超配評級，智譜(02513)全日再爆升42.72%，報725元，創上市新高，稀宇科技MINIMAX-WP(00100)同漲14.52%，報970元，盤中高見980元創上市新高。其他AI概念半新股亦見鑊氣，海致科技集團(02706)飆28.42%，報154.1元，愛芯元智(00600)漲19.96%，報33.9元。

馬年春晚多個節目均有機械人助陣表現，引發輿論熱議，其中禾賽(02525)為宇樹科技機械人提供激光雷達，股價抽高7.93%，報217.8元，三花智控(02050)升5.57%，報37.5元，優必選(09880)漲4.71%，報144.5元。

中東局勢升溫，美國總統特朗普周四（19日）表示，將在未來十日內決定是否對伊朗發動軍事攻擊。中石油(00857)漲3.7%領漲藍籌，報9.52元，中海油(00883)升2.23%，報25.7元，惟中石化(00386)跌0.55%，報5.41元。

高盛研究報告指出，政府推出的簽證及移民政策將帶動樓市需求，同時受到租金強勁增長，以及按揭利率下降，或令更多人「轉租為買」，因此該行將今年樓價升幅預測由5%調高至12%；此外，筲箕灣東大街中小型住宅地皮在接獲8份標書情況下，以13.84億元批出，成交地價遠高於市場預期。本港地產股造好，恒地(00012)升3%，報33.68元，新地(00016)升0.74%，報135.7元，新世界(00017)跌1.19%，報10.76元，長實(01113)跌0.93%，報46.8元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

