  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型

20/02/2026

　　馬年首個交易日開局不利，內地新春假期持續，港股隨外圍走低，尤其是科網龍頭捱沽，淡市之下機械人、大模型等概念成全日亮點。恒生指數全日收報26413，跌292點或1.1%，北水缺席主板成交錄得約1654億元。恒生中國企業指數收報8959，跌110點或1.2%。恒生科技指數收報5211，跌156點或2.9%。

 

恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型

 

　　馬年開盤科技龍頭集體捱沽，百度(09888)遭高瓴清倉，股價大挫6.25%，報129元，阿里巴巴(09988)同跌4.91%，報147.1元，暫連跌5日累計跌幅8.35%，網易(09999)跌4.27%，報179.3元，小米(01810)挫3.55%，報35.36元，中芯(00981)跌3.15%，報67.7元，快手(01024)跌2.78%，報66.5元。

 

　　兩網醫股同跌，京東健康(06618)瀉6.27%，報56.85元，阿里健康(00241)跌1.94%，報6.05元。

 

　　國產大模型兩股獲大摩追蹤兼給予超配評級，智譜(02513)全日再爆升42.72%，報725元，創上市新高，稀宇科技MINIMAX-WP(00100)同漲14.52%，報970元，盤中高見980元創上市新高。其他AI概念半新股亦見鑊氣，海致科技集團(02706)飆28.42%，報154.1元，愛芯元智(00600)漲19.96%，報33.9元。

 

　　馬年春晚多個節目均有機械人助陣表現，引發輿論熱議，其中禾賽(02525)為宇樹科技機械人提供激光雷達，股價抽高7.93%，報217.8元，三花智控(02050)升5.57%，報37.5元，優必選(09880)漲4.71%，報144.5元。

 

　　中東局勢升溫，美國總統特朗普周四（19日）表示，將在未來十日內決定是否對伊朗發動軍事攻擊。中石油(00857)漲3.7%領漲藍籌，報9.52元，中海油(00883)升2.23%，報25.7元，惟中石化(00386)跌0.55%，報5.41元。

 

　　高盛研究報告指出，政府推出的簽證及移民政策將帶動樓市需求，同時受到租金強勁增長，以及按揭利率下降，或令更多人「轉租為買」，因此該行將今年樓價升幅預測由5%調高至12%；此外，筲箕灣東大街中小型住宅地皮在接獲8份標書情況下，以13.84億元批出，成交地價遠高於市場預期。本港地產股造好，恒地(00012)升3%，報33.68元，新地(00016)升0.74%，報135.7元，新世界(00017)跌1.19%，報10.76元，長實(01113)跌0.93%，報46.8元。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02513

智譜

725.000

異動股

00700

騰訊控股

522.000

異動股

01093

石藥集團

10.520

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,625.97
    +230.81 (+0.467%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,909.50
    +47.61 (+0.694%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,886.07
    +203.34 (+0.896%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.239
變動率︰+2.092%
較港股︰+1.05%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升137.175
變動率︰+1.709%
較港股︰+1.09%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.315
變動率︰-2.553%
較港股︰+0.74%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.986
變動率︰-4.118%
較港股︰-8.44%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升104.940
變動率︰+2.933%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.820
變動率︰+2.825%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌53.630
變動率︰-1.795%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌30.300
變動率︰-2.132%
精選美股 More
EBAY
易趣
按盤價(USD)︰升88.070
變動率︰+3.917%
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升314.900
變動率︰+3.736%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升171.350
變動率︰+3.260%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌62.000
變動率︰-3.786%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/02/2026 16:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：20/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/02/2026 16:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02513 智譜
  • 725.000
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 01093 石藥集團
  • 10.520
  • 00567 大昌微綫集團
  • 0.173
  • 02338 濰柴動力
  • 31.220
股份推介
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 970.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.220
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 526.000
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.100
  • 00700 騰訊控股
  • 522.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 244.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.360
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.690
報章貼士
  • 00826 天工國際
  • 4.060
  • 目標︰$5.00
  • 03317 迅策
  • 79.800
  • 目標︰$75.00
  • 09987 百勝中國
  • 420.400
  • 目標︰$500.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指創六年來最差紅盤開局，機械人當炒德昌追落後

20/02/2026 17:34  馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元

20/02/2026 16:37  《本港經濟》本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡：部分行業就業情況持續受壓

20/02/2026 11:46  張德熙︰金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平

20/02/2026 15:18  【宏福苑大火】消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

20/02/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】大摩首予稀宇及智譜超配評級，富瑞首予稀宇目標…

20/02/2026 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１５３，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 稅務學會倡上調基本及已婚人士免稅額分別至14.5萬元、29萬元，建議樓價650萬元以下免稅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 重磅亮相春晚人形機械人概念落鑊，中東局勢趨緊推升油價三桶油上揚新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

44歲中產被裁員後發現「呼吸費」的故事
人氣文章

購物兵團

消委會測試︱無線直立式吸塵機大比拼︰Miele獲4分但續航僅24分鐘＋Dyson吸淨力佳＋$599小米抵買？安全使用貼士 新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

「春聯大戰」測檢政治聲望
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
睡眠困擾｜醫生自揭患病24年，一夜醒300次，中風風險高4倍恐猝死
人氣文章
生蠔惹禍？中醫解構病毒性腸胃炎，諾如病毒高峰期防護食療推薦
人氣文章
春寒哮喘針灸調理：標本兼治與治未病，三大穴位10分鐘呼吸順暢
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/02/2026
恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區