美股收盤 | 道指收市升230點，特朗普轉推10%全球關稅

美股周五（20日）反彈收高，三大指數全線上揚並錄得周度升幅。早段大市曾低開，投資者消化宏觀數據及關稅消息後，買盤在尾段回流，帶動指數扭轉跌勢並以接近全日高位收市。

市場情緒改善的核心，在於最高法院裁定特朗普以《緊急權力法》推行的大範圍關稅缺乏法律授權後，特朗普表示將改以其他法律授權推動10%全球關稅，變相降低了現有關稅。

另外，美國經濟分析局公布，2025年第四季實質GDP按年率僅增1.4%，較第三季的4.4%明顯放緩。第四季物價壓力仍在，PCE物價指數年化升2.9%，核心PCE升2.7%，而國內購買物價指數升3.7%，令利率走向更添變數。

最高法院判決公布後，美元轉弱，國債孳息率小幅上揚，反映資金在政策風險下降與通脹仍偏高之間重新定價。部分對進口成本與供應鏈敏感的板塊短線獲追捧，市場押注關稅壓力緩和有利企業利潤與需求預期。

重磅股表現方面，英偉達(US.NVDA)升1%，Meta(US.META)升1.7%，蘋果(US.AAPL)升1.5%，微軟(US.MSFT)跌0.3%，谷歌(US.GOOG)升3.7%，亞馬遜(US.AMZN)升2.6%。

道指收市升230.81點，或0.47%，報49625.97點；標普500指數升47.62點，或0.69%，報6909.51點；納指升203.34點，或0.9%，報22886.07點。

美股三大股指本周均錄得升幅，道指累升0.25%，標指漲1.07%，納指升1.51%。

銀價漲逾7%突破84美元

美匯指數在97.75至98.05區間震盪，日內報97.8附近，微跌0.03%。美元兌日圓匯率徘徊在154.8至155.2區間，微升0.1%。歐元兌美元交投於1.176附近，微升0.08%。

現貨黃金價格日內升幅達1.8%，報每盎司5085美元；紐約期金升2.2%至5108美元。白銀價格同步大漲逾7%，突破84美元。

國際原油市場窄幅上落，紐約期油收報每桶66.26美元，下跌約0.2%，盤中最高觸及67.03美元；布蘭特期油報71.09美元，微跌0.2%。

撰文：經濟通國金組

