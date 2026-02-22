港股 | 蕭猷華：美伊局勢緊張，伺機吸納港股

《套期保值》祝大家龍馬精神、事事順心、財源廣進、馬到功成。上周，港股僅有一天半的交易日，而A股則休市。美元略為偏強，導致美股表現疲弱。本周市場的焦點將集中於A股周二（24日）開市的表現，預期中央將加速推進刺激內需的政策。此外，3月4日全國兩會的召開也備受關注，料A股將繼續保持慢牛的走勢。

外圍方面，美國最高法院裁定特朗普的關稅政策違憲，從長期角度看，撤銷關稅將有助於降低企業成本，減緩通脹壓力，從而提升美國降息的機會，這有利股巿。然而，投資者不應過於興奮，相信特朗普不會輕易放棄他的關稅政策。

另一方面，美國已派出第二艘航母福特號進駐中東，地緣政治局勢緊張，美國和伊朗爆發戰事的可能性逐漸上升。然而，以特朗普的個性來看，即使對伊朗發動攻擊，也可能會是速戰速決。預期這對金融市場的影響將是快速和短暫的，因此若港股因美國的軍事行動而下跌，將是一個很好的吸納機會。

港股反覆向上格局不變，宜趁短期下跌時吸納。(Shutterstock)

展望後市，今年為「十五五」規劃的開局之年，相信中央會加快推進各項穩經濟的措施。此外，在貨幣政策方面，料人民銀行短期內降存款準備金的機會亦在增加。雖然外部因素或影響股市波動，但整體仍是反覆向上的格局。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

