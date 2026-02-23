  • 會員
開市Go | 美關稅被裁違憲即祭新招，特朗普確定3月底訪華，內地春節零售餐飲銷售增

23/02/2026

要聞盤點

 

1、美股周五（20日）反彈收高，三大指數全線上揚並錄得周度升幅。早段大市曾低開，投資者消化宏觀數據及關稅消息後，買盤在尾段回流，帶動指數扭轉跌勢並以接近全日高位收市。道指收市升230.81點，或0.47%，報49625.97點；標普500指數升47.62點，或0.69%，報6909.51點；納指升203.34點，或0.9%，報22886.07點。中國金龍指數跌4點。日經期貨截至上午7時57分跌202點。

 

2、美國聯邦最高法院上周五以六比三票數裁定，總統特朗普引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施的對等關稅及針對中加墨的芬太尼稅缺乏充分法律授權，宣告措施違憲。

 

3、特朗普其後簽署行政命令，引用1974年貿易法第122條，對全球徵收10%臨時關稅，不足24小時後發帖威脅升至15%，即時生效。央視旗下《玉淵譚天》指，若美方繼續加徵關稅，中方不排除採取相應措施。

 

4、關於是否退還已徵1700億美元關稅，美國最高法院指交下級法院決定。財政部長貝森特稱2026年關稅收入幾乎不變。

 

5、美國貿易代表格里爾表示，關稅敗訴不影響與貿易夥伴協議，美國將遵守，並盼各方同樣遵守。

 

6、白宮官員確認，特朗普將於3月31日至4月2日訪華三日。有分析認為關稅挫敗將削弱對華談判籌碼。

 

7、2025年美國經通脹調整GDP增長2.2%，較2024年2.8%放緩。第四季年化增長1.4%，遠低於第三季4.4%及市場預期3%。

 

8、美國商務部數據顯示，去年12月PCE物價指數按月升0.4%，高於預期0.3%；按年升2.9%，超出預測2.8%。

 

9、特朗普警告伊朗達成核協議時間無多，不排除有限軍事打擊，或為3月初國際原子能機構會議期間行動鋪路。

 

10、德國總理默茨本周首訪中國，分析指他此行需在「戰略競爭對手」與「重要貿易夥伴」定位間取得平衡。

 

11、外匯基金諮詢委員會貨幣發行委員會預計，2026年香港經濟溫和增長。金融狀況寬鬆下，住宅市場續復甦，商用物業面對高空置挑戰。

 

12、特斯拉在美國推出雙電機全輪驅動Cybertruck，售價59990美元；旗艦Cyberbeast由114990美元降至99990美元，降幅15000美元。

 

13、A股因春節繼續休市，港股通暫停交易。

 

【焦點股】

內需板塊：蒙牛(02319)、海底撈(06862)、百勝中國(09987)
　- 據報，農曆新年假期前四天，全國重點零售及餐飲企業日均銷售額較去年同期增8.6%

AI概念：騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、商湯(00020)
　- 知情人士指OpenAI料2030年收入逾2800億美元

滙豐控股(00005)
　- 據報裁減美國債務資本市場團隊10%的員工，以繼續削減成本

長和(00001)
　- 向巴拿馬政府提議談判，續運巴拿馬運河兩港口，願重談所有條款

泡泡瑪特(09992)
　- 將於2月26日推出新IP「放學後的Merodi」

和鉑醫藥(02142)
　- 旗下免疫抗癌藥授權海外，潛在收款至少12億美元

智譜(02513)
　- 其AI編程套餐因定價過低致算力告急，調整方案後致歉兼開放退款

鋰電概念：贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)、比亞迪(01211)
　- 瑞銀大幅上調鋰輝石及碳酸鋰價格預測，明確市場已經進入第三次鋰價超級周期

協合新能源(00182)
　- 預期去年溢利降逾八成，受發電業務收入減少影響

花樣年(01777)
　- 境外債務重組計劃獲逾99%投票債權人通過


【油金報價】

紐約期油下跌0.62%，報每桶65.99美元

布倫特期油下跌0.60%，報每桶70.87美元

黃金現貨上漲0.95%，報每盎司5152.46美元

紐約期金上漲1.88%，報每盎司5175.54美元

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

