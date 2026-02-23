  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

盤前攻略｜特朗普關稅裁違憲ADR造好，港股百天線存暗湧

23/02/2026

　　上周五（20日）美國最高法院以6比3歷史性裁定總統特朗普去年徵收的大部分關稅皆為無效，原因是利用緊急狀態法徵稅的行為已「越權」。事後特朗普批評最高法院的裁決是「恥辱」，將會依據「1974年貿易法」第122條款，對全球徵收為期150天的10％關稅。華爾街認為特朗普事後提出的10％關稅已低於預期，美股三大指數收高，道指升230點報49625，納指升203點報22888，標普升47點報6909。

 

盤前攻略｜特朗普關稅裁違憲ADR造好，港股百天線存暗湧

（Shutterstock圖片）

 

*中概股個別發展，ADR較港股造價升高*

 

　　中概股僅個別發展；阿里巴巴升0.12％報154.45美元，拼多多升2.93％報104.94美元，京東升0.51％報27.41美元，百度跌0.91％報135.86美元，小鵬跌0.73％報17.62美元，理想跌0.22％報18.28美元，蔚來升2.84％報5.07美元，嗶哩嗶哩跌2.13％報30.30美元。

 

　　ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.87％，折合531.7港元；美團(03690)ADR較港股高1.41％，折合81.9港元；友邦(01299)ADR較港股高1.57％，折合83.6港元；滙控(00005)ADR較港股高2.58％，折合137.8港元；小米(01810)ADR較港股高1.39％，折合35.9港元；港交所ADR較港股高1.71％，折合414.8港元。

 

*港股紅盤低收削氣氛，望關稅消息帶旺市況*

 

　　關稅裁定無效帶動上周五恒指夜期急飆443點報26855，較現貨高水442點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數升330點報26759，較現貨高水346點，恒指料高開逾300點。

 

　　上周五港股連續第二年紅盤低收，更為六年來最差表現紅盤，恒指再次下探100天線（約26312）支持。但幸美國方面傳來關稅違憲的利好消息，恒指夜期與黑期大反彈下加強100天線支持力度。參考恒指牛熊證街貨分布，年廿九半日市恒指重上26700後，港股未來得及開新牛證，便迎來六年來最差表現紅盤，令牛倉新年都不敢輕舉妄動。

 

　　上周五恒指跌近300點後整體貼價牛證區域變化不大，甚至輕微減少，但要留意個別資金開始轉移向下部署26000以下區域，反映市場信心略有轉弱，雖然26200至26299仍為最重貨區，但上述資金取態較為不妙，觀望關稅無效消息能否重新改善新年氣氛，帶動資金表現。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

71.100

異動股

02370

力高健康生活

1.150

異動股

00895

東江環保

2.330

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 71.100
  • 02370 力高健康生活
  • 1.150
  • 00895 東江環保
  • 2.330
  • 02007 碧桂園
  • 0.325
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 41.100
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 12.920
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.770
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 840.500
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 542.500
  • 目標︰$582.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.560
  • 00700 騰訊控股
  • 538.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.900
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 02050 三花智控
  • 38.340
  • 目標︰$40.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.180
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2026 17:00  《盤後部署》北水回歸前炒高逾600點須小心，領展破250天線不妨加碼

23/02/2026 15:30  【預算前瞻】德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

23/02/2026 15:12  【淘金熱浪】金價升至三周高點，美國關稅裁決加劇市場不確定性

23/02/2026 10:40  【滙控預測】券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

23/02/2026 17:23  《中德關係》德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特朗普關稅案敗訴出口股興奮，AI編程套餐開放退款智譜股價重挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI點燃記憶體末日！為何人工智能投資竟令全球記憶體大缺貨？這對電腦、手機、汽車業構成甚麼威脅？ 新文章
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

樓下舖執笠，樓上舖爆發？尖沙咀商廈新開業精緻廣東菜新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

利是開始第一堂理財課新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2026最新日本藥妝人氣清單！疲勞恢復睡衣、頭髮專用化妝水、溫熱卸妝按摩Gel
人氣文章

ChatENT．月巴氏

金燕玲就是女主角
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

年初三赤口不宜行房？被拒絕後女性比男性更Hurt？教你如何不尷尬又不失禮貌地拒絕對方！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱警示｜營養師揭養生飲品藏高糖危機，1杯=15粒方糖，長期飲恐加速衰老4.6歲 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
春寒哮喘針灸調理：標本兼治與治未病，三大穴位10分鐘呼吸順暢
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 21:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/02/2026
金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區