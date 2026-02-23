盤前攻略｜特朗普關稅裁違憲ADR造好，港股百天線存暗湧

上周五（20日）美國最高法院以6比3歷史性裁定總統特朗普去年徵收的大部分關稅皆為無效，原因是利用緊急狀態法徵稅的行為已「越權」。事後特朗普批評最高法院的裁決是「恥辱」，將會依據「1974年貿易法」第122條款，對全球徵收為期150天的10％關稅。華爾街認為特朗普事後提出的10％關稅已低於預期，美股三大指數收高，道指升230點報49625，納指升203點報22888，標普升47點報6909。

（Shutterstock圖片）

*中概股個別發展，ADR較港股造價升高*

中概股僅個別發展；阿里巴巴升0.12％報154.45美元，拼多多升2.93％報104.94美元，京東升0.51％報27.41美元，百度跌0.91％報135.86美元，小鵬跌0.73％報17.62美元，理想跌0.22％報18.28美元，蔚來升2.84％報5.07美元，嗶哩嗶哩跌2.13％報30.30美元。

ADR跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.87％，折合531.7港元；美團(03690)ADR較港股高1.41％，折合81.9港元；友邦(01299)ADR較港股高1.57％，折合83.6港元；滙控(00005)ADR較港股高2.58％，折合137.8港元；小米(01810)ADR較港股高1.39％，折合35.9港元；港交所ADR較港股高1.71％，折合414.8港元。

*港股紅盤低收削氣氛，望關稅消息帶旺市況*

關稅裁定無效帶動上周五恒指夜期急飆443點報26855，較現貨高水442點。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數升330點報26759，較現貨高水346點，恒指料高開逾300點。

上周五港股連續第二年紅盤低收，更為六年來最差表現紅盤，恒指再次下探100天線（約26312）支持。但幸美國方面傳來關稅違憲的利好消息，恒指夜期與黑期大反彈下加強100天線支持力度。參考恒指牛熊證街貨分布，年廿九半日市恒指重上26700後，港股未來得及開新牛證，便迎來六年來最差表現紅盤，令牛倉新年都不敢輕舉妄動。

上周五恒指跌近300點後整體貼價牛證區域變化不大，甚至輕微減少，但要留意個別資金開始轉移向下部署26000以下區域，反映市場信心略有轉弱，雖然26200至26299仍為最重貨區，但上述資金取態較為不妙，觀望關稅無效消息能否重新改善新年氣氛，帶動資金表現。

撰文：經濟通市場組

