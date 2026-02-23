  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股 | 智譜低開14%，AI編程套餐調整方案後致歉並開放退款

23/02/2026

異動股 | 智譜低開14%，AI編程套餐調整方案後致歉並開放退款

 

 

　　智譜(02513)現價跌13.8%，報625元，該股成交約5萬股，涉資3356萬元。

 

　　國產大模型第一股智譜此前公布模型升級，並推出AI編程套餐GLM Coding Plan，由於定價遠低於海外對標公司Anthropic，套餐一經推出迅速售罄，或因算力成本問題，智譜此前重新調整定價，Lite用戶訂閱費用上調至每月49元人民幣，Pro用戶訂閱費用上調至每月149元人民幣，Max用戶訂閱費用上調至每月469元人民幣。此外亦提高GLM 5模型的消耗條數，及限制每周用量上限，如Lite用戶每周最多只能提出400項指令。

 

　　智譜就有關調整致歉，坦言GLM-5發布後「犯了三個錯」:規則透明度不足、GLM-5灰度節奏太慢及舊用戶升級機制設計不夠完善，並公布相關處理及補償方案。智譜指出，GLM-5遭「灰產號池河黃牛黨衝擊，惡意佔用資源」，流量超出預期，擴容節奏沒有跟上，不得以將GLM-5按照　 Max、Pro、Lite順序逐步開放。另外，公司雖已預作消耗倍數安排，但未提前向用戶清晰交代計算方式，屬自身失誤。

 

　　針對受到影響的Lite 和Pro 用戶，智譜支持自主申請退款。其中退款將在春節後一周內開啟，屆時用戶可登入「我的套餐」界面申請，退款窗口截至3月6日。另外，對於誤由舊套餐升級至新套餐的用戶，智譜表示將提供「一鍵回滾」安排，發放與新套餐同檔位、同周期的舊套餐權益，並取消新套餐續費，而相關差額由公司承擔。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

71.100

異動股

02370

力高健康生活

1.150

異動股

00895

東江環保

2.330

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 71.100
  • 02370 力高健康生活
  • 1.150
  • 00895 東江環保
  • 2.330
  • 02007 碧桂園
  • 0.325
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 41.100
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 12.920
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.770
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 840.500
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 542.500
  • 目標︰$582.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.560
  • 00700 騰訊控股
  • 538.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.900
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 02050 三花智控
  • 38.340
  • 目標︰$40.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.180
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2026 17:00  《盤後部署》北水回歸前炒高逾600點須小心，領展破250天線不妨加碼

23/02/2026 15:30  【預算前瞻】德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

23/02/2026 15:12  【淘金熱浪】金價升至三周高點，美國關稅裁決加劇市場不確定性

23/02/2026 10:40  【滙控預測】券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

23/02/2026 17:23  《中德關係》德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特朗普關稅案敗訴出口股興奮，AI編程套餐開放退款智譜股價重挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

賀歲片票房戰｜黃子華《夜王》破3千萬，舊戀情紋身成焦點；翁子光《金多寶》嘆排片量不足輸經驗 新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

人人講《夜王》新文章
人氣文章

玩樂假期

奧海城五環遊樂園免費玩！三大主題區︰38米長網環陣＋迷宮＋攀爬繩索＋共融氹氹轉＋花海打卡 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚姻中欠缺了性親密，夫妻關係就變了純友誼？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
染髮劑安全警示｜醫生揭染髮或增膀胱癌風險，勿漂染1部位，染髮前後必做4件事保健康 新文章
人氣文章
名人離世｜90年代偶像男星因大腸癌離世，終年48歲，醫生揭7大常見徵兆 新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 21:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/02/2026
金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區