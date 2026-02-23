異動股 | 智譜低開14%，AI編程套餐調整方案後致歉並開放退款

智譜(02513)現價跌13.8%，報625元，該股成交約5萬股，涉資3356萬元。

國產大模型第一股智譜此前公布模型升級，並推出AI編程套餐GLM Coding Plan，由於定價遠低於海外對標公司Anthropic，套餐一經推出迅速售罄，或因算力成本問題，智譜此前重新調整定價，Lite用戶訂閱費用上調至每月49元人民幣，Pro用戶訂閱費用上調至每月149元人民幣，Max用戶訂閱費用上調至每月469元人民幣。此外亦提高GLM 5模型的消耗條數，及限制每周用量上限，如Lite用戶每周最多只能提出400項指令。

智譜就有關調整致歉，坦言GLM-5發布後「犯了三個錯」:規則透明度不足、GLM-5灰度節奏太慢及舊用戶升級機制設計不夠完善，並公布相關處理及補償方案。智譜指出，GLM-5遭「灰產號池河黃牛黨衝擊，惡意佔用資源」，流量超出預期，擴容節奏沒有跟上，不得以將GLM-5按照 Max、Pro、Lite順序逐步開放。另外，公司雖已預作消耗倍數安排，但未提前向用戶清晰交代計算方式，屬自身失誤。

針對受到影響的Lite 和Pro 用戶，智譜支持自主申請退款。其中退款將在春節後一周內開啟，屆時用戶可登入「我的套餐」界面申請，退款窗口截至3月6日。另外，對於誤由舊套餐升級至新套餐的用戶，智譜表示將提供「一鍵回滾」安排，發放與新套餐同檔位、同周期的舊套餐權益，並取消新套餐續費，而相關差額由公司承擔。

撰文：經濟通市場組

