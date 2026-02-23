異動股｜創科實業升4％申洲升3％，特朗普關稅裁定違憲出口股集體

創科實業(00669)現價升3.9％，報124.4元，該股成交約180萬股，涉資2.21億元。

（Shutterstock圖片）

上周五（20日）美國最高法院以6比3歷史性裁定總統特朗普去年徵收的大部分關稅皆為無效，原因是利用緊急狀態法徵稅的行為已「越權」。事後特朗普批評最高法院的裁決是「恥辱」，將會依據「1974年貿易法」第122條款，對全球徵收為期150天的10%關稅，但市場普遍認為特朗普事後提出的10%關稅已低於預期。

出口股普遍造好；申洲國際(02313)升2.8％，報64.75元；晶苑國際(02232)升1.3％，報7.51元；舜宇(02382)升3.5％，報58.95元；比亞迪電子(00285)升2.7％，報33.24元；瑞聲(02018)升3.3％，報38.12元；高偉電子(01415)升1.5％，報28.9元。

現時，恒生指數報26935，升522點或升2％，主板成交超過170億元。國企指數報9143，升183點或升2.1％。恒生科技指數報5346，升134點或升2.6％。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽