鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」大幅上調鋰價預測，贛鋒飆近8%鋰業股可再吼？

23/02/2026

　　瑞銀持續看好中國電動汽車及儲能市場，指市場已經進入第三次鋰價超級周期，故大幅上調鋰輝石及碳酸鋰價格預測，加上近日有色金屬板塊獲市場熱捧，內地兩大鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)及天齊鋰業(09696)(深:002466)股價今早(23日)齊造好，其中贛鋒更飆近8%，早前兩隻股份已經過較大調整，現價或仍有上升空間，應如何部署？

 

鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」 大幅上調鋰價預測，贛鋒飆近8%鋰業股可再吼？

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

瑞銀：市場已進入第三次鋰價超級周期　大幅上調鋰輝石及碳酸鋰價預測

 

　　2月初以及春節假期期間，瑞銀接連發布報告，表示看好「中國鋰」，不僅大幅上調鋰輝石、碳酸鋰價格預測，還明確市場已進入第三次鋰價超級周期。報告指，電動汽車「三重平衡」逐步落地、儲能需求全球爆發將推動鋰需求持續增長，同時重點提及天齊鋰業、贛鋒鋰業、中國鹽湖三家中國鋰企並上調相關企業預期。

 

　　瑞銀早前將鋰輝石預測價大幅上調74%至3131美元/噸，碳酸鋰價上調至26000美元/噸(折合人民幣約18.5萬元/噸，現在期貨價格約為15萬元/噸)，預計全球鋰需求到2030年將翻番至340萬噸。不過業內人士表示，瑞銀對市場供應釋放能力的判斷較為保守，對儲能電池需求爆發力則存在過高估計(鋰價高，儲能成本承壓)。

 

星展料鋰行業盈利能力今年觸底反彈　大幅上調贛鋒目標價至83元

 

　　值得一提，贛鋒鋰業早前發盈喜，預計2025年度歸屬股東淨利潤介乎11億至16.5億人民幣，相較上年度虧損20.74億人民幣，主要涉及非經常性損益變動，包括公司持有的Pilbara Minerals股價上漲產生公允價值變動收益約10.3億元人民幣；受股價顯著上漲及絕大部分債券持有人行使轉股權影響，期內確認相應的公允價值變動損失；及通過轉讓控股子公司深圳易儲數智能源部分股權並成功引入戰略投資人，確認相應的投資收益。扣除非經常性損益後，預計虧損介乎3億至6億人民幣，較上年度減少32.38%至66.19%。

 

　　星展發表研究報告，預期在江西鋰礦獲得採礦許可前，鋰價仍將維持高位，相信鋰行業的盈利能力將於2026年觸底反彈。該行升贛鋒鋰業今年每股盈測至1.85元人民幣/2.07港元，受鋰產品價格及利潤率上升，電池及儲能業務貢獻擴張，以及投資收益所支撐。該行維持贛鋒鋰業「買入」評級，將其H股目標價由39元大幅上調至83元，並將A股目標價由45元人民幣調升至92元人民幣。

 

天齊料去年虧轉賺最多5.5億人幣　另配股兼發CB共籌58億元

 

　　天齊鋰業早前亦發了盈喜，預計2025年度淨利潤介乎3.69億至5.53億人民幣，相較上年度虧損79.05億人民幣；扣除非經常性損益後淨利潤介乎2.4億至3.6億人民幣，上年虧損79.23億人民幣。2025年，公司鋰產品銷售價格下降，但受惠控股子公司Windfield鋰礦定價周期縮短，定價機制在以前年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱；重要聯營智利化工礦業公司(SQM)業績預計增長，公司確認對SQM的投資收益相應大增；匯率變動導致匯兌收益增加；及預計本期計提資產減值損失較2024年度減少。不過，智利最高法院早前駁回天齊針對SQM與智利金屬巨頭智利國家銅業公司(Codelco)合資企業提出的上訴，智利推進鋰礦國有化將使天齊從SQM所獲得的收益減少。

 

鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」 大幅上調鋰價預測，贛鋒飆近8%鋰業股可再吼？

（截自天齊鋰業網頁）

 

　　另值得留意，天齊鋰業本月初宣布配股兼發行可換股債券(CB)，共籌58億元，主要用作鋰業戰略發展。摩通指，天齊鋰業此次股權配售預計將導致擴大後股本稀釋約3.7%至3.8%，而可換股債券若全數轉換，則將帶來額外2.9%至3.2%的稀釋。摩通認為，天齊在完成可換股債券及股權配售後，進行併購交易的可能性正在增加，但合計潛在稀釋超過6%的幅度仍值得關注，並可能在短期內對股價造成一定壓力，而且鋰及其他基礎材料公司透過發行可換股債券/配股籌集資金的可能性將會持續。展望未來，天齊有望受益於儲能系統驅動的鋰需求持續增長，但庫存管理及礦場進一步增產或復產的時機仍存在潛在風險，這些風險可能會影響營運績效和市場定價。摩通予天齊A股目標價56元人民幣，H股目標價52港元，均予「中性」評級。

 

李偉傑：鋰業股可受惠機械人及儲能需求　贛鋒有力挑戰72.4元

 

鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」大幅上調鋰價預測，贛鋒飆近8%鋰業股可再吼？

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑指，贛鋒及天齊早前發盈喜，某程度反映其去年第四季盈利基礎較實淨，以贛鋒為例，公司之前已公布頭9個月轉虧為盈賺2000幾萬人民幣，今次盈喜更預計全年多賺近17億人民幣。而今日市場正炒作有色金屬股份，亦同步帶旺鋰業股，當然電動車，以及往後機械人、儲能等需求都提高了對鋰電池的投資期望，可關注贛鋒及天齊往後走勢。

 

　　另李偉傑提到，贛鋒及天齊之前都配過股，但贛鋒早於去年8月配股，感覺股價短期壓力較小，且投資者可能已忘記。天齊早前則以45.05元配股，今日算是重上配股價。贛鋒短期走勢的確較佳，早前其調整幅度沒天齊那麼深，今日亦突破所有平均線，面對阻力時間相對短，走勢較天齊樂觀，不過天齊後續或可追上來，雖然詳細業績未公布，但其盈利表現也不差，若股價持續兩三日企穩45元以上，可能會觸發更強買盤出現，暫可列於觀察名單。而贛鋒應有力挑戰上次高位72.4元，記得它於2021年曾高見120幾元，當時電動車處於大發展期，現時則到了樽頸位，但機械人或儲能帶來了新動力，今次可先看72.4元，下一位置可看2022年中高位近88元，但要待業績後有否給予市場盈利展望。

 

　　贛鋒鋰業半日升7.91%收報66.15元，成交4.32億元；天齊鋰業升3.04%報45.44元，成交8041萬元。其他相關股亦普遍造好，寧德時代(03750)升2%報536.5元，中創新航(03931)升5.53%報27.86元，龍蟠科技(02465)升3.69%報10.97元。

 

鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」 大升鋰價預測，

 

鋰業股 | 瑞銀唱好「中國鋰」 大升鋰價預測，

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

