金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？

美國最高法院裁定總統特朗普提出的全球關稅措施違法，特朗普隨即宣布對全球商品統一課徵15%關稅。美國關稅政策突生變數，加上美伊局勢緊張，據報特朗普欲於未來幾天內對伊朗發動初步打擊，以迫使其放棄製造核武，在避險情緒升溫下，金價一舉突破每盎司5100美元。記得金價曾於上月尾觸及5600美元的歷史高位，惟其後急速回落至4400美元，近日才重拾升勢，瑞銀看好金價今年年中有望觸及6200美元。金礦股今日(23日)全線造好，普遍飆半成或以上，經早前深度調整後看來仍有追落後空間，應如何選擇及部署？

（Shutterstock圖片）

關稅被判違法特朗普即加徵15% 另傳特朗普欲對伊發動初步攻擊

美國最高法院裁定特朗普以緊急權力法推行的大範圍關稅缺乏法律授權，特朗普隨後表示，將改以其他法律授權推動10%全球關稅，隨後又將新關稅提高至15%。歐洲議會的貿易負責人表示，將提議推遲與華盛頓達成協議，直到情況更加明確；印度官員將推遲訪問美國，而日本執政黨一名成員則稱這種局勢為「一團亂麻」。這種不確定性為黃金提供動力，現貨金價於今日亞洲早盤一度上漲1.3%，突破每盎司5170美元，ICE美元指數則延續上周五(20日)跌勢，再跌0.4%。AT Global Markets首席市場分析師Nick Twidale表示，現在對特朗普的行事作風已非常了解，認為他不會坐視不理，下一步行動的不確定性和疑問不斷增加，遠超降低關稅和潛在補償帶來的任何積極影響。

除了特朗普關稅外，圍繞伊朗的緊張局勢也利好金價走勢。美國《紐約時報》報道，了解美國政府內部討論的人士透露，特朗普已告知顧問，假如外交手段或任何初步的針對性打擊未能迫使伊朗放棄核計劃，他將考慮在未來數月內發動一場旨在將伊朗領導人趕下台的更大規模攻擊。美國和伊朗談判代表定於周四(26日)在日內瓦會晤，這似乎是避免軍事衝突的最後談判。特朗普一直在權衡談判失敗情況下美國的多種選項。報道指，特朗普的顧問們表示，儘管尚未做出最終決定，但特朗普傾向於在未來幾天內發動初步打擊，旨在向伊朗領導人表明，他們必須放棄製造核武器的能力。

瑞銀：黃金邁向「極度稀缺」階段 年中有機會挑戰6200美元

《Investing.com》報道，瑞銀集團近日在最新《全球觀點》報告中，大幅上調黃金長期目標價至每盎司6200美元。瑞銀報告指，黃金正邁向「極度稀缺」的新階段，供需結構的轉變將深刻影響未來數年的價格走勢，預估至2028年全球將有約80座金礦陸續耗盡產能，而新礦開發進度卻明顯落後，難以彌補缺口。此外，地緣政治風險亦成為重要推手，中東局勢升溫，美國大規模軍事部署，使市場避險情緒急速升高，資金在不確定環境下往往流向能對抗系統性風險的資產，黃金自然受惠。再者，美國聯儲局啟動寬鬆周期的預期升溫，實質利率走低、美元轉弱，降低持有黃金的機會成本，也進一步提升其配置吸引力，需求面更創下歷史新高，預估2025年全球黃金需求將首度突破5000公噸。

綜合地緣政治、央行增持與投資需求等因素，瑞銀認為黃金已從傳統避險工具，轉為動盪年代中的戰略核心資產，並預期金價今年年中有機會挑戰6200美元。澳新銀行(ANZ)也預計今年第二季金價觸及5800美元；傑富瑞金融集團(Jefferies)則將2026年金價預測從4200美元上調至5000美元。

滙豐研究：地緣政治風險維持高企 多方不確定性料續推升金價

另外，滙豐研究發表最新研報指，地緣政治風險維持高企，黃金升破每盎司5000美元，白銀升破每盎司80美元。交易量仍然非常稀薄，中國市場基本上仍未參與，雖然倫敦交易時段或有部分中國買盤。另外，伊朗周邊軍事集結持續，特朗普表示達成協議的最長期限為15日。雖然較早前報道的10天為長，但仍推動黃金上漲。據報伊朗外長被指正準備反提案供美國考慮，緊張局勢維持高企。不過，大部分漲勢來自弱於預期的美國數據。2025年第四季度GDP數據顯示年化增長率僅1.4%，遠低於預期。12月整體及核心個人消費支出價格指數均上升0.4%，高於經濟學家預期的各0.3%。美國潛在退稅及未來收入減少將加劇已然高企的赤字，多方面的高不確定性料將至少在短期內繼續推升黃金及其他貴金屬市場。

中銀則稱，金價中長期價格中樞有望維持高位。此前市場對於黃金價格的長期上行邏輯已形成高度共識，目前來看多重核心支撐維度的底層邏輯均未發生根本性動搖。從長期視角來看，全球央行持續增持黃金儲備以優化外匯資產結構、夯實貨幣信用基礎，這一趨勢仍在延續；美國全球戰略布局的調整帶來全球經貿與金融格局的重構，疊加地緣政治衝突的持續發酵與局部風險的反覆，進一步提升了黃金的避險配置價值。而從中期維度而言，市場對美聯儲進入降息周期的核心預期未變，貨幣政策轉向的大方向為金價提供了關鍵的流動性與利率支撐。

星展：金價上漲兼銅供應短缺加劇 升紫金目標價至55元

另星展將紫金礦業(02899)目標價由40元上調至55元，維持「買入」評級。該行指，金價上漲主要受央行增持黃金儲備及ETF投機需求所支持，而銅市場則因礦場生產中斷、礦石品位下降，以及能源轉型和人工智能熱潮帶來的需求持續而供應短缺加劇。因此，該行將2026年金價及銅價預測分別上調30%及8%。

該行預計，公司2026年開採黃金產量將按年增長17%，在2028年的年複合增長率為14.4%。此外，開採銅及白銀產量於2026年將分別按年增長10%及25%，在2028年的年複合增長率分別為29%及25%。上調預測後，該行預計公司在2027年的盈利年複合增長率為44%。

（紫金礦業網頁截圖）

李偉傑：金價或見5360美元金礦股可追落後 紫金黃金國際料重上255元

天風國際李偉傑指，原本預計金價大概於4800至5100美元區間上落，這正是紐約期金早前歷史高位5645美元大概調整10至15%，但既然外圍包括伊朗不排除隨時發生軍事事件，再加上特朗普的關稅問題繼續困擾市場，令金價突破5100美元，今次有機會升至上次高位回吐的5%，即5360美元附近。黃金ETF今次算是跟足金價反彈，反而金礦股有一定追落後機會。之前部分金礦股因一些安全事故令股價出現大幅波動，近期沒跟隨金價反彈，今日普遍錄得升幅合理。黃金ETF可繼續持有，金礦股亦值得追入，始終當金價造好，金礦股後續跟升機會高。當中紫金礦業已重回上次高位，反而其子公司紫金黃金國際(02259)與上次高位仍有一段距離，而若看好金價也應考慮此類偏純金為主企業，料可重上255元附近。

金礦股今日普遍急升，紫金礦業升5.35%收報44.92元，紫金黃金國際升6.82%報228.8元，招金礦業(01818)升5.83%報33.02元，山東黃金(01787)升4.6%報41.4元，赤峰黃金(06693)升7.96%報39.88元，靈寶黃金(03330)升8.23%報25.56元，中國黃金國際(02099)升6.14%報202.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升2.34%報3680元，價值黃金ETF(03081)升2.46%報24.2元，恒生黃金ETF(03170)升2.08%報16.21元，FL二南方黃金(07299)升5.24%報35.78元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

