3分鐘熱炒股點評｜智譜補償退款引股價重挫，屬市場反應過度？

23/02/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/YLvK6JSvLMQ

 

 

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

71.100

異動股

02370

力高健康生活

1.150

異動股

00895

東江環保

2.330

即時重點新聞

23/02/2026 17:00  《盤後部署》北水回歸前炒高逾600點須小心，領展破250天線不妨加碼

23/02/2026 15:30  【預算前瞻】德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

23/02/2026 15:12  【淘金熱浪】金價升至三周高點，美國關稅裁決加劇市場不確定性

23/02/2026 10:40  【滙控預測】券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

23/02/2026 17:23  《中德關係》德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特朗普關稅案敗訴出口股興奮，AI編程套餐開放退款智譜股價重挫新文章
人氣文章

娛樂

賀歲片票房戰｜黃子華《夜王》破3千萬，舊戀情紋身成焦點；翁子光《金多寶》嘆排片量不足輸經驗 新文章
人氣文章

熱話 Feature

天氣預報︱本周溫暖最低20度＋濕度達95%！周三最熱29度＋周五起驟雨持續新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

假期後電郵大爆炸？拆解3大常見節後mail，教你專業回覆技巧新文章
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
人氣文章

先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD 新文章
人氣文章
名人健康｜50歲武打巨星Tony Jaa暴瘦現身，家屬揭真相澄清吸毒愛滋傳聞 新文章
人氣文章
新春大掃除必讀︱家居清潔預防勞損＋肩頸手腰部護理＋物理治療師專業建議
人氣文章
生蠔惹禍？中醫解構病毒性腸胃炎，諾如病毒高峰期防護食療推薦
人氣文章財經熱話23/02/2026
金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？
人氣文章
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

