滙控預測 | 券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

23/02/2026

　　滙豐控股(00005)將於本周三（25日）公布2025年度全年業績，綜合多間券商預測顯示，普遍預期集團2025年全年列帳基準稅前利潤為288.61億美元，以2024年全年列帳基準稅前利潤323.09億美元比較，按年下跌10.67%。分析指，滙控非利息收入業務，有望帶動整體業績，而滙控完成私有化恒生後，市場亦關注其產生的協同效益。

 

滙控預測 | 券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

 

伍禮賢：料全年業績下跌但屬預期內

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由於去年整體息率低於前年，在利率下行周期中，銀行的利息收入必然受壓，預計滙控全年業績將錄得按年下跌，強調此情況已屬市場預期之內，並指市場並非單純看相關利潤增減，而是聚焦於滙控自身的營運表現，特別是非利息收入的增長能力，滙控的非利息收入業務，如財富管理業務等，在過去幾季表現不俗，成功帶動整體業績。由於環球股市持續暢旺，有望繼續支持上述非利息收入業務。因此，對滙控整體業績有信心，認為市場看法不會太悲觀，往後展望也不會太差。

 

　　早前滙控完成恒生銀行私有化，他提及，市場普遍長線看好這次收購，認為滙控作為收購方，認為若無著數不會行動，滙控與恒生能發揮協同效應，在香港本地銀行業務均有高市佔率，以往存在部分行業競爭，收購後有望消除競爭，從而降低整體成本，並指兩家銀行若有部門重疊，未來可進行整合與精簡，進一步提升效率。

 

伍禮賢：料末期息與去年相約

 

　　被問及私有化恒生後滙控的壞帳會否上升，他表示，恒生的資產負債表規模相比滙控很小，即使恒生未來真的出現不良資產上升的情況，滙控亦有足夠大的資產基礎去吸收和覆蓋，並指香港地產市道近年已見底回升，有利於銀行資產質素，並指對滙控整體而言，資產質素的最大變量在於環球資本市場表現，若美國或環球經濟轉差、股市大跌，這才是滙控最需要擔憂的時候，但目前尚未見到這種情況發生。

 

　　滙控早前已表示將會暫停三個季度的回購至明年第二季，他指出，預計滙控會先觀察，等待資本充足率回穩至接近先前水平，才會重啟回購，認為市場對此安排可以理解，並指即使過去暫停回購，滙控股價仍然向上，相信市場對暫停回購的解讀不會特別負面。他指出，去年滙控末期息0.36美元，預期今次維持相近水平。

 

美銀：滙控私有化恒生可帶來協同效益

 

　　美銀發表研究報告指出，滙控完成私有化恒生後，預計可在2027至2028年間實現約8至9億美元的協同效益，當中成本及收入協同效益各佔一半，恒生銀行擁有強大的客戶關係，這反映在其市場份額、低資金成本及高結構性盈利能力上。該行估計成本協同效益約佔恒生銀行成本基礎的20%，相當於約4億美元。

 

　　報告表示，在收入協同效益方面，該行認為主要來自財富管理及批發銀行業務的交叉銷售。恒生銀行目前的收入組合較偏重於淨利息收入，考慮到其強大的客戶關係，該行認為存在重大的交叉銷售機會。

 

　　報告提及，滙控是美銀今年的首選股之一，因為美銀預計其香港存款和亞洲財富管理業務將顯著成長。滙豐在這兩個領域都已具備顯著的競爭優勢，管理階層也承諾將加強投資。管理階層的策略是專注於自身有實力快速取勝的領域，美銀認為恒生銀行私有化的規模和速度正是管理階層雄心的切實體現。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 21:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
