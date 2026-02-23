  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指能否守穩二萬七留意明日一指標，蘋概股齊漲關注新品發布

23/02/2026

　　美國總統特朗普大規模徵關稅行動被法院裁定違憲，雖然特朗普已有替代方案應對，但消息仍利好港股投資氣氛，儘管港股通仍未啟市，但半日主板成交已達1064億元。一線科技股強勁反彈，出口股及貴金屬板塊亦造好，帶動恒生指數半日升604點或2.3%，報27017，不但連續突破10天線（約26866）及20天線（約26978），同時亦收復兩萬七。恒生中國企業指數報9183，升223點或2.5%。恒生科技指數報5384，升173點或3.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指能否守穩二萬七留意明日一指標，蘋概股齊漲關注新品發布

 

聶振邦：A股馬年紅盤高收機會大

 

　　美國聯邦最高法院當地時間上周五（20日）以6比3作出裁決，認為總統特朗普在國會未明確授權的情況下，援引《國際緊急經濟權力法》對全球交易夥伴大範圍加徵關稅的行為屬越權，其關稅政策因此失效。分析認為，此裁決勢必將引發大規模的關稅退稅爭議，有學者估算，涉及金額可能高達1750億美元（約1.365萬億港元）。受消息影響，美股三大指數上升，惟升幅溫和，惟運輸物流及零售股普遍反彈顯著。歐洲三大股市上周五升幅介乎0.6%至1.4%，以出口為導向的德國股市升幅最大。

 

　　不過，美國總統特朗普在白宮記者會上，譴責最高法院推翻他的關稅政策，形容裁決令人深感失望。並隨即宣布將簽署一項行政命令，根據《貿易法》第122條對全球商品在已徵收的正常關稅之外，額外加徵10%關稅；並在一日後將該項稅率由10%調高至15%。

 

　　 恒指繼上周五（20日）馬年紅盤低收接近300點，成為六年來最差表現的紅盤後，今日一反頹勢。恒指今早高開385點後，升幅不斷擴大，更一度升逾700點，重上27000點大關。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指今天大漲主要受美國聯邦最高法院決定影響，特朗普即使提出額外加徵15%全球關稅作為替代方案，惟普遍低於現有對等關稅稅率。

 

　　不過聶振邦認為，港股後續仍要看恒指在27000點水平是否能夠守穩。他指出，恒指在1月28日曾大漲約700點，並在29日升上28000點大關，惟隨後兩天急回吐。因此，宜關注未來兩天恒指能否站穩在27000點。由於A股明天為馬年紅盤，因此A股走勢成關鍵。由於有關稅利好消息，預料A股紅盤高收機會大，惟升幅多少仍是未知指數，倘若升幅較小，不排除恒指仍有回調可能。不過即使恒指回調，預料在26500附近有支持，後市或在26500至27000區間上落。

 

出口股及蘋概股齊發力，創科升至接近四年高

 

　　美國最高法院推翻特朗普的關稅政策，出口相關股及蘋概股齊升，其中創科實業(00669)，蘋概股的舜宇(02382)及瑞聲(02018)均曾升半成，而丘鈦(01478)最多更漲逾8%。聶振邦表示，美國去年實施的對等關稅被推翻，利好出口相關股和蘋概股，兩大板塊升幅明顯。當中，出口美國佔比較高的創科實業股價更見接近四年高。聶振邦指，創科股價過去偏落後，即使升至現時水平，市盈率只有20多倍。集團去年公布的中期盈利按年升14%。而且，美國去年下半年開始樓市呈現復甦跡象，房屋成交量上升，預料對於集團出口的房屋裝修配件需求亦會上升。現時關稅下調，利好集團前景。不過聶振邦又指，創科股價現時接近2022年3月水平，當時股價約在140元附近遇阻力，預料該股上升的空間漸漸縮小。

 

　　除了創科，蘋概股的龍頭之一的舜宇今天表現不俗。聶振邦表示，蘋概股近期走勢相對弱勢，早前蘋果宣布延遲SIRI升級時間表，進一步打擊蘋概股，舜宇股價早前曾跌至約10個月低，走勢相對弱勢。不過，由於3月2日至4日，蘋果有新品發布會，屆時預料會發布五款最新電子產品。因此，蘋概股今天上升除了關稅利好因素外，多少與蘋果即將發布新品有關，預料在新品發布前，該板塊股價仍有一定支持。聶振邦認為，舜宇今天股價追落後。不過，短期要觀察是否重上60元並站穩。由於蘋果下周的新品發布會成為焦點，新品若能帶來市場正面評價，不排除舜宇後市有力挑戰65元。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

