異動精選 | 特朗普關稅案敗訴出口股興奮，AI編程套餐開放退款智譜股價重挫
23/02/2026
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
23/02/2026
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
更多財經熱話
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
2026-02-23
延伸閱讀
23/02/2026 17:00 《盤後部署》北水回歸前炒高逾600點須小心，領展破250天線不妨加碼
23/02/2026 15:30 【預算前瞻】德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭
23/02/2026 15:12 【淘金熱浪】金價升至三周高點，美國關稅裁決加劇市場不確定性
23/02/2026 10:40 【滙控預測】券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益
23/02/2026 17:23 《中德關係》德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州
16/02/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特
23/02/2026 08:48 【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千
23/02/2026 16:27 《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2026 21:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON