北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐

美國總統特朗普大規模徵關稅行動被法院裁定違憲，雖然特朗普已有替代方案應對，但仍利好港股投資氣氛，儘管港股通仍未啟市，但全日主板成交亦達1730億元。一線科技股強勁反彈，出口股及貴金屬板塊亦造好，恒生指數全日收報27081，不但連續突破10天線（約26872）及20天線（約26981），同時亦收復兩萬七，收升668點或2.5%。恒生中國企業指數收報9197，升237點或2.7%。恒生科技指數收報5385，升173點或3.3%。

留意明日A股復市，港股通亦恢復交易，而目前恒指距離2月13日已有超過500點升幅。

美關稅司法戰告敗，出口企業或有望取回此前多徵的關稅，電商股京東(09618)漲3.56%，報107.5元，阿里(09988)亦升3.47%，報152.2元，至於出口股申洲國際(02313)漲4.92%，報66.1元，創科實業(00669)升3.51%，報123.9元，蘋概瑞聲科技(02018)升4.44%，報38.54元，舜宇光學(02382)升3.34%，報58.85元。

科技股上周五馬年首日失蹄，今早成功復仇，美團(03690)升5.26%，報85元，騰訊(00700)升3.07%，報538元，快手(01024)升3.08%，報68.55元，小米(01810)升3.39%，報36.56元；關稅談判再起，國產晶片借勢炒作，ASMPT(00522)漲5.15%，報110.3元，中芯(00981)升5.02%，報71.1元，華虹(01347)升4.51%，報98.4元。

風水輪流轉，今日輪到AI半新股集體捱沽，智譜(02513)就調整AI編程訂閱方案致歉並開放退款，股價高位急挫跌22.76%，報560元，同業稀宇MINIMAX(00100)跌13.35%，報840.5元，海致科技集團(02706)跌21.61%，報120.8元，瀾起科技(06809)跌7.03%，報197.1元；人形機械人概念亦見吐，越疆(02432)跌2.97%，報47元，優必選(09880)跌2.63%，報140.7元，臥安機器人(06600)跌4.03%，報161.8元。

兩大銀行股本周放榜，渣打(02888)升1.69%，報192元，滙控(00005)升1.19%，報135.9元；新地(00016)漲3.17%，報140元，新世界(00017)升1.02%，報10.87元。

金價有支持，靈寶黃金(03330)升6.23%，報25.56元，招金礦業(01818)升5.83%，報33.02元，紫金(02899)飆5.35%，報44.92元。

全日僅五隻藍籌股下跌，其中蒙牛乳業(02319)跌1.92%，報16.35元，美的集團(00300)跌0.74%，報93.5元，新奧能源(02688)跌0.22%，報69元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

撰文：經濟通市場組

