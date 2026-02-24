  • 會員
美股 | 美股重挫道指跌821點，IBM創自2000年以來最大單日跌幅

24/02/2026

美股 | 美股重挫道指跌821點，IBM創自2000年以來最大單日跌幅

 

 

　　美股三大指數周一（23日）全線重挫，　AI泡沫憂慮重燃，IBM(US.IBM)創自2000年以來最大單日跌幅。避險資金蜂擁湧入黃金，虛擬貨幣及科技股亦承壓大跌。

 

　　道指收市跌821.91點，或1.66%，報48804.06點；標普500指數跌71.76點，或1.04%，報6837.75點；納指跌258.80點，或1.13%，報22627.27點。

 

　　科企方面，IBM股價單日暴瀉13.2%，收報223.35美元，市值單日蒸發逾280億美元。特斯拉(US.TSLA)跌2.9%，英偉達(US.NVDA)升0.9%，Meta(US.META)跌2.8%，蘋果(US.AAPL)升0.6%，微軟(US.MSFT)跌3.2%，谷歌(US.GOOGL)跌1%，亞馬遜(US.AMZN)跌2.3%。

 

資金大舉流入傳統避險資產

 

　　關稅戰未停，加劇市場動盪。資金大舉流入傳統避險資產。現貨黃金表現強勢，盤中一度觸及5224美元上方的新高，日內升幅達2.2%。紐約期金最高曾觸及5244美元，單日升幅超過3%。現貨銀亦升逾4%，報88.34美元。

 

　　比特幣則難逃連帶拋售，周一再度跌穿65000美元大關，跌幅逾4%，為本月第二度失守該心理關口。虛擬資產在宏觀不確定性升溫之際，避險吸引力遠遜實金，兩者走勢分化鮮明。

 

　　美匯指數延續近期疲弱格局，面臨顯著的下行壓力並一度跌穿97.5關鍵水平，尾市跌幅收窄，報97.7，跌約0.09%。日本公眾假期，東京金融市場全日停市，美元兌日圓交投淡靜，日內輕微跌約0.3%，報154.61。歐元兌美元全日走高，報1.1792，升約0.1%。

 

　　紐約期油及布蘭特期油微跌，紐約期油跌0.04%，報每桶66.45美元；布蘭特期油跌0.04%，報每桶71.27美元。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 10:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 10:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 10:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
