  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略｜AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性

24/02/2026

 　　市場擔憂關稅大戰重啟，加上再有研究報告散布AI替代論，三大指數齊挫超過1％；道指跌821點或1.66%報48804，納指跌258點或1.13%報22627，標普跌71點或1.04％報6837。Citrini Research指假設若AI發展超出預期，可能會衝擊更多產業，更會引發工作職位流失，標普更有可能重挫38%。儘管報告僅為推演，但依然引發華爾街廣泛討論，不少被報告點名個股急挫，包括科技、外送及支付類股份，引發連鎖反應。

 

盤前攻略｜AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性

（Shutterstock圖片）

 

*中概股個別發展跑贏大市，ADR較港股走軟*

 

　　中概股偏軟惟個別股份見韌性：阿里巴巴跌1.10％報152.75美元，拼多多升0.78％報105.76美元，京東跌0.66％報27.23美元，百勝中國升2.93％報55.19美元，百度跌1.42％報133.94美元，小鵬跌0.34％報17.56美元，理想升0.82％報18.43美元，蔚來升4.34％報5.29美元，嗶哩嗶哩跌1.55％報29.83美元，萬國數據跌4.33％報43.13美元，金山雲跌8.97％報12.59美元，富途跌5.55％報146.75美元。

 

　　ADR普遍較港股造價折讓：騰訊(00700)ADR較港股低1.21％，折合531.5港元；美團(03690)ADR較港股低2.14％，折合83.2港元；友邦(01299)ADR較港股低1.21％，折合84.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.56％，折合136.7港元；小米(01810)ADR較港股低1.03％，折合36.2港元；港交所ADR較港股低0.58％，折合415.4港元。

 

*北水復市或有沽壓，但主力股身處低位難再跌料恒指有支持*

 

　　北水復市前港股抽高，但隔晚美股又借AI替代論拋售股份，正好給予北水沽貨藉口。隔晚恒指夜期跌202點報26869，較現貨低水213點；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26886，跌159點，較恒指低水196點，恒指料跟隨低開約200點。

 

　　儘管美股大跌，但以夜期及黑期來看港股似乎有更強韌力抵禦拋售壓力，始終不少主力股份早已處於較低水平，如騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)等，料難再有大幅拋售壓力，故是次美股借勢拋售，對港股而言可望影響較細，即市支持位見26700至26800，觀望北水復市後會於何等水平開始加倉。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日港股升市後終吸引輪商加推新區牛證，新增26400至26799約400點新區，區內淨增678張對應期指張數，整體而言不算進取，因上日升市下吸引不少牛友獲利了結，全個牛倉淨減2099張對應期指張數，而貼價新區只增678張，反映牛友審慎部署，料未構成淡友大幅下殺誘因，料目前牛倉最重貨區26300仍為恒指較大支持來源。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02442

怡俊集團控股

10.270

異動股

00148

建滔集團

38.380

異動股

02318

中國平安

70.250

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02442 怡俊集團控股
  • 10.500
  • 00148 建滔集團
  • 38.420
  • 02318 中國平安
  • 70.150
  • 01057 浙江世寶
  • 6.650
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 18.160
股份推介
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.770
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.130
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.600
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 899.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.470
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 521.500
  • 00005 滙豐控股
  • 133.400
  • 00388 香港交易所
  • 410.800
  • 00992 聯想集團
  • 9.470
  • 09992 泡泡瑪特
  • 242.800
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 120.400
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.440
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 249.600
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 09:23  美股急挫恒指低開168點報26913穿兩萬七，北水復市中芯阿里領跌

24/02/2026 09:48  《異動股》科技股跑輸阿里百度齊跌約3%，Anthropic續顛覆AI行業

24/02/2026 09:47  《異動股》中芯跌3%領吐晶片股，ASML技術突破可望四年內增五成產能

24/02/2026 09:06  Anthropic指控三家中企違規蒸餾其AI模型，包括DeepSeek稀宇及月之暗面

24/02/2026 09:01  【人行操作】內地2月LPR連續九個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

24/02/2026 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１９２，一年拆息上日報２﹒８９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 中芯跌3%領吐晶片股，ASML技術突破可望四年內增五成產能新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

高市勝選 | 特朗普助高市競選連任？日媒曝美國上月主動出手救日圓新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略｜AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

馬年繼續吼A股基金
人氣文章

玩樂假期

日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開
人氣文章

陶冬天下．陶冬

關稅戰下半場 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

農曆新年大飲大食令血糖飆升？營養師教你5個「控醣」秘訣
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
成功抗癌｜男子患肝癌12cm腫瘤自發性消失，醫生揭3大原因
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
農曆年後回正軌，每日1杯抹茶有效提升健康，掌握3大飲用關鍵效果更顯著
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 10:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 10:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 10:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/02/2026
異動股 | 中芯跌3%領吐晶片股，ASML技術突破可望四年內增五成產能
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區