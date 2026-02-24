盤前攻略｜AI替代論疊加關稅亂象重擊美股，北水復市即沽但料港股見韌性

市場擔憂關稅大戰重啟，加上再有研究報告散布AI替代論，三大指數齊挫超過1％；道指跌821點或1.66%報48804，納指跌258點或1.13%報22627，標普跌71點或1.04％報6837。Citrini Research指假設若AI發展超出預期，可能會衝擊更多產業，更會引發工作職位流失，標普更有可能重挫38%。儘管報告僅為推演，但依然引發華爾街廣泛討論，不少被報告點名個股急挫，包括科技、外送及支付類股份，引發連鎖反應。

（Shutterstock圖片）

*中概股個別發展跑贏大市，ADR較港股走軟*

中概股偏軟惟個別股份見韌性：阿里巴巴跌1.10％報152.75美元，拼多多升0.78％報105.76美元，京東跌0.66％報27.23美元，百勝中國升2.93％報55.19美元，百度跌1.42％報133.94美元，小鵬跌0.34％報17.56美元，理想升0.82％報18.43美元，蔚來升4.34％報5.29美元，嗶哩嗶哩跌1.55％報29.83美元，萬國數據跌4.33％報43.13美元，金山雲跌8.97％報12.59美元，富途跌5.55％報146.75美元。

ADR普遍較港股造價折讓：騰訊(00700)ADR較港股低1.21％，折合531.5港元；美團(03690)ADR較港股低2.14％，折合83.2港元；友邦(01299)ADR較港股低1.21％，折合84.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.56％，折合136.7港元；小米(01810)ADR較港股低1.03％，折合36.2港元；港交所ADR較港股低0.58％，折合415.4港元。

*北水復市或有沽壓，但主力股身處低位難再跌料恒指有支持*

北水復市前港股抽高，但隔晚美股又借AI替代論拋售股份，正好給予北水沽貨藉口。隔晚恒指夜期跌202點報26869，較現貨低水213點；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26886，跌159點，較恒指低水196點，恒指料跟隨低開約200點。

儘管美股大跌，但以夜期及黑期來看港股似乎有更強韌力抵禦拋售壓力，始終不少主力股份早已處於較低水平，如騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)等，料難再有大幅拋售壓力，故是次美股借勢拋售，對港股而言可望影響較細，即市支持位見26700至26800，觀望北水復市後會於何等水平開始加倉。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日港股升市後終吸引輪商加推新區牛證，新增26400至26799約400點新區，區內淨增678張對應期指張數，整體而言不算進取，因上日升市下吸引不少牛友獲利了結，全個牛倉淨減2099張對應期指張數，而貼價新區只增678張，反映牛友審慎部署，料未構成淡友大幅下殺誘因，料目前牛倉最重貨區26300仍為恒指較大支持來源。

撰文：經濟通市場組

