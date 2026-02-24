  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

異動股 | 中芯跌3%領吐晶片股，ASML技術突破可望四年內增五成產能

24/02/2026

異動股 | 中芯跌3%領吐晶片股，ASML技術突破可望四年內增五成產能

 

 

　　中芯(00981)H股現價跌2.8%，報69.1元，該股成交約594萬股，涉資4.15億元。

 

　　據《路透》報道，荷蘭光刻機巨頭ASML宣布已發現可提升晶片生產設備的光源功率的方法，令旗下光刻機產能有望在2030年前提升五成，維持ASML對美國及中國等競爭對手的領先地位。

 

　　新系統可持續實現1000瓦的光源功率，目前的EUV光源功率僅為600瓦。據報，技術關鍵在於以合適的功率生成EUV光源，從而提升晶片產量。晶片生產過程類似於拍照，以EUV光照射在塗有特殊化學材料（光刻膠）的硅晶。更強的EUV光源意味晶圓曝光時間縮短，使光刻機每小時能生產更多晶片，從而降低每塊晶片的成本。

 

　　國產晶片股集體回吐；華虹(01347)跌2.9%，報95.5元；ASMPT(00522)跌1.7%，報108.4元；兆易創新(03986)跌0.2%，報385.4元；英諾賽科(02577)跌2.5%，報66.1元；上海復旦(01385)跌2.8%，報49元；瀾起科技(06809)跌2.1%，報193元；FORTIOR(01304)跌2.2%，報136.4元。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02588

中銀航空租賃

91.950

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

148.000

異動股

01709

德林控股

1.510

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02588 中銀航空租賃
  • 91.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
  • 01709 德林控股
  • 1.510
  • 01617 南方通信
  • 0.490
  • 03323 中國建材
  • 7.030
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.490
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.260
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.610
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 880.000
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.300
  • 00388 香港交易所
  • 413.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 233.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 122.100
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.620
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 249.000
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 17:07  《盤後部署》北水復市日內急轉彎淨流入31億元，滙控缺乏回購利好有下行壓力

24/02/2026 17:42  國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%

24/02/2026 16:49  【企業盈警】華置(00127)料去年虧損收窄75%至85%，收入跌最多15%

24/02/2026 16:26  《本港樓市》東亞銀行據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元

24/02/2026 15:37  外交部：中方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益

24/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒３１億元，買南方恒生科技沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

24/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１９，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

趁過年飽嚐宮廟美食新文章
人氣文章

玩樂假期

國泰限時機票優惠高達85折！經濟艙／特選經濟艙、長／短途航線都適用新文章
人氣文章

會員專區 Feature

【讚好有禮】賞：《我的外公占爸》JIMPA 戲飛！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜34歲台灣男星自爆口臭遭易角，醫生揭2大原因新文章
人氣文章
生蠔惹禍？中醫解構病毒性腸胃炎，諾如病毒高峰期防護食療推薦
人氣文章
名人健康｜50歲武打巨星Tony Jaa暴瘦現身，家屬揭真相澄清吸毒愛滋傳聞新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 21:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/02/2026
神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

說說心理話

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區