異動股 | 中芯跌3%領吐晶片股，ASML技術突破可望四年內增五成產能

中芯(00981)H股現價跌2.8%，報69.1元，該股成交約594萬股，涉資4.15億元。

據《路透》報道，荷蘭光刻機巨頭ASML宣布已發現可提升晶片生產設備的光源功率的方法，令旗下光刻機產能有望在2030年前提升五成，維持ASML對美國及中國等競爭對手的領先地位。

新系統可持續實現1000瓦的光源功率，目前的EUV光源功率僅為600瓦。據報，技術關鍵在於以合適的功率生成EUV光源，從而提升晶片產量。晶片生產過程類似於拍照，以EUV光照射在塗有特殊化學材料（光刻膠）的硅晶。更強的EUV光源意味晶圓曝光時間縮短，使光刻機每小時能生產更多晶片，從而降低每塊晶片的成本。

國產晶片股集體回吐；華虹(01347)跌2.9%，報95.5元；ASMPT(00522)跌1.7%，報108.4元；兆易創新(03986)跌0.2%，報385.4元；英諾賽科(02577)跌2.5%，報66.1元；上海復旦(01385)跌2.8%，報49元；瀾起科技(06809)跌2.1%，報193元；FORTIOR(01304)跌2.2%，報136.4元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票