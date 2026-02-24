港股 | 午市前瞻 | 恒指昨挾淡倉急升後回吐，內需難有起色慎炒兩會概念

市場擔憂關稅大戰重啟，加上再有研究報告散布AI替代論，三大指數齊挫超過1%，北水今日（24日）恢復交易，港股一開市即失兩萬七，科技股及中資金融板塊盤中急挫，生物醫藥股午間收盤前突瀉，半日跌幅擴大至超過500點，半日收報26558，跌523點或1.9%。恒生中國企業指數報9007，跌190點或2.1%。恒生科技指數報5258，跌127點或2.4%。

北水恢復交易首日反應好淡爭持，淨流出超12億元；港股半日主板成交近1387億元。

曾永堅：恒指料區間上落26300料有支持

港股昨日（23日）收市大漲逾600點重上27000大關，惟今天A股馬年紅盤高開，恒指仍急吐。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國聯邦最高法院上周五（20日）推翻總統特朗普去年對全球交易夥伴大範圍加徵的關稅政策，雖然特朗普隨後提出加徵關稅，但稅率仍低於部分國家，例如中國原本被徵收的稅率。因此，港股受提振昨天大漲。不過，昨天高位並未突破恒指自高位20856回調軌道的上方約27300水平；加上昨天北水未回歸，港股全日成交不足2000億元。因此，昨天大漲被視為挾淡倉的技術反彈，未能確定突破上落市格局。

曾永堅指，恒指未來走勢視乎下月初舉行的兩會是否釋出利好政策，以及美伊關係的持續發展，美國是否會向伊朗動武。目前港股呈現炒股不炒市狀況，AI主題如大模型相關股，以及本地地產股仍然受支持。曾永堅預料大市短期走勢反覆，重要支持位約在恒指100天線即26300點附近，該位置是恒指自25086至28056上升浪的支持位。不過，即使恒指真的下試26300，亦不代表會持續向下，需要多看一兩天，視乎恒指是否重新在該水平得到支持，預料恒指短期將在26300至27300區間上落。

兩會料續推進「十五五」藍圖，汽車餐飲料受惠有限

全國政協十四屆四次會議於3月4日在北京召開，而緊接著在5日召開十四屆全國人大四次會議。曾永堅表示，中央政府的大方向預料不變，將會繼續推進「十五五」規劃，市場將關注兩大方向：包括AI人工智能的發展方向，如AI大模型和機械人發展政策；以及內需方面是否加力，例如推出稅務減免，繼續推出「以舊換新」的政策。

在「以舊換新」方面，預料家電和汽車有機會受惠該政策。當中家電股受惠較大，而美的集團(00300)除了核心家電業務外兼備機械人概念，該兩方面同時受惠國策，睇高一線，但車股預料受惠政策程度料有限。曾永堅指，內地汽車滲透率愈來愈高，車企競爭白熱化，內捲情況嚴重，未來將出現汰弱留強的現象。雖然以舊換新或能短暫舒緩內捲的情況，但無法扭轉汽車內捲的大趨勢。

至於其他內需消費如餐飲方面，曾永堅指不排除內地推出消費券，但對於龐大消費市場來說，消費券只是杯水車薪。由於內地樓價並未有止跌跡象，1月70大中城市樓價按年跌逾3%，創7個月以來最大跌幅，成為制約內地居民消費能力的重要因素。由於房地產佔一般家庭約七成資產，樓價下跌、資產減少，負債相對維持較高水平，形成連鎖反應限制消費意欲，因此預料內需難望走出劣勢。

撰文：經濟通通訊社市場組

