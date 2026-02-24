渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？

渣打集團(02888)今日(24日)中午公布業績，去年第四季除稅前列帳基準溢利按年升2%至8.14億美元，遜市場預期，惟末期息大增75%至49美仙，勝預期，集團並宣布新一輪15億美元股份回購。渣打績前升1.3%，午後開市曾轉跌逾2%，其後轉升最多半成，高見201.8元。不過，花旗只予渣打目標價186元，摩通則仍列為首選股，目標價265元，是否值得吸納？應如何部署？

上季除稅前列帳基準溢利按年升2% 末期息增75%至49美仙

渣打集團公布，截至去年12月底止年度，錄得列帳基準除稅前溢利69.63億美元，按年升15.8%；全年列帳基準純利50.85億美元，按年升25.6%；每股列帳基準盈利195.4美仙，2024年同期為141.3美仙。派發末期股息49美仙，去年同期為28美仙，大增75%；全年合共派息61.3美仙，按年增約66%。期內列帳基準經營收入209.42億美元，按年升7.2%；淨利息收入112億美元，按年升1%；淨息差2.03%，按年收窄3個基點。非淨利息收入按年升13%至97億美元，主要由財富方案業務、環球銀行業務及環球市場業務所帶動。集團期內經營支出增加4%至123億美元，因促進業務增長而進行的針對性投資所致，部分被提效措施所節省的開支抵銷。

集團去年信貸減值支出為6.76億美元。當中，財富管理及零售銀行業務支出為5.95億美元，減少2800萬美元，主要因優化無抵押貸款組合所致；貸款損失率為19個基點，按年持平；其他減值支出減少1.08億美元，乃由於軟件資產再無出現撇銷。另重組支出為3.2億美元，2024年同期為2.85億美元，反映為簡化技術平台及退出業務所採取的行動產生的影響。其他項目則錄得支出5500萬美元，2024年同期為3.32億美元。普通股權一級資本比率由2024年底的14.2%降至2025年底的14.1%，高於13%至14%的目標範圍；每股有形資產淨值為17.3美元，2024年同期為15.41美元；有形股東權益回報為14.7%，上升300個基點。

單計第四季，集團除稅前列帳基準溢利按年升2%至8.14億美元，列帳基準每股基本盈利為20.4美仙，淨息差為2.09%，按年減12個基點。季內經營收入48億美元，按年大致持平；倘剔除重大項目及重新分類則上升3%(按固定匯率基準計算)。季內經營支出為34億美元，按年增加4%；倘剔除重新分類則增加7%。另外，信貸減值支出為1.45億美元，當中1.56億美元來自財富管理及零售銀行業務，而企業及投資銀行業務則錄得4600萬美元的淨撥回。

宣布新一輪15億美元回購 有形股東權益回報目標高於12%

另外，渣打今年指引為法定有形股東權益回報將高於12%；列帳基準經營收入按年增幅將接近5%至7%範圍的較低水平，而其中預期淨利息收入將大致按年持平；列帳基準成本亦大致持平，包括「提效增益」計劃最後一年的支出。

渣打集團行政總裁Bill Winters在業績報告中稱，去年有形股東權益基本回報達到14.7%，較原定的三年計劃提前整整一年達成目標，而今年亦開局良好，持續受惠於利好的商業環境，集團在較大型市場正穩健增長，全球貿易及投資的結構性調整讓集團充分發揮獨特優勢，服務客戶對跨境銀行及富裕客戶銀行服務的需要，因此該行將全年每股股息提高65%，並進一步宣布回購15億美元股份。

花旗：上季稅前利潤遜預期惟資本回報較佳 予目標價186元

花旗發表研究報告指，渣打2025年第四季經調整稅前利潤(不包括重組及債務估值調整)為12億美元，較市場共識低6%，其中收入較預期低1%(淨利息收入高8%，非利息收入低11%)，營運開支高4%，貸款減值則優於預期36%。法定稅前利潤為8億美元，較市場共識低23%，因重組開支增加。普通股權一級資本比率為14.1%，即使股息和股票回購高於預期，仍保持按季穩定。

花旗指，渣打新的2026財年目標顯示市場共識營收將上調，但基本成本支出也將增加，而新的法定有形股東權益報酬率目標為逾12%，與市場共識(11.7%)大致一致。整體而言，花旗認為渣打業績好壞參半，重申「中性/高風險」評級。目標價186港元。

摩通：料有形股東權益回報率逐步上升 仍列首選目標價265元

摩通稱，渣打2025年第四季收入大致符合預期，淨利息收入好過預期，但受環球市場業務階段性收入下降影響，非淨利息收入遜預期。稅前利潤較市場預期低6%，因成本較預期高4%。股息較市場預期高40%，而15億美元的回購計劃則符合預期。而2026年指引成為市場焦點，集團料法定有形股東權益回報率(ROTE)將超過12%，高於市場預期的11.7%，並較2025年的11.9%有所上升。同時，集團預期年內收入增長將位於5%至7%預期的下限，意味較市場預期高2%。

摩通預期，集團更新指引，令市場將2026年撥備前利潤預測上調中單位數，並料集團的ROTE將逐步上升，於2028年達約14.5%；渣打仍為摩通首選股份，維持「增持」評級，目標價265元。

林嘉麒：賣點在於新興市場及財管業務 185至193元可分注吸

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，渣打公布完業績後股價頗為波動。集團去年淨息差收窄3個基點，信貸減值支出6億幾美元，除稅前溢利按年升16%，若與上次業績比較，除稅前溢利表現較差，但減值支出不算多，另上季除稅前基準溢利升2%，雖升幅不大，但若再看其宣布新一輪15億美元回購，而未來三年有形股東回報高於14%，可以「收貨」。

林嘉麒認為，現時渣打業績並不只看其稅前盈利等「大數」，沒偏差太遠就可以，同時要非常關注信貸減值情況，上季這方面做得較少，最壞情況應已過去；另外要看其新興市場表現，始終在減息環境下息差方面難有大成績。渣打股價走勢也反映其業績「大數」未必太好，但若新興市場及財富管理業務等賣點做得好，已可令股價回升，如果短期回至185至193元，即今日50天線附近買入會較佳，現價挨近之前高位，可能會上上落落。不過，渣打應該「有買貴冇買錯」，短期要留意大市波動，宜用兩注策略，因未知外圍尤其美國方面對傳統金融股估值突然有甚麼變動，往後AI革命可能影響不同板塊的經營狀況，金融板塊可能也受影響。渣打日內股價表現不錯，只擔心若與香港其他銀行比較，其市帳率(PB)不算太低，當然若相比東南亞一些銀行有兩倍幾PB，渣打算是便宜，現時估值上望目標兩三成升幅，但可待回落一些才買入。

渣打今日升3.07%收報197.9元，成交5.5億元。其他本地銀行股普遍向下，滙控(00005)跌0.44%報135.3元，中銀香港(02388)跌2.26%報43.34元，東亞(00023)跌0.07%報15.4元，大新銀行(02356)跌3.03%報13.14元。

