異動股 | 渣打午後再轉跌2%，列帳基準EBIT增16%，末期息大增75%派49美仙
24/02/2026
渣打(02888)早盤先跌後升，午間休市前升1.3%報194.5元。中午公布全年業績後現價倒跌2.3%，報187.6元，該股成交約49萬股，涉資9425萬元。
渣打集團公布，截至去年12月底止年度，錄得列帳基準除稅前溢利69.63億美元，按年升15.8%；全年列帳基準純利50.85億美元，按年升25.6%；每股列帳基準盈利195.4美仙，2024年同期為141.3美仙。派發末期股息49美仙，去年同期為28美仙，大增75%；全年合共派息61.3美仙，按年增約66%。
期內列帳基準經營收入209.42億元，按年升7.2%；淨利息收入112億美元，按年升1%；淨息差2.03%，較2024年度收窄3個基點。全年淨利息收入增加1%至112億美元；淨息差按年收窄3個基點至2.03%。
宣布新15億美元回購
今年指引為法定有形股東權益回報將高於12%；列賬基準經營收入按年增幅將接近5%至7%範圍的較低水平，而其中預期淨利息收入將大致按年持平。渣打宣布，今年全年每股股息將提高65%，並進一步宣布回購15億美元股份。
撰文：經濟通市場組
