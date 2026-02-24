  • 會員
《魚缸博客》春晚機械人大解讀！機械人大進化背後的細思極恐

24/02/2026

《魚缸博客》春晚機械人大解讀！機械人大進化背後的細思極恐

 

　　大家新年好！相信大家過完個靚年，又肥幾磅，而且收左唔少利市！過年過節，香港人就習慣睇《家有喜事》、《嚦咕嚦咕新年財》，但北方人就一定係睇春晚為主，但呢十年春晚確實變化幾大。


　
　　但呢幾日，包括西方互聯網，都有討論中國嘅春晚，主要係講緊其中一Part精彩環節：機械人功夫表演。有網友搵返，2024跨25年嘅春晚都有機械人表演，但都仲講緊係表演大媽紅頭巾舞、動作生硬；但今年2025跨26年春晚嘅機械人，已經識打關斗、前空翻，耍埋少林功夫同雙節棍，基本上同真人動作已經無太大差別。

 

　　所以你唔難明白，點解馬斯克要走去搞機械人，因為大家都知道電動車係能源儲備同電機發展大躍進，目前發展成熟且中國擁有極大優勢，唔見得特斯拉有得點超越；下一步一定係機械人、星球大戰飛船之類，所以馬斯克都著手搞機械人，避免被中國超越。

 

　　但照春晚呢次表演，睇得出中國機械人技術已經相當成熟，甚至可以咁講，唔單單係應用係工業上，甚至軍事上都可以。呢次機械人大進化，某程度上等於可以將呢批機械人送入戰場，取代人類，如果加小小裝甲、電子眼之類，成為無堅不摧的IRON MAN，人類仲邊夠抽？

 

　　其實呢件事背後真係細思極恐，估唔到過去人類拍咁多有關於AI題材嘅電影，最後都一步一步實現，不過話返兩頭，任何機械電子，想要技術成熟，就必然需要大數據配合，要戰爭機械人有經驗，唯一辦法就送佢地去戰場，而邊度有戰場？博客唯一想到就係中東，而且中東班油王咁有錢，都想買下新玩具嘅。

