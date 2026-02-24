長和：反對巴拿馬政府強行接管兩港口，保留一切對相關方追究權利

長和(00001)發表聲明表示，公司獲悉於巴拿馬時間本周一（23日），巴拿馬政府強行進入由長江和記之附屬公司巴拿馬港口公司所營運之巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，並且接管兩個貨櫃碼頭之行政及營運控制權，同時禁止巴拿馬港口公司之代表進入該兩個貨櫃碼頭。

長和指，此等強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，是巴拿馬政府過去一年以來，針對巴拿馬港口公司及其特許經營合約連串行動的最終局面。於周一上午短時間內，巴拿馬政府憲報先後刊登了巴拿馬最高法院就1997年1月16日第5號法律原於2026年1月29日公布所作之裁決，以及巴拿馬總統頒布之行政法令，該法令要求該國在所有相關政府機關之參與下，「佔用」巴拿馬港口公司之「所有動產」。

與此同時，政府代表在未獲邀請下抵達兩個貨櫃碼頭，告知巴拿馬港口公司代表特許經營權已不再存在、巴拿馬港口公司必須終止營運，並指示公司員工將被調離巴拿馬港口公司，員工不得與公司溝通，且必須遵從政府之指示，否則將面臨刑事檢控。目前巴拿馬政府已控制兩個貨櫃碼頭。

基於上述已在憲報公告之文件、官員之聲明，以及巴拿馬政府強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，長江和記了解，授予巴拿馬港口公司以營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之特許經營權，已於今年2月23日起被迫終止。

巴拿馬政府此等行動和指示迫使巴拿馬港口公司無法繼續營運，因此，巴拿馬港口公司已於今年2月23日起被迫終止在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之一切運作。

長和重申，該裁決、巴拿馬總統頒布之行政法令、撤銷巴拿馬港口公司之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法。巴拿馬政府此等行動，亦對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之營運。衛生與安全構成嚴重風險。巴拿馬政府此前並無就有關行動知會巴拿馬港口公司，亦無與巴拿馬港口公司協商。巴拿馬政府須就其所採取之強行沒收行動而引致之一切損害及損失承擔責任。

長和稱，巴拿馬港口公司與長江和記將繼續就該裁決及強行接管港口之行動，以及巴拿馬港口公司之特許經營權被迫終止之事宜諮詢法律顧問意見，研究所有可行途徑，包括對巴拿馬共和國及其代理人，以及與其串通的第三方訴諸進一步的國內及國際法律程序，並就此事宜保留一切對相關方追究之權利。

特區政府嚴正抗議巴拿馬政府強行接管兩個港口，嚴重破壞國際貿易規則

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（24日）向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，特區政府對巴拿馬政府昨日強行接管和記港口巴拿馬港口公司經營的兩個巴拿馬港口並撤銷經營權，破壞合約精神，表達強烈不滿和反對，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。

特區政府發言人重申，巴拿馬最高法院早前裁定該公司經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，完全是罔顧事實，背信棄義。相關公司已提出並啟動仲裁程序，但巴拿馬政府昨日強行接管兩個港口，嚴重損害香港企業的合法權益和違反合約精神。特區政府對此粗暴行徑予以譴責。

特區政府再次敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人強調，相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

撰文：經濟通採訪組

