  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

長和：反對巴拿馬政府強行接管兩港口，保留一切對相關方追究權利

24/02/2026

　　長和(00001)發表聲明表示，公司獲悉於巴拿馬時間本周一（23日），巴拿馬政府強行進入由長江和記之附屬公司巴拿馬港口公司所營運之巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，並且接管兩個貨櫃碼頭之行政及營運控制權，同時禁止巴拿馬港口公司之代表進入該兩個貨櫃碼頭。

 

長和：反對巴拿馬政府強行接管兩港口，保留一切對相關方追究權利

 

　　長和指，此等強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，是巴拿馬政府過去一年以來，針對巴拿馬港口公司及其特許經營合約連串行動的最終局面。於周一上午短時間內，巴拿馬政府憲報先後刊登了巴拿馬最高法院就1997年1月16日第5號法律原於2026年1月29日公布所作之裁決，以及巴拿馬總統頒布之行政法令，該法令要求該國在所有相關政府機關之參與下，「佔用」巴拿馬港口公司之「所有動產」。

 

　　與此同時，政府代表在未獲邀請下抵達兩個貨櫃碼頭，告知巴拿馬港口公司代表特許經營權已不再存在、巴拿馬港口公司必須終止營運，並指示公司員工將被調離巴拿馬港口公司，員工不得與公司溝通，且必須遵從政府之指示，否則將面臨刑事檢控。目前巴拿馬政府已控制兩個貨櫃碼頭。

 

　　基於上述已在憲報公告之文件、官員之聲明，以及巴拿馬政府強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，長江和記了解，授予巴拿馬港口公司以營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之特許經營權，已於今年2月23日起被迫終止。

 

　　巴拿馬政府此等行動和指示迫使巴拿馬港口公司無法繼續營運，因此，巴拿馬港口公司已於今年2月23日起被迫終止在巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之一切運作。

 

　　長和重申，該裁決、巴拿馬總統頒布之行政法令、撤銷巴拿馬港口公司之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法。巴拿馬政府此等行動，亦對巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭之營運。衛生與安全構成嚴重風險。巴拿馬政府此前並無就有關行動知會巴拿馬港口公司，亦無與巴拿馬港口公司協商。巴拿馬政府須就其所採取之強行沒收行動而引致之一切損害及損失承擔責任。

 

　　長和稱，巴拿馬港口公司與長江和記將繼續就該裁決及強行接管港口之行動，以及巴拿馬港口公司之特許經營權被迫終止之事宜諮詢法律顧問意見，研究所有可行途徑，包括對巴拿馬共和國及其代理人，以及與其串通的第三方訴諸進一步的國內及國際法律程序，並就此事宜保留一切對相關方追究之權利。

 

特區政府嚴正抗議巴拿馬政府強行接管兩個港口，嚴重破壞國際貿易規則

 

　　商務及經濟發展局局長丘應樺今日（24日）向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，特區政府對巴拿馬政府昨日強行接管和記港口巴拿馬港口公司經營的兩個巴拿馬港口並撤銷經營權，破壞合約精神，表達強烈不滿和反對，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。

 

　　​
　　特區政府發言人重申，巴拿馬最高法院早前裁定該公司經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，完全是罔顧事實，背信棄義。相關公司已提出並啟動仲裁程序，但巴拿馬政府昨日強行接管兩個港口，嚴重損害香港企業的合法權益和違反合約精神。特區政府對此粗暴行徑予以譴責。

 

　　特區政府再次敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

 

　　發言人強調，相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02588

中銀航空租賃

91.950

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

148.000

異動股

01709

德林控股

1.510

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02588 中銀航空租賃
  • 91.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
  • 01709 德林控股
  • 1.510
  • 01617 南方通信
  • 0.490
  • 03323 中國建材
  • 7.030
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.490
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.260
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.610
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 880.000
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.300
  • 00388 香港交易所
  • 413.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 233.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 122.100
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.620
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 249.000
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 17:07  《盤後部署》北水復市日內急轉彎淨流入31億元，滙控缺乏回購利好有下行壓力

24/02/2026 17:42  國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%

24/02/2026 16:49  【企業盈警】華置(00127)料去年虧損收窄75%至85%，收入跌最多15%

24/02/2026 16:26  《本港樓市》東亞銀行據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元

24/02/2026 15:37  外交部：中方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益

24/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒３１億元，買南方恒生科技沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

24/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１９，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI點燃記憶體末日！為何人工智能投資竟令全球記憶體大缺貨？這對電腦、手機、汽車業構成甚麼威脅？
人氣文章

娛樂

BAFTA「英國奧斯卡」賽果｜Robert Aramayo黑馬爆冷奪影帝，里奧勒度狄卡比奧《一戰再戰》橫掃6獎成大贏家新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

雲南村姑為何能擄獲1200萬海外訂閱者的心？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？ 新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

愛情市場的「季節性求偶潮」：單身派對趣事大公開！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《夜王》：由太子到葵芳
健康好人生 Health Channel
人氣文章
成功抗癌｜男子患肝癌12cm腫瘤自發性消失，醫生揭3大原因
人氣文章
4個簡單居家動作 輕鬆紓緩肩膊痠痛
人氣文章
家事百科｜白襪發黃變黑怎麼辦？專家教你洗襪3步驟去污漬，潔白如新 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 21:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/02/2026
神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區