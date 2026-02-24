恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位

華爾街擔憂美國關稅戰重啟，隔夜美股三大指數重挫，歐洲股市走軟，恒指承接美股弱勢今早低開過百點。雖然中日股市假期後重開，兩地股市連同台韓股市齊造好，惟無助恒指扭跌，相反，恒指愈跌愈多，跌幅一度擴至600點。午後尾段跌幅收窄，惟收市仍跌491點或1.8%，恒指全日收報26590。恒生中國企業指數收報9007，跌189點或2.1%。恒生科技指數收報5270，跌114點或2.1%。北水馬年首日回歸，錄得淨流入31億元，恒指主板成交回升至近2510億元。

市場擔憂AI初創公司Anthropic持續顛覆商業數據處理業務，科技股遇壓，阿里(09988)跌2.8%，報148元；百度(09888)跌2.6%，報129.7元；快手(01024)跌2.8%，報66.65元；騰訊(00700)跌3.3%，報520元；昨天急升半成的美團(03690)回吐4.2%，報81.4元。

生物科技股跑輸大市，中國生物製藥(01177)跌6.6%，報6.39元；翰森製藥(03692)跌6.4%，報34.62元，為恒指兩大跌幅股份。信達生物(01801)跌3.8%，報88.55元；石藥集團(01093)跌5.2%，報10.06元；藥明康德(02359)跌4.4%，報121.7元。

雖然A股馬年紅盤高收，惟內險股近期累積升幅大，今天獲利盤湧現。龍頭之一平保(02318)自去年4月低位以來，股價最多曾翻倍；國壽(02628)自去年低位，至今不足一年股價累升最多兩倍，兩股今天齊齊遇壓。平保收跌4.1%，報69.8元；國壽跌6.1%，報32.48元。此外，新華保險(01336)跌5.8%，報57元；太保(02601)跌4.5%，報36.64元；中國太平(00966)跌4.4%，報23.66元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團；騰訊成交188.29億元；阿里成交122.79億元；美團成交55.24億元。

恒指兩大升幅股份依次為萬洲國際(00288)及恒地(00012)；萬洲國際收報10.39元，升0.44元或4.4%，成交3.26億元；恒地收報35.32元，升0.72元或2.1%，成交6.57億元。

撰文：經濟通市場組

