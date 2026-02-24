  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

異動精選 | Anthropic顛覆AI行業科技股齊受挫，北水回歸首日內險板塊捱沽

24/02/2026

異動精選 | Anthropic顛覆AI行業科技股齊受挫，北水回歸首日內險板塊捱沽

 

異動精選 | Anthropic顛覆AI行業科技股齊受挫，北水回歸首日內險板塊捱沽

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02588

中銀航空租賃

91.950

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

148.000

異動股

01709

德林控股

1.510

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02588 中銀航空租賃
  • 91.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
  • 01709 德林控股
  • 1.510
  • 01617 南方通信
  • 0.490
  • 03323 中國建材
  • 7.030
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.500
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.490
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.260
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.610
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 880.000
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 520.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.300
  • 00388 香港交易所
  • 413.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 233.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.000
報章貼士
  • 02706 海致科技集團
  • 122.100
  • 目標︰$160.00
  • 00763 中興通訊
  • 27.620
  • 目標︰$31.00
  • 09980 東鵬飲料
  • 249.000
  • 目標︰$275.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2026 17:07  《盤後部署》北水復市日內急轉彎淨流入31億元，滙控缺乏回購利好有下行壓力

24/02/2026 17:42  國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%

24/02/2026 16:49  【企業盈警】華置(00127)料去年虧損收窄75%至85%，收入跌最多15%

24/02/2026 16:26  《本港樓市》東亞銀行據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元

24/02/2026 15:37  外交部：中方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益

24/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒３１億元，買南方恒生科技沽泡泡瑪特

24/02/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩升中銀香港目標惟續籲低配，滙證普升本地公用股目標

24/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２１９，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打 | 上季稅前多賺2%遜預期，惟派息大增兼斥15億美元回購，股價先跌後倒升可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜假想報告預告全球智能危機！｜AI擔憂再挫軟件股？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

感謝特朗普新文章
人氣文章

玩樂假期

元宵好去處2026︱黃大仙祠新月老殿參拜＋手繩求良緣＋派湯圓手燈＋可愛文創精品＋開放時間新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚姻中欠缺了性親密，夫妻關係就變了純友誼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護心飲食指南｜7大心臟科名醫公開不吃食物名單，其中1種高脂食物易致血管閉塞
人氣文章
名人離世｜90年代偶像男星因大腸癌離世，終年48歲，醫生揭7大常見徵兆 新文章
人氣文章
《東京的士》木村拓哉示範最動人的跨代陪伴  
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2026 21:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/02/2026
神州經脈 | A股馬年紅盤收升，人幣升破6.89關，40家日企被管制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區