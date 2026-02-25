開市Go | Meta提巨額AI投資利美股，財爺公布預算案，滙控今日放榜

要聞盤點

1、Meta宣布與超微半導體(AMD)達成龐大合作協議刺激市場，美股三大指數在周二（24日）全線高收，主要由科技股買盤帶動，成功扭轉前一日因特朗普關稅政策及AI恐慌引發的跌市。道指收市升370.44點，或0.76%，報49174.5點；標普500指數升52.32點，或0.77%，報6890.07點；納指升236.41點，或1.04%，報22863.68點。中國金龍指數升103點。日經期貨截至上午8時06分跌35點。

2、Meta表示，將投放相當於6吉瓦運算力的AMD數據中心設備，以運行其AI模型。AMD行政總裁蘇姿丰稱每吉瓦的交易金額涉及以百億美元計，AMD股價收市抽高8.8%，Meta則先跌後倒升。

3、美國總統特朗普將於美東時間周二晚在國會發表國情咨文，預料內容聚焦國內事務並宣布新政策。

4、美國2月消費者信心指數報91.2，結束連續六個月跌勢，高於預期87.1及1月修訂值89。

5、聯儲局庫克稱央行可能無法應對人工智能導致的失業上升；芝加哥聯儲行長認為特朗普關稅敗訴或助降通脹；波士頓聯儲行長預計利率料維持一段時間不變。

6、北約土耳其空中監控重點已從俄羅斯轉向伊朗，土耳其正為美國可能牽頭打擊伊朗作準備。

7、歐盟貿易專員促歐洲議會3月批准對美貿易協議，料美國縮減鋼鋁關稅範圍以緩和緊張關係。

8、中國國務院總理李強召開國務院常務會議，要求做好假期後工作並推進銀髮經濟。

9、中國商務部稱將適時調整對美芬太尼及對等關稅反制措施，願與美方在第6輪中美經貿磋商坦誠磋商。

10、中國人民銀行今日開展6000億元人民幣一年期MLF操作，以固定數量利率招標及多重價位中標方式。

11、新一份財政預算案今日發表，料內容包括電動車「一換一」計劃完結、成立「北都城鄉共融基金」及預留公務員加薪款項。

12、Anthropic推出智能體AI工具自動化投資銀行及人力資源領域，鑒於這些工具與金融數據提供商FactSet Research Systems合作開發，美軟件股反彈。

焦點股

算力股：萬國數據(09698)、長飛光纖(06869)、騰訊(00700)

- Meta與AMD簽600億美元AI基礎設施協議

蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)

- 據傳iPhone 18 Pro已正式進入小批量試產階段，為下半年大規模生產作準備

- 蘋果擴大美國德州工廠，Mac Mini生產線首次移美

- 蘋果首批觸控螢幕Mac電腦秋季發布，植入靈動島

內需股：百勝中國(09987)、海底撈(06862)、九毛九(09922)

- 中國春節旅遊熱潮，9天假期出游總花費和出游人次均創紀錄

地產股：新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、長實集團(01113)

- 本港新一份財政預算案今日發表

滙控(00005)

- 今日公布全年業績

濠賭股：銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、澳博控股(00880)

- 春節黃金周澳門總入境旅客155.4萬人次創紀錄

人形機械人概念股：優必選(09880)、越疆科技(02432)

- 宇樹科技發布四足機器人Unitree As2續航超4小時

小米(01810)

-雷軍指未來5年重點攻堅晶片及AI底層技術

汽車板塊：比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)

- 歐洲1月新車銷量錄得自去年6月以來首次按年下跌，特斯拉連跌13個月

渣打集團(02888)

- 派息政策及三年計劃將於5月公布

貓眼娛樂(01896)

- 料去年最多溢利5.9億元人民幣，升2.2倍

綠茶集團(06831)

- 料去年最多利潤5億元人民幣，升45%

國泰航空(00293)

- 完成回購卡塔爾航空持股，回購之股份未作註銷

佑駕創新(02431)

- 累斥9980萬元回購634萬H股，每股均價15.73元



油金報價

紐約期油上升0.58%，報美元66.01/桶

布倫特期油下降0.06%，報美元71.03/桶

黃金現貨下跌0.08%，報美元5139.81/盎司

黃金期貨下跌0.34%，報美元5158.59/盎司

