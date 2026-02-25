  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

開市Go | Meta提巨額AI投資利美股，財爺公布預算案，滙控今日放榜

25/02/2026

要聞盤點

 

1、Meta宣布與超微半導體(AMD)達成龐大合作協議刺激市場，美股三大指數在周二（24日）全線高收，主要由科技股買盤帶動，成功扭轉前一日因特朗普關稅政策及AI恐慌引發的跌市。道指收市升370.44點，或0.76%，報49174.5點；標普500指數升52.32點，或0.77%，報6890.07點；納指升236.41點，或1.04%，報22863.68點。中國金龍指數升103點。日經期貨截至上午8時06分跌35點。

 

2、Meta表示，將投放相當於6吉瓦運算力的AMD數據中心設備，以運行其AI模型。AMD行政總裁蘇姿丰稱每吉瓦的交易金額涉及以百億美元計，AMD股價收市抽高8.8%，Meta則先跌後倒升。

 

3、美國總統特朗普將於美東時間周二晚在國會發表國情咨文，預料內容聚焦國內事務並宣布新政策。

 

4、美國2月消費者信心指數報91.2，結束連續六個月跌勢，高於預期87.1及1月修訂值89。

 

5、聯儲局庫克稱央行可能無法應對人工智能導致的失業上升；芝加哥聯儲行長認為特朗普關稅敗訴或助降通脹；波士頓聯儲行長預計利率料維持一段時間不變。

 

6、北約土耳其空中監控重點已從俄羅斯轉向伊朗，土耳其正為美國可能牽頭打擊伊朗作準備。

 

7、歐盟貿易專員促歐洲議會3月批准對美貿易協議，料美國縮減鋼鋁關稅範圍以緩和緊張關係。

 

8、中國國務院總理李強召開國務院常務會議，要求做好假期後工作並推進銀髮經濟。

 

9、中國商務部稱將適時調整對美芬太尼及對等關稅反制措施，願與美方在第6輪中美經貿磋商坦誠磋商。

 

10、中國人民銀行今日開展6000億元人民幣一年期MLF操作，以固定數量利率招標及多重價位中標方式。

 

11、新一份財政預算案今日發表，料內容包括電動車「一換一」計劃完結、成立「北都城鄉共融基金」及預留公務員加薪款項。

 

12、Anthropic推出智能體AI工具自動化投資銀行及人力資源領域，鑒於這些工具與金融數據提供商FactSet Research Systems合作開發，美軟件股反彈。

 

焦點股

 

算力股：萬國數據(09698)、長飛光纖(06869)、騰訊(00700)
　- Meta與AMD簽600億美元AI基礎設施協議

蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)
　 - 據傳iPhone 18 Pro已正式進入小批量試產階段，為下半年大規模生產作準備
　- 蘋果擴大美國德州工廠，Mac Mini生產線首次移美
　- 蘋果首批觸控螢幕Mac電腦秋季發布，植入靈動島

內需股：百勝中國(09987)、海底撈(06862)、九毛九(09922)
　- 中國春節旅遊熱潮，9天假期出游總花費和出游人次均創紀錄

地產股：新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、長實集團(01113)
　- 本港新一份財政預算案今日發表

滙控(00005)
　 - 今日公布全年業績

濠賭股：銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、澳博控股(00880)
　- 春節黃金周澳門總入境旅客155.4萬人次創紀錄

人形機械人概念股：優必選(09880)、越疆科技(02432)
　- 宇樹科技發布四足機器人Unitree As2續航超4小時

小米(01810)
　-雷軍指未來5年重點攻堅晶片及AI底層技術

汽車板塊：比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、理想汽車(02015)
　- 歐洲1月新車銷量錄得自去年6月以來首次按年下跌，特斯拉連跌13個月

渣打集團(02888)
　- 派息政策及三年計劃將於5月公布

貓眼娛樂(01896)
　- 料去年最多溢利5.9億元人民幣，升2.2倍

綠茶集團(06831)
　- 料去年最多利潤5億元人民幣，升45%

國泰航空(00293)
　- 完成回購卡塔爾航空持股，回購之股份未作註銷

佑駕創新(02431)
　- 累斥9980萬元回購634萬H股，每股均價15.73元


油金報價

 

紐約期油上升0.58%，報美元66.01/桶

布倫特期油下降0.06%，報美元71.03/桶

黃金現貨下跌0.08%，報美元5139.81/盎司

黃金期貨下跌0.34%，報美元5158.59/盎司

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

142.700

異動股

00042

東北電氣

0.415

異動股

00388

香港交易所

412.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00042 東北電氣
  • 0.415
  • 00388 香港交易所
  • 412.200
  • 08448 環球印館
  • 1.490
  • 00756 森美控股
  • 0.610
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.560
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.450
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.010
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.800
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
報章貼士
  • 02577 英諾賽科
  • 68.000
  • 目標︰$80.00
  • 02208 金風科技
  • 14.750
  • 目標︰$17.00
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.220
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2026 17:10  《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩

25/02/2026 17:27  《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位

25/02/2026 15:55  【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

25/02/2026 18:13  《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

25/02/2026 16:40  玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息

25/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜去年稅前盈利及末期息皆勝預期，股價飆逾半成破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

財政預算案2026/27 | 財政預算案懶人包 新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

人工智能環境監測污染，潔淨海濱展現香港魅力 新文章
人氣文章

熱話 Feature

財政預算案2026懶人包｜再就業津貼增撥逾 2.2 億元＋擴大乙型肝炎篩查＋長者醫療券額外$500新文章
人氣文章

會員專區 Feature

【讚好有禮】賞：《我的外公占爸》JIMPA 戲飛！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式，而是在於相愛的人 新文章
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

基隆的百年風景：從漁港、夜市到美術館，感受煙火日常與當代藝術
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家具飾品集中地
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃寒｜OL長期手腳冰冷，原因竟是胃寒！養胃秘訣：3大溫養脾胃食物＋食療＋穴位按摩 新文章
人氣文章
名人保養｜63歲前TVB主女主持麥景婷淡出幕前30年近況曝光，曾遇車禍身心受創 新文章
人氣文章
關鍵角色 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 19:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/02/2026
神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區