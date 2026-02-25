  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略｜美股造好納指復仇升1％，恒指牛證街貨暴增博反彈

25/02/2026

　　美股周二出現反彈，因大模型企業Anthropic與軟件及服務業構建合作關係，紓緩AI替代論恐慌，軟件股普遍反彈，加上美國總統特朗普發表國情咨文在即，三大指數齊齊反彈。道指升370點或0.76％報49174，納指升236點或1.05％報22863，標普升52點或0.77％報6890。

 

盤前攻略｜美股造好納指復仇升1％，恒指牛證街貨暴增博反彈

（Shutterstock圖片）

 

*中概回穩，ADR跑贏港股*

 

　　中概股普遍回穩；阿里巴巴升0.22%報153.11美元，拼多多升1.06％報106.88美元，京東升1.07％報27.52美元，百度跌0.23％報133.63美元，小鵬升6.66％報18.73美元，理想升1.30％報18.67美元，蔚來升0.19％報5.30美元，嗶哩嗶哩跌0.50％報29.68美元，萬國數據升6.72％報46.03美元，金山雲升4.53％報13.16美元，富途跌1.89％報143.97美元。

 

　　ADR較港股造價收高；騰訊(00700)ADR較港股高0.74％，折合523.8港元；美團(03690)ADR較港股高0.42％，折合81.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.83％，折合85.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.61％，折合137.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.32％，折合35.9港元；港交所ADR較港股高1.07％，折合418.0港元。

 

*牛證總街貨大增3834張，好友宜止賺勝過乘勝狙擊*

 

　　美股反彈氣氛利好，恒指夜期昨晚升204點報26763，較現貨高水173點；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26778，升197點，較現貨高水188點，恒指料跟隨高開逾100點。

 

　　昨日北水假期後首日復市，出現先沽後掃貨形勢，全日淨流入超過31億元，有可能為部署跌後反彈之故。參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指企穩26500及50天線後，牛熊分布出現驚人反轉，牛友繼周一（23日）短線獲利操作後，趁大市上日再次急跌，大舉進場技術部署反彈，全個牛增區域劇烈淨增3834張對應期指張數，在25800之上區域皆有大量新增街貨，而最多新增區域則仍位於26200至26299，淨增824張對應期指張數至2660張，反映26300約百天線水平仍是市場共識必不可失的支持。

 

　　不過牛倉短線街貨急增在技術上已構成下殺誘因，宜觀望牛友在今日博反彈過後會維持「即日鮮」操作還是乘勝狙擊，如為後者則會吸引較大力度技術回吐，擦槍走火或容易試穿重要支持，進行短線操作必須更密切留意市況形勢。

 

撰文：經濟通市場組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

142.700

異動股

00042

東北電氣

0.415

異動股

00388

香港交易所

412.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00042 東北電氣
  • 0.415
  • 00388 香港交易所
  • 412.200
  • 08448 環球印館
  • 1.490
  • 00756 森美控股
  • 0.610
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.560
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.450
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.010
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.800
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
報章貼士
  • 02577 英諾賽科
  • 68.000
  • 目標︰$80.00
  • 02208 金風科技
  • 14.750
  • 目標︰$17.00
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.220
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2026 17:10  《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩

25/02/2026 17:27  《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位

25/02/2026 15:55  【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

25/02/2026 18:13  《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

25/02/2026 16:40  玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息

25/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜去年稅前盈利及末期息皆勝預期，股價飆逾半成破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

財政預算案2026/27 | 財政預算案懶人包 新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

在英國過農曆新年：唐人街以外的日子新文章
人氣文章

會員專區 Feature

【讚好有禮】賞：《我的外公占爸》JIMPA 戲飛！新文章
人氣文章

搵食地圖

自助餐優惠︱北角海逸酒店拉丁風味晚餐買一送一＋即製燒乳豬＋燒肉眼＋芝士忌廉焗蠔＋第2位客人只需$26新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

打破高能量美容療程迷思！Thermage、HIFU等兩大禁忌：能量愈高≠效果愈好！
人氣文章

Art & Living Feature

Hermès全新餐瓷系列「Natures Marines」：為餐桌注入深海的靜謐與詩意
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家具飾品集中地
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人離世｜53歲美國男星Eric Dane患漸凍症逝世，最後專訪留愛女深情遺言新文章
人氣文章
護心飲食指南｜7大心臟科名醫公開不吃食物名單，其中1種高脂食物易致血管閉塞
人氣文章
染髮劑安全警示｜醫生揭染髮或增膀胱癌風險，勿漂染1部位，染髮前後必做4件事保健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 19:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/02/2026
神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

財政預算案2026/27 | 財政預算案懶人包

25/02/2026 16:45

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區