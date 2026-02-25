盤前攻略｜美股造好納指復仇升1％，恒指牛證街貨暴增博反彈

美股周二出現反彈，因大模型企業Anthropic與軟件及服務業構建合作關係，紓緩AI替代論恐慌，軟件股普遍反彈，加上美國總統特朗普發表國情咨文在即，三大指數齊齊反彈。道指升370點或0.76％報49174，納指升236點或1.05％報22863，標普升52點或0.77％報6890。

（Shutterstock圖片）

*中概回穩，ADR跑贏港股*

中概股普遍回穩；阿里巴巴升0.22%報153.11美元，拼多多升1.06％報106.88美元，京東升1.07％報27.52美元，百度跌0.23％報133.63美元，小鵬升6.66％報18.73美元，理想升1.30％報18.67美元，蔚來升0.19％報5.30美元，嗶哩嗶哩跌0.50％報29.68美元，萬國數據升6.72％報46.03美元，金山雲升4.53％報13.16美元，富途跌1.89％報143.97美元。

ADR較港股造價收高；騰訊(00700)ADR較港股高0.74％，折合523.8港元；美團(03690)ADR較港股高0.42％，折合81.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.83％，折合85.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.61％，折合137.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.32％，折合35.9港元；港交所ADR較港股高1.07％，折合418.0港元。

*牛證總街貨大增3834張，好友宜止賺勝過乘勝狙擊*

美股反彈氣氛利好，恒指夜期昨晚升204點報26763，較現貨高水173點；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26778，升197點，較現貨高水188點，恒指料跟隨高開逾100點。

昨日北水假期後首日復市，出現先沽後掃貨形勢，全日淨流入超過31億元，有可能為部署跌後反彈之故。參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指企穩26500及50天線後，牛熊分布出現驚人反轉，牛友繼周一（23日）短線獲利操作後，趁大市上日再次急跌，大舉進場技術部署反彈，全個牛增區域劇烈淨增3834張對應期指張數，在25800之上區域皆有大量新增街貨，而最多新增區域則仍位於26200至26299，淨增824張對應期指張數至2660張，反映26300約百天線水平仍是市場共識必不可失的支持。

不過牛倉短線街貨急增在技術上已構成下殺誘因，宜觀望牛友在今日博反彈過後會維持「即日鮮」操作還是乘勝狙擊，如為後者則會吸引較大力度技術回吐，擦槍走火或容易試穿重要支持，進行短線操作必須更密切留意市況形勢。

撰文：經濟通市場組

