異動股｜渣打績後升幅盡數回吐，業績會未公布派息比率及每股盈利指引

25/02/2026

　　渣打(02888)昨日績後升逾3％，但今日現價即回吐3.5％，報191元，該股成交約28萬股，涉資5458萬元。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　渣打集團公布，截至去年12月底止年度，錄得列帳基準除稅前溢利69.63億美元，按年升15.8％；全年列帳基準純利50.85億美元，按年升25.6％。全年淨利息收入增加1％至112億美元；淨息差按年收窄3個基點至2.03％。

 

　　渣打國際業務總裁洪丕正於業績會上表示，去年集團全年業績非常理想，並指僅用兩年時間便完成了三年計劃，形容為超額達標，而今年開局表現不錯，對全年增長有信心，展望全年將會錄得不錯的增長。洪丕正指雖然目前沒有提供派息比率或者每股盈利的指引，但將會於5月提供，並公布更新的3年中期財務架構。

 

　　渣打集團香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，對於香港商業房地產，該行的相關敞口非常小，佔整體貸款組合不足2％，涉約15億美元，其平均貸款價值比(LTV)低於50％，形容其非常有韌性，並且健康的情況。

 

　　現時，恒生指數報26695，升105點或升0.4％，主板成交超過174億元。國企指數報9064，升56點或升0.6％。恒生科技指數報5318，升47點或升0.9％。

 

撰文：經濟通市場組

 

