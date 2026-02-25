  • 會員
內需股 | 春節內地出遊丁財創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可以點揀？

25/02/2026

　　內地春節假期出遊、消費等數據陸續公布，今年春節國內出遊人數和總花費均創新高，消費行業日均銷售收入按年增長13.7%，其中餐飲消費收入增31%，而海底撈(06862)全國門店共計接待顧客超1400萬人次，今早(25日)股價飆逾半成，領漲一眾內需股，安踏體育(02020)亦升逾4%。值得留意，全國政協及人大會議預計分別於3月4日及5日在北京召開，內需股可否繼續炒作政策憧憬？當中可揀買哪一類？

 

內需股 | 春節內地出遊人數及花費創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可再吼？

（海底撈網頁截圖）

 

春節假期國內出遊人數和花費創新高　惟每日人均消費按年下跌

 

　　文旅部公布，今年春節假日9天，全國國內出遊5.96億人次，較去年春節假日8天增加9500萬人次；國內出遊總花費8034.83億元(人民幣．下同)，較去年增加1264.81億元，假日遊客人數和花費均創歷史新高。另《路透》測算顯示，今年春節假期每日人均花費150元，不及去年的169元，但高於去年國慶假期的114元。另外，今年春節檔電影總票房僅57.5億元，較去年春節檔電影總票房的95.1億元，下跌近四成，跌回2018年的市場規模。

 

　　出行方面，交通運輸部數據顯示，9天假期期間，全社會跨區域人員流動量累計超28億人次，日均3.11億人次，按年增長8.2%，規模創歷史新高。國家移民管理局發布出入境數據顯示，春節假期內地居民出入境951.4萬人次，較去年假期日均增長10.2%；港澳台居民696.9萬人次，較去年假期日均增長8%；外國人131.3萬人次，較去年假期日均增長21.8%。入境外國人中，適用免簽政策入境46萬人次，較去年假期日均增長28.5%。

 

春節假期消費行業日均銷售收入增13.7%　餐飲消費收入增31%

 

　　另外，國家稅務總局數據顯示，今年春節假期全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節假期相比增長13.7%。在「以舊換新」、有獎發票等政策帶動下，包括掃地機器人、投屏電視等日用家電銷售收入同比增長19%。同時，文旅市場火熱，超長春節假期促進居民旅遊消費需求釋放，旅遊相關服務銷售收入同比增長39.6%。此外，春節假期不少地方推出特色餐飲活動，飯店家宴訂單火爆，餐飲收入同比增長31.2%。另百貨零售同比增長39.3%，互聯網零售在去年高基數基礎上同比增長10.4%。

 

　　支付數據同樣印證了市場的活躍，人民銀行信息顯示，春節假期銀聯、網聯共處理交易393.02億筆，金額13.12萬億元，日均交易筆數和金額同比大幅增長。日均交易筆數和金額分別較2025年春節假期增長37.45%和19.26%。其中，銀聯、網聯日均處理境外來華人員支付交易筆數和金額分別增長78.10%和44.33%。

 

春節假期海底撈接客超1400萬人次　呷哺集團營收超7000萬

 

　　在春節假期消費傳統旺季下，海底撈和呷哺呷哺(00520)表現亮眼。2月24日，海底撈發布數據顯示，2月15日至2月23日的9天假期中，海底撈全國門店共計接待顧客超1400萬人次。呷哺呷哺集團春節期間旗下品牌全國門店總營收超7000萬元，客流量超百萬人次。

 

　　業內人士分析，海底撈在下沉市場的走熱，本質是因為「品牌認知度+場景適配性」的雙重優勢。一方面，年輕群體對連鎖品牌的偏好形成消費慣性；另一方面，春節期間家庭聚餐、朋友聚會的剛需，與海底撈「熱鬧氛圍+貼心服務」的定位高度契合。

 

高盛料今年內地餐飲銷售增長加快至4.2%　看好古茗蜜雪

 

　　高盛發表研究報告，預期今年內地餐飲銷售增長加快至按年升4.2%，增速快於去年的3.2%。雖然整體消費仍未見顯著好轉，但該行觀察到過去數月餐飲需求已趨於穩定。同時，行業出現加價情況，該行認為是為了應對營運和原材料成本上升，以及外賣訂單佔比增加，亦受需求回穩所支持。對於即製飲品企業，該行認為今年第二至第三季將面對同店銷售增長的高基數挑戰，但年初至今的外賣補貼水平仍較預期高，加上產品種類擴張，以及更豐富的消費場景，均支持同店銷售增長。不過外賣訂單佔比上升或對盈利能力及門店產生負面影響，可能令品牌提供支持或補貼。

 

　　高盛持續看好即製飲品行業龍頭，包括古茗(01364)及蜜雪集團(02097)，古茗目標價升至34元，蜜雪目標價調整至493元，分別予「確信買入」及「買入」評級。另海底撈目標價調整至14.7元，維持「中性」評級，因建立新品牌需時，而核心品牌目前已處於相對成熟的階段。該行上調海底撈去年盈測4%，但降今明兩年盈測介乎4%至6%。

 

里昂：春節內地消費整體表現正面　有利新秀麗安踏等

 

　　里昂指，截至周一(23日)數據顯示，春節內地消費整體維持正面，旅遊出行熱度良好。跨境旅遊方面，國家移民管理局預計，日均跨境客流量年增約14%。海南免稅店的消費在更強勁的促銷活動及政策推動的增量需求下保持韌性，但電影票房表現疲軟，創下8年來的最低紀錄。此外，里昂的渠道調查顯示，受金價波動影響，黃金珠寶銷售仍面臨壓力，而部分奢侈品牌則在年初至今表現強勁。

 

　　該行認為，春節數據更偏向強勁的出行及旅遊業，且高端消費表現良好，將有利該行首選股包括：新秀麗(01910)、法國奢侈品巨擘LVMH和卡地亞母公司瑞士歷峯集團(Richemont)，以及與國內需求相關的安踏體育，其中安踏予「跑贏大市」評級，目標價110元，新秀麗予「(高度確信)跑贏大市」評級，目標價22元。

 

內需股 | 春節內地出遊人數及花費創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可再吼？

（安踏網頁截圖）

 

全國兩會3月4、5日北京召開　市場關注內需會否加力

 

　　另方面，全國政協十四屆四次會議預計於2026年3月4日在北京召開，而緊接著在5日召開十四屆全國人大四次會議。分析指中央政府的大方向不變，將會繼續推進「十五五」規劃，市場關注內需方面會否加力，例如推出稅務減免，派消費券，以及繼續推出「以舊換新」的政策。

 

　　值得一提，2021至2024年內需對中國經濟增長平均貢獻率達86.8%，其中最終消費支出貢獻率接近60%。去年底召開的中央經濟工作會議提出「堅持內需主導，建設強大國內市場」，繼續將擴內需列入年度重點任務。今年開年以來，包括新一輪「國補」在內，一系列真金白銀的促消費措施密集落地。不久前的地方兩會上，釋放服務消費潛力、加快培育消費新業態、打造多元消費場景等議題頻頻登上「議事桌」。

 

黃偉豪：料兩會後有更多政策出台　海底撈安踏可吼位吸

 

內需股 | 春節內地出遊丁財創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可以點揀？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，內需股值得看好，一來餐飲股及體育用品股等估值都較便宜，二來配合到內地實際情況及政策憧憬的復甦方向，估值有修復空間。雖然內地經濟仍受內捲影響，且過去幾季GDP緩慢增長，但從春節的一些數據可見，或因整個金融市場表現好轉，令民眾消費意欲正在提高，若整體政策方向利好，對內需股會有正面刺激，畢竟它們都很靠民眾消費及購買力推動。預計兩會之後會有更多政策出台，始終此刻若不推更多政策，較難再谷起經濟，而且消費對經濟的刺激是最快、最有效體現出來，因此內需股可再看得較正面。

 

　　黃偉豪又指，當中最看好餐飲類股份，其中較看好海底撈，體育用品股也可吼，安踏股價過去亦調整了不少，估值仍較便宜，至於其他類別消費股如車股可待第二季之後才考慮，此刻宜揀餐飲類等貼近民生消費，或牽涉消費金額沒那麼大的股份。不過，海底撈今日升得較多，現價距離前頂17.79元不太遠，回至17元以下才買值博空間較大，只要沒再跌穿昨日(24日)低位約16.2元問題不大。安踏則回至250天線約87.6元已可買入，中線上望過百元。

 

　　內需股今早普遍造好，海底撈半日升5.76%收報17.44元，九毛九(09922)升0.92%報2.2元，百勝中國(09987)升0.32%報436.2元，安踏體育升4.44%報88.3元，李寧(02331)升2.68%報23元，特步國際(01368)升2.43%報5.47元，潤啤(00291)升1.76%報27.76元，青啤(00168)升1.56%報52.2元，百威亞太(01876)升1.78%報8.02元，海爾智家(06690)升0.44%報27.5元，美的集團(00300)升0.87%報93.05元，農夫山泉(09633)升0.59%報47.5元，蒙牛乳業(02319)升2.04%報16.48元，康師傅(00322)升3.6%報13.51元，華潤飲料(02460)升0.96%報10.57元。

 

內需股 | 春節內地出遊人數及花費創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可再吼？

 

內需股 | 春節內地出遊人數及花費創新高，疊加兩會召開在即，內需股炒上可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

142.700

異動股

00042

東北電氣

0.415

異動股

00388

香港交易所

412.200

